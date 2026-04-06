Элита сложила полномочия: в рейтинге школ Омска неожиданно сменились все главные фавориты

Россия » Сибирь » Омск

Система образования в Омске переживает заметные перемены. Привычные лидеры — 117-й центр и 64-й лицей — уступили первые позиции школам, которые раньше не входили в число фаворитов.

Молодой человек спит на парте
Фото: commons.wikimedia.org by Люблю Криттайю, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодой человек спит на парте

Портал Bdex опубликовал обновлённый рейтинг за 2026 год, и его выводы оказались довольно жёсткими: ни одно из 182 учебных заведений не получило максимальную оценку 5.0.

Цифровой срез: лидеры и аутсайдеры

Рейтинг — это не просто сумма оценок. Это барометр социального климата в конкретном микрорайоне. Сегодня на вершине оказались школа № 37 и школа № 110. Обе закрепились на отметке 4.7.

Это крепкий "хорошист", но не идеал. Куда делись элитные гимназии? Похоже, родительское сообщество устало от пафоса. Сегодня в цене безопасность и прагматизм. Пока одни обсуждают новые нормы оформления фасадов, другие смотрят на состояние парт и квалификацию учителей.

"Рейтинги на основе отзывов — это всегда эмоциональный выброс. Родитель ставит 'двойку' не за знания, а за холодный суп в столовой или отсутствие парковки. Школы № 37 и № 110 выиграли за счет ровной работы без явных провалов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Школа (№) Балл (из 5.0)
Школа № 37 4.7
Школа № 110 4.7
Школа № 55 4.6
Школа № 101 4.5
Школа № 53 4.4

Социальный фильтр: почему родители боятся

Доверие к институту образования падает на фоне общих тревог. Растет влияние антинаучных течений. В 2025 году фиксировался массовый отказ от вакцинации детей в регионе. Это бьет по коллективному иммунитету и создает напряженность внутри классов.

Любая инфекционная вспышка, будь то сезонный грипп или серьезный карантин из-за опасного вируса, мгновенно обрушивает рейтинг заведения в глазах общественности.

"Качество среды в школах Омской области оставляет желать лучшего. Мы видим запрос на комфорт, но федеральные программы благоустройства часто не доходят до школьных дворов. Родители ставят высокие оценки там, где хотя бы чисто и безопасно", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о рейтинге школ Омска

Почему престижные лицеи (№117, №64) вылетели из топа?

Рейтинг Bdex и 2ГИС опирается на оценки пользователей, а не на результаты ЕГЭ. Высокие требования к ученикам в элитных заведениях часто провоцируют негативные отзывы от родителей из-за перегрузок и давления.

Влияет ли состояние дорог у школы на её рейтинг?

Да. Транспортная доступность и отсутствие грязи на подходах — ключевые факторы лояльности. Если школьник вынужден преодолевать "полосу препятствий" из луж, оценка заведения неизбежно снижается.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, аналитик бюджетов Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
