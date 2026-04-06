Золотая жила чиновника: системные откаты в сфере ЖКХ вскрыли масштаб махинаций в Ивановской области

Россия » Центр » Иваново

В Ивановской области на финишную прямую вышло расследование уголовного дела, которое вскрыло системные механизмы обогащения на коммунальных нуждах горожан. Бывшему мэру Иваново и по совместительству экс-зампреду регионального правительства Александру Шаботинскому инкриминируют получение взяток в особо крупном размере. Сумма финансовых претензий следствия впечатляет — более 43,5 миллиона рублей, осевших в карманах чиновника в обмен на лояльность при распределении контрактов.

Здание железнодорожного вокзала г. Иваново
Фото: commons.wikimedia.org by ElenaLitera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Механика "своих" тендеров: инсайд и откаты

Следствие полагает, что верхушка областного департамента ЖКХ превратила систему капитального ремонта в закрытый клуб для избранных подрядчиков. Схема работала по принципу "информационного допинга": нужным фирмам сливали параметры будущих тендеров до их официальной публикации. Это позволяло бизнесу забирать самые выгодные и технически простые объекты, оставляя рынку лишь проблемные лоты. Цена такой дружбы — 41 миллион рублей наличными и еще 2,5 миллиона в форме различных преференций и услуг.

"Такие манипуляции с тендерами создают иллюзию конкуренции, пока реальные деньги уходят аффилированным структурам. Когда инсайдерская информация становится товаром, страдает прежде всего качество работ на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

На фоне этого дела особенно остро встает вопрос прозрачности отрасли. Пока правоохранители вскрывают схемы, в регионе наблюдается потребительский ажиотаж, который контрастирует с дефицитом доверия к системе управления жилым фондом. Рынок реагирует на кадровый голод, но в строительном секторе "нужные люди" всегда находились вовремя.

Миллионы под замком: арест имущества и подельники

На текущий момент Александр Шаботинский завершает ознакомление с материалами дела. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, суд наложил арест на активы чиновника общей стоимостью 10 миллионов рублей. Это лишь четверть от вменяемой суммы взяток, что намекает на возможные попытки вывода средств. Параллельно под увеличительным стеклом СК находятся экс-руководитель департамента ЖКХ и его заместитель. Следствие по ним выделено в отдельное производство, что часто означает наличие признательных показаний или сбор базы по смежным преступлениям.

Параметр дела Показатели
Общая сумма взяток 43,5 млн рублей
Стоимость арестованного имущества 10 млн рублей
Статус фигуранта Ознакомление с делом

"Конфискация имущества — это единственный эффективный инструмент в борьбе с должностными преступлениями. Без реальной угрозы потери нажитого любая ответственность воспринимается как производственные риски", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

ЖКХ как зона повышенного риска

Коррупционные скандалы в сфере благоустройства для Иваново не новы. Недавно город обсуждал, как гектары земли бывшего чиновника ушли с молотка. Сфера коммунальных услуг и тарифов традиционно считается одной из самых непрозрачных. Пока жители годами ждут очереди на замену коммуникаций, в кабинетах решаются вопросы о том, чья фирма получит доступ к бюджетному "пирогу". Это напрямую бьет по качеству жизни горожан.

"Износ сетей и жилого фонда требует филигранного распределения средств. Когда миллионы уходят на откаты, мы получаем не капремонт, а косметическую заплатку, которая развалится через год", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

В то время как власти пытаются запустить масштабные программы, такие как гранты на благоустройство, действия отдельных управленцев дискредитируют саму идею государственно-частного партнерства. Вместо развития молодежных центров и обновления среды, регион вынужден тратить ресурсы на бесконечные суды и антикоррупционные расследования в отношении вчерашних лидеров.

Ответы на популярные вопросы о деле Шаботинского

В чем конкретно обвиняют бывшего чиновника?

Следствие вменяет получение взяток в особо крупном размере от предпринимателей, занимающихся капитальным ремонтом многоквартирных домов в Ивановской области.

Какое наказание может грозить фигуранту?

Статьи уголовного кодекса за получение взяток в особо крупном размере предусматривают длительные сроки заключения (до 15 лет) и многомиллионные штрафы.

Как коррупционная схема влияла на жителей домов?

Из-за отсутствия честной конкуренции контракты получали не самые профессиональные, а самые лояльные фирмы, что зачастую приводило к завышению смет и низкому качеству ремонта.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
