Смерть под звуки бензопилы: почему орловские службы объявляют здоровые деревья аварийными

Орёл теряет остатки зеленого щита под аккомпанемент бензопил. Улица Комсомольская лишилась липовой аллеи у "Честер паба". Горожане в ярости. Чиновники спокойны. Пока жители подсчитывают потери в "зеленых легких", мэрия рапортует об очередном этапе благоустройства за 333 миллиона рублей. Эстетика мегаполиса превращается в пустыню, где вместо деревьев прорастают долги и строительные сметы.

Фото: commons.wikimedia.org by Sviraman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Орёл, Комсомольская, 39

Бензопила как инструмент урбанистики

Липы на Комсомольской уничтожили методично. Жители называют это "зелёным вредительством". Администрация Орла парирует стандартным набором фраз. Деревья якобы аварийные. Или мешают сетям. Или нарушают СНиП. Аргументация всегда одинаковая — сухая и непробиваемая, как свежеуложенный бетон.

"Такие радикальные меры часто объясняют дефицитом бюджета на содержание. Срубить дерево дешевле, чем ежегодно за ним ухаживать и лечить. Но в итоге мы получаем перегрев города и деградацию среды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Парадокс ситуации в том, что на месте срубленных гигантов появляются пеньки. На Комсомольской, 39 их "украсили" стульями, чтобы оградить фасад разваливающегося Дома детского творчества. Это выглядит как злая ирония над понятием городская среда. Вместо тени — инсталляция из мусора.

Конфликт СНиПов и здравого смысла

Власти обещают компенсационные высадки "там, где это возможно". На практике молодые саженцы часто гибнут без полива. Опыт улицы Пионерской показал: ярлык "аварийности" вешают по инерции. Тогда рябины спасла только прокуратура. Липам на Комсомольской повезло меньше — надзорные органы не успели вмешаться до первого взмаха цепи.

Аргумент мэрии Реальность горожан Деревья признаны аварийными комиссией. Спилы выглядят здоровыми, без гнили. Соблюдение норм СНиП при ремонте. Уничтожение естественной тени и прохлады.

"Обследование насаждений часто проводится формально. Акт пишется под проект реконструкции, а не исходя из биологического состояния дерева. Это системная проблема благоустройства", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Золотой асфальт Комсомольской

Ремонт улицы — это девять этапов и 333 миллиона рублей. Огромные транши превращают живой город в стерильный чертеж. Масштабная транспортная инфраструктура и пешеходные зоны пожирают зелень. Чиновники торопятся освоить контракт до июня 2026 года, игнорируя протесты жителей районов Орла. Город превращается в плац.

"Административные регламенты позволяют сносить почти любое дерево, если оно находится в зоне строительных работ. Муниципальные нормативы здесь работают против экологии", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Пока на Комсомольской укладывают плитку, Орёл рискует окончательно утратить статус зеленого города. Под вопросом не только комфорт, но и физическое здоровье населения, вынужденного дышать пылью вместо липового аромата. В приоритете чиновников — сухие цифры актов выполненных работ.

Ответы на популярные вопросы о вырубке деревьев

Кто принимает решение о срубе деревьев в Орле?

Решение принимает комиссия по обследованию зеленых насаждений на основании заявок от районных администраций.

Куда жаловаться, если вы считаете вырубку незаконной?

Необходимо обращаться в природоохранную прокуратуру и управление экологии города для проверки актов обследования.

