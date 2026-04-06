Система образования в Омске переживает заметные перемены. Привычные лидеры — 117-й центр и 64-й лицей — уступили первые позиции школам, которые раньше не входили в число фаворитов.
Портал Bdex опубликовал обновлённый рейтинг за 2026 год, и его выводы оказались довольно жёсткими: ни одно из 182 учебных заведений не получило максимальную оценку 5.0.
Рейтинг — это не просто сумма оценок. Это барометр социального климата в конкретном микрорайоне. Сегодня на вершине оказались школа № 37 и школа № 110. Обе закрепились на отметке 4.7.
Это крепкий "хорошист", но не идеал. Куда делись элитные гимназии? Похоже, родительское сообщество устало от пафоса. Сегодня в цене безопасность и прагматизм. Пока одни обсуждают новые нормы оформления фасадов, другие смотрят на состояние парт и квалификацию учителей.
"Рейтинги на основе отзывов — это всегда эмоциональный выброс. Родитель ставит 'двойку' не за знания, а за холодный суп в столовой или отсутствие парковки. Школы № 37 и № 110 выиграли за счет ровной работы без явных провалов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
|Школа (№)
|Балл (из 5.0)
|Школа № 37
|4.7
|Школа № 110
|4.7
|Школа № 55
|4.6
|Школа № 101
|4.5
|Школа № 53
|4.4
Доверие к институту образования падает на фоне общих тревог. Растет влияние антинаучных течений. В 2025 году фиксировался массовый отказ от вакцинации детей в регионе. Это бьет по коллективному иммунитету и создает напряженность внутри классов.
Любая инфекционная вспышка, будь то сезонный грипп или серьезный карантин из-за опасного вируса, мгновенно обрушивает рейтинг заведения в глазах общественности.
"Качество среды в школах Омской области оставляет желать лучшего. Мы видим запрос на комфорт, но федеральные программы благоустройства часто не доходят до школьных дворов. Родители ставят высокие оценки там, где хотя бы чисто и безопасно", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Рейтинг Bdex и 2ГИС опирается на оценки пользователей, а не на результаты ЕГЭ. Высокие требования к ученикам в элитных заведениях часто провоцируют негативные отзывы от родителей из-за перегрузок и давления.
Да. Транспортная доступность и отсутствие грязи на подходах — ключевые факторы лояльности. Если школьник вынужден преодолевать "полосу препятствий" из луж, оценка заведения неизбежно снижается.
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.