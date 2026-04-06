Секрет спортивных побед на кухне: новгородские ученые рассказали о добавке, которая превращает воду в мощный изотоник

Обычная питьевая вода после интенсивных нагрузок может нанести организму больше вреда, чем пользы. Учёные Новгородского государственного университета (НовГУ) представили результаты эксперимента, доказывающего: самодельный напиток с солью и лимоном восстанавливает силы эффективнее чистой жидкости. Исследование показало, что без правильных добавок вода просто "пролетает" сквозь ткани, попутно вымывая ценные минералы.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Напиток после тренировок

Суть эксперимента: соль против пресной воды

В проекте приняли участие добровольцы в возрасте от 18 до 22 лет. После 25-минутной активной тренировки их разделили на две группы. Контрольная группа утоляла жажду обычной водой. Экспериментальная группа получила раствор, который легко приготовить дома: на пол литра воды добавили четверть чайной ложки соли, ложку сахара и немного лимонного сока.

"Вода без солей плохо удерживается в организме. При высоких нагрузках она может спровоцировать дополнительное выведение минералов, что только усиливает дефицит ресурсов", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Проблема восполнения жидкости актуальна не только для тех, кто празднует очередной боксерский триумф, но и для обычных горожан в жару. Учёные НовГУ зафиксировали, что потеря веса (маркер обезвоживания) в группе "соленого лимонада" была в полтора раза ниже. Организм не просто получал воду, а эффективно задерживал её внутри, предотвращая критические потери.

Цифры и факты: как менялось состояние участников

Результаты замеров удивили даже исследователей. У тех, кто пил "домашний изотоник", сердце успокаивалось значительно быстрее. Частота пульса у них упала со 130 до 84 ударов, в то время как "водная" группа остановилась на отметке 92 удара в минуту. Давление также стабилизировалось быстрее у тех, кто восполнял потери солей своевременно.

Показатель Группа (вода + соль) Группа (чистая вода) Пульс через 30 мин 84 уд/мин 92 уд/мин Артериальное давление 114/72 мм рт. ст. 108/68 мм рт. ст. Шкала усталости (от 1 до 10) 4,3 балла 6,8 балла

"Скорость восстановления пульса напрямую зависит от объема циркулирующей крови. Солевой раствор помогает быстрее наполнить сосуды и снять лишнюю нагрузку с миокарда", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Субъективное состояние студентов также отличалось. Участники из первой группы чувствовали себя разбитыми, оценив усталость почти в 7 баллов из 10. Вторая группа, принимавшая солевой раствор, восстановилась до 4,3 балла. Это доказывает, что для хорошего самочувствия не обязательно покупать золотой билет в мир дорогого спортивного питания — достаточно простых ингредиентов из кухни.

"Такой напиток — это базовая нутрициологическая поддержка. Сахар здесь нужен не для вкуса, а как транспорт для быстрой доставки натрия в клетки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении организма

Можно ли использовать обычную поваренную соль?

Да, обычная соль содержит необходимый натрий. Исследователи использовали доступные продукты, чтобы метод был применим в быту любым человеком без лишних затрат.

Не вреден ли такой раствор для желудка?

Лимонный сок и небольшое количество соли в указанных пропорциях (четверть ложки на 500 мл) не создают агрессивной среды. Однако при наличии острых заболеваний ЖКТ стоит проконсультироваться со специалистом.

Нужно ли пить такой напиток, если не занимаешься спортом?

В обычных условиях достаточно чистой воды. Специфический раствор требуется именно при повышенном потоотделении — во время интенсивной работы, тренировок или в сильную жару.

