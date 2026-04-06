Зрение ухудшается, а вы не замечаете: 5 привычек, которые запускают опасные процессы
Элита сложила полномочия: в рейтинге школ Омска неожиданно сменились все главные фавориты
Сон исчезает, сердце не дает покоя: есть простой способ успокоить организм без лекарств
Россия и КНДР готовят логистический прорыв через реку Туманнная уже этим летом
Экономия, которая вас разоряет: как желание откладывать каждую копейку начинает разрушать жизнь
Мимика скажет больше слов: древний инстинкт выживания развил у женщин феноменальное зрение
Кредитный груз сброшен с плеч: Мишустин распорядился аннулировать часть долговых обязательств Брянщины
Питомец перестал идти на контакт: этот сигнал часто трактуют неправильно
На платформе Совкомбанк про добро стартует Неделя добра в поддержку людей с аутизмом

Секрет спортивных побед на кухне: новгородские ученые рассказали о добавке, которая превращает воду в мощный изотоник

Обычная питьевая вода после интенсивных нагрузок может нанести организму больше вреда, чем пользы. Учёные Новгородского государственного университета (НовГУ) представили результаты эксперимента, доказывающего: самодельный напиток с солью и лимоном восстанавливает силы эффективнее чистой жидкости. Исследование показало, что без правильных добавок вода просто "пролетает" сквозь ткани, попутно вымывая ценные минералы.

Напиток после тренировок
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Напиток после тренировок

Суть эксперимента: соль против пресной воды

В проекте приняли участие добровольцы в возрасте от 18 до 22 лет. После 25-минутной активной тренировки их разделили на две группы. Контрольная группа утоляла жажду обычной водой. Экспериментальная группа получила раствор, который легко приготовить дома: на пол литра воды добавили четверть чайной ложки соли, ложку сахара и немного лимонного сока.

"Вода без солей плохо удерживается в организме. При высоких нагрузках она может спровоцировать дополнительное выведение минералов, что только усиливает дефицит ресурсов", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Проблема восполнения жидкости актуальна не только для тех, кто празднует очередной боксерский триумф, но и для обычных горожан в жару. Учёные НовГУ зафиксировали, что потеря веса (маркер обезвоживания) в группе "соленого лимонада" была в полтора раза ниже. Организм не просто получал воду, а эффективно задерживал её внутри, предотвращая критические потери.

Цифры и факты: как менялось состояние участников

Результаты замеров удивили даже исследователей. У тех, кто пил "домашний изотоник", сердце успокаивалось значительно быстрее. Частота пульса у них упала со 130 до 84 ударов, в то время как "водная" группа остановилась на отметке 92 удара в минуту. Давление также стабилизировалось быстрее у тех, кто восполнял потери солей своевременно.

Показатель Группа (вода + соль) Группа (чистая вода)
Пульс через 30 мин 84 уд/мин 92 уд/мин
Артериальное давление 114/72 мм рт. ст. 108/68 мм рт. ст.
Шкала усталости (от 1 до 10) 4,3 балла 6,8 балла

"Скорость восстановления пульса напрямую зависит от объема циркулирующей крови. Солевой раствор помогает быстрее наполнить сосуды и снять лишнюю нагрузку с миокарда", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Субъективное состояние студентов также отличалось. Участники из первой группы чувствовали себя разбитыми, оценив усталость почти в 7 баллов из 10. Вторая группа, принимавшая солевой раствор, восстановилась до 4,3 балла. Это доказывает, что для хорошего самочувствия не обязательно покупать золотой билет в мир дорогого спортивного питания — достаточно простых ингредиентов из кухни.

"Такой напиток — это базовая нутрициологическая поддержка. Сахар здесь нужен не для вкуса, а как транспорт для быстрой доставки натрия в клетки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении организма

Можно ли использовать обычную поваренную соль?

Да, обычная соль содержит необходимый натрий. Исследователи использовали доступные продукты, чтобы метод был применим в быту любым человеком без лишних затрат.

Не вреден ли такой раствор для желудка?

Лимонный сок и небольшое количество соли в указанных пропорциях (четверть ложки на 500 мл) не создают агрессивной среды. Однако при наличии острых заболеваний ЖКТ стоит проконсультироваться со специалистом.

Нужно ли пить такой напиток, если не занимаешься спортом?

В обычных условиях достаточно чистой воды. Специфический раствор требуется именно при повышенном потоотделении — во время интенсивной работы, тренировок или в сильную жару.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мир на грани замыкания: Россия и Иран пытаются остановить превращение региона в ядерный пепел
Мир. Новости мира
Мир на грани замыкания: Россия и Иран пытаются остановить превращение региона в ядерный пепел
Блокада труб парализует сейфы: миссия Каллас в Киеве вскрыла энергетический тупик ЕС и Украины
Мир. Новости мира
Блокада труб парализует сейфы: миссия Каллас в Киеве вскрыла энергетический тупик ЕС и Украины
Шкаф требует ревизии: весна 2026 возвращает вещи, которые долго пылились в дальних углах гардероба
Красота и стиль
Шкаф требует ревизии: весна 2026 возвращает вещи, которые долго пылились в дальних углах гардероба
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Небесный страж распахнул веки: группировка Ионосфера-М сканирует радиацию и магнитные бури в реальном времени Петр Дерябин Кто во что горазд: страны ЕС решают проблемы с ресурсами, не рассчитывая на взаимопомощь Олег Артюков Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США Любовь Степушова
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Последние материалы
Зрение ухудшается, а вы не замечаете: 5 привычек, которые запускают опасные процессы
Удар по рукам за железный кран: Москва ждёт от Анкары жёсткого усмирения опасного соседа
Элита сложила полномочия: в рейтинге школ Омска неожиданно сменились все главные фавориты
Сон исчезает, сердце не дает покоя: есть простой способ успокоить организм без лекарств
Больше не нужны грядки: эти сорта томатов превращают подоконник в настоящий огород
Россия и КНДР готовят логистический прорыв через реку Туманнная уже этим летом
Экономия, которая вас разоряет: как желание откладывать каждую копейку начинает разрушать жизнь
Мимика скажет больше слов: древний инстинкт выживания развил у женщин феноменальное зрение
Кредитный груз сброшен с плеч: Мишустин распорядился аннулировать часть долговых обязательств Брянщины
Питомец перестал идти на контакт: этот сигнал часто трактуют неправильно
