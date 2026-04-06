Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кредитный груз сброшен с плеч: Мишустин распорядился аннулировать часть долговых обязательств Брянщины

Россия » Центр » Брянск

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании с Брянской области задолженности по бюджетным кредитам. Речь идет о сумме в 392 миллиона рублей. Решение озвучено на оперативном совещании с вице-премьерами и направлено на оздоровление региональных финансов. Высвободившиеся ресурсы позволят области перераспределить средства на приоритетные задачи.

Михаил Мишустин
Фото: commons.wikimedia.org by government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Михаил Мишустин

Механизм списания: как это работает

Федеральный центр аннулирует задолженность, которую регион накопил по коммерческим и бюджетным обязательствам. Основная цель — снизить долговую нагрузку к 2026 году. Этот маневр аналогичен списанию безнадежных обязательств в корпоративном секторе, когда кредитор прощает часть долга ради инвестиционной активности заемщика.

"Это не подарок, а инструмент стимулирования. Списанные средства должны пойти на развитие, а не просто осесть на счетах. Регион получает возможность направить высвободившийся кэш в реальный сектор", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Списание проводится в рамках поручения президента. Всего за период 2025–2026 годов объем амнистированных кредитов для Брянщины достигнет 5,9 миллиарда рублей. Это дает региону «финансовое дыхание», необходимое для реализации нацпроектов и поддержки локальных предприятий, таких как хлебокомбинаты Брянска.

Структура госдолга Брянской области

По данным заместителя губернатора Галины Петушковой, после текущих корректировок госдолг области зафиксируется на отметке в семь миллиардов рублей. Это составляет всего 11% от объема собственных доходов бюджета. Такая пропорция считается безопасной и позволяет области сохранять высокий кредитный рейтинг.

Показатель Значение
Списание в 2026 году 392 млн рублей
Общий прогноз долга на конец года 7 млрд рублей
Отношение к доходам бюджета 11%

Снижение долгового гнета критически важно на фоне трат на ликвидацию последствий ЧС. Ранее регион уже сталкивался с тратами из-за аварий на ГТС и экологического ущерба, возникшего из-за технических поломок. Теперь бюджетные резервы будут более устойчивы к форс-мажорам.

"Свободные деньги — это новые дороги и коммуникации. Когда бюджет не задушен выплатами процентов, появляется ресурс на ремонт дорог в Брянске. Главное — жесткий контроль за исполнением госконтрактов", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Последствия для инфраструктуры и бизнеса

Облегчение долгового бремени напрямую влияет на качество жизни. Пока локальный бизнес борется с новыми угрозами, включая фишинг и киберриски, государственные вливания в инфраструктуру создают защитный каркас для экономики. При этом власти усиливают надзор за социальными расходами.

Истории о коррупции, когда дети чиновников отдохнули в Турции вместо льготников, или случаи с просроченными сухпайками для героев, заставляют Москву внимательнее следить за каждой копейкой списанного долга.

"Списание долгов — это всегда риск расхолаживания местных властей. Если за этим не последует реформа ЖКХ и обновление сетей, мы просто зальем деньгами старые дыры", — отметил эксперт по тарифам Евгений Блех.

Важно помнить, что финансовая дисциплина касается и мелкого предпринимательства. Попытки нажиться на фальсификациях, как в случае с поддельным дипломом ветеринара, будут пресекаться жестче по мере цифровизации контроля за бюджетными и частными потоками.

Ответы на популярные вопросы о госдолге

На что регион может потратить сэкономленные деньги?

В первую очередь на социальную сферу, строительство школ, больниц и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Читайте также

EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.