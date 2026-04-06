Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании с Брянской области задолженности по бюджетным кредитам. Речь идет о сумме в 392 миллиона рублей. Решение озвучено на оперативном совещании с вице-премьерами и направлено на оздоровление региональных финансов. Высвободившиеся ресурсы позволят области перераспределить средства на приоритетные задачи.
Федеральный центр аннулирует задолженность, которую регион накопил по коммерческим и бюджетным обязательствам. Основная цель — снизить долговую нагрузку к 2026 году. Этот маневр аналогичен списанию безнадежных обязательств в корпоративном секторе, когда кредитор прощает часть долга ради инвестиционной активности заемщика.
"Это не подарок, а инструмент стимулирования. Списанные средства должны пойти на развитие, а не просто осесть на счетах. Регион получает возможность направить высвободившийся кэш в реальный сектор", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Списание проводится в рамках поручения президента. Всего за период 2025–2026 годов объем амнистированных кредитов для Брянщины достигнет 5,9 миллиарда рублей. Это дает региону «финансовое дыхание», необходимое для реализации нацпроектов и поддержки локальных предприятий, таких как хлебокомбинаты Брянска.
По данным заместителя губернатора Галины Петушковой, после текущих корректировок госдолг области зафиксируется на отметке в семь миллиардов рублей. Это составляет всего 11% от объема собственных доходов бюджета. Такая пропорция считается безопасной и позволяет области сохранять высокий кредитный рейтинг.
|Показатель
|Значение
|Списание в 2026 году
|392 млн рублей
|Общий прогноз долга на конец года
|7 млрд рублей
|Отношение к доходам бюджета
|11%
Снижение долгового гнета критически важно на фоне трат на ликвидацию последствий ЧС. Ранее регион уже сталкивался с тратами из-за аварий на ГТС и экологического ущерба, возникшего из-за технических поломок. Теперь бюджетные резервы будут более устойчивы к форс-мажорам.
"Свободные деньги — это новые дороги и коммуникации. Когда бюджет не задушен выплатами процентов, появляется ресурс на ремонт дорог в Брянске. Главное — жесткий контроль за исполнением госконтрактов", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Облегчение долгового бремени напрямую влияет на качество жизни. Пока локальный бизнес борется с новыми угрозами, включая фишинг и киберриски, государственные вливания в инфраструктуру создают защитный каркас для экономики. При этом власти усиливают надзор за социальными расходами.
Истории о коррупции, когда дети чиновников отдохнули в Турции вместо льготников, или случаи с просроченными сухпайками для героев, заставляют Москву внимательнее следить за каждой копейкой списанного долга.
"Списание долгов — это всегда риск расхолаживания местных властей. Если за этим не последует реформа ЖКХ и обновление сетей, мы просто зальем деньгами старые дыры", — отметил эксперт по тарифам Евгений Блех.
Важно помнить, что финансовая дисциплина касается и мелкого предпринимательства. Попытки нажиться на фальсификациях, как в случае с поддельным дипломом ветеринара, будут пресекаться жестче по мере цифровизации контроля за бюджетными и частными потоками.
В первую очередь на социальную сферу, строительство школ, больниц и модернизацию коммунальной инфраструктуры.
