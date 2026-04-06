Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питомец перестал идти на контакт: этот сигнал часто трактуют неправильно
На платформе Совкомбанк про добро стартует Неделя добра в поддержку людей с аутизмом
Конец правосудия в тесной камере: фигурант дела о теракте в Крокусе найден мёртвым
Дизайн не угодил моде: почему выдающиеся автомобили с треском провалились в продажах
Санкции США уже не имеют значение: российская нефть вновь стала главным выбором Индии
Полезные продукты, которые мешают похудеть: скрытые калорийные ловушки в вашем рационе
Одесса переходит на принудительный режим трудовой мобилизации жителей
Золотая жила чиновника: системные откаты в сфере ЖКХ вскрыли масштаб махинаций в Ивановской области
Через Ормузский пролив прошло рекордное количество танкеров. Но это в шесть раз меньше, чем обычно

Смерть под звуки бензопилы: почему орловские службы объявляют здоровые деревья аварийными

Россия » Центр » Орел

Орёл теряет остатки зеленого щита под аккомпанемент бензопил. Улица Комсомольская лишилась липовой аллеи у "Честер паба". Горожане в ярости. Чиновники спокойны. Пока жители подсчитывают потери в "зеленых легких", мэрия рапортует об очередном этапе благоустройства за 333 миллиона рублей. Эстетика мегаполиса превращается в пустыню, где вместо деревьев прорастают долги и строительные сметы.

Орёл, Комсомольская, 39
Фото: commons.wikimedia.org by Sviraman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бензопила как инструмент урбанистики

Липы на Комсомольской уничтожили методично. Жители называют это "зелёным вредительством". Администрация Орла парирует стандартным набором фраз. Деревья якобы аварийные. Или мешают сетям. Или нарушают СНиП. Аргументация всегда одинаковая — сухая и непробиваемая, как свежеуложенный бетон.

"Такие радикальные меры часто объясняют дефицитом бюджета на содержание. Срубить дерево дешевле, чем ежегодно за ним ухаживать и лечить. Но в итоге мы получаем перегрев города и деградацию среды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Парадокс ситуации в том, что на месте срубленных гигантов появляются пеньки. На Комсомольской, 39 их "украсили" стульями, чтобы оградить фасад разваливающегося Дома детского творчества. Это выглядит как злая ирония над понятием городская среда. Вместо тени — инсталляция из мусора.

Конфликт СНиПов и здравого смысла

Власти обещают компенсационные высадки "там, где это возможно". На практике молодые саженцы часто гибнут без полива. Опыт улицы Пионерской показал: ярлык "аварийности" вешают по инерции. Тогда рябины спасла только прокуратура. Липам на Комсомольской повезло меньше — надзорные органы не успели вмешаться до первого взмаха цепи.

Аргумент мэрии Реальность горожан
Деревья признаны аварийными комиссией. Спилы выглядят здоровыми, без гнили.
Соблюдение норм СНиП при ремонте. Уничтожение естественной тени и прохлады.

"Обследование насаждений часто проводится формально. Акт пишется под проект реконструкции, а не исходя из биологического состояния дерева. Это системная проблема благоустройства", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Золотой асфальт Комсомольской

Ремонт улицы — это девять этапов и 333 миллиона рублей. Огромные транши превращают живой город в стерильный чертеж. Масштабная транспортная инфраструктура и пешеходные зоны пожирают зелень. Чиновники торопятся освоить контракт до июня 2026 года, игнорируя протесты жителей районов Орла. Город превращается в плац.

"Административные регламенты позволяют сносить почти любое дерево, если оно находится в зоне строительных работ. Муниципальные нормативы здесь работают против экологии", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Пока на Комсомольской укладывают плитку, Орёл рискует окончательно утратить статус зеленого города. Под вопросом не только комфорт, но и физическое здоровье населения, вынужденного дышать пылью вместо липового аромата. В приоритете чиновников — сухие цифры актов выполненных работ.

Ответы на популярные вопросы о вырубке деревьев

Кто принимает решение о срубе деревьев в Орле?

Решение принимает комиссия по обследованию зеленых насаждений на основании заявок от районных администраций.

Куда жаловаться, если вы считаете вырубку незаконной?

Необходимо обращаться в природоохранную прокуратуру и управление экологии города для проверки актов обследования.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Экономика и бизнес
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Косметика против возраста: как сделать взгляд моложе, играя с цветом и текстурами
Красота и стиль
Косметика против возраста: как сделать взгляд моложе, играя с цветом и текстурами
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Красота и стиль
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Небесный страж распахнул веки: группировка Ионосфера-М сканирует радиацию и магнитные бури в реальном времени Петр Дерябин Кто во что горазд: страны ЕС решают проблемы с ресурсами, не рассчитывая на взаимопомощь Олег Артюков Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США Любовь Степушова
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Последние материалы
Полезные продукты, которые мешают похудеть: скрытые калорийные ловушки в вашем рационе
Одесса переходит на принудительный режим трудовой мобилизации жителей
Золотая жила чиновника: системные откаты в сфере ЖКХ вскрыли масштаб махинаций в Ивановской области
Двенадцатилетние дети просятся на войну, а иранцы со всего мира летят домой: почему народ, воспитанный на смерти, не знает поражений
Через Ормузский пролив прошло рекордное количество танкеров. Но это в шесть раз меньше, чем обычно
Небесный страж распахнул веки: группировка Ионосфера-М сканирует радиацию и магнитные бури в реальном времени
Страховая тянет с выплатой — водители уже находят способ вернуть всё и больше
Спящие мышцы кричат о помощи: этот простейший приём отключает эффект тяжести в нижней части
Дамаск принимает гостей: попытка Киева создать проблемы России на дальних рубежах провалилась
Заглянуть в зеркало общества — спектакль по роману, где иллюзии размываются под светом ярких костюмов и завораживающей музыки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.