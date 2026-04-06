Обычная питьевая вода после интенсивных нагрузок может нанести организму больше вреда, чем пользы. Учёные Новгородского государственного университета (НовГУ) представили результаты эксперимента, доказывающего: самодельный напиток с солью и лимоном восстанавливает силы эффективнее чистой жидкости. Исследование показало, что без правильных добавок вода просто "пролетает" сквозь ткани, попутно вымывая ценные минералы.
В проекте приняли участие добровольцы в возрасте от 18 до 22 лет. После 25-минутной активной тренировки их разделили на две группы. Контрольная группа утоляла жажду обычной водой. Экспериментальная группа получила раствор, который легко приготовить дома: на пол литра воды добавили четверть чайной ложки соли, ложку сахара и немного лимонного сока.
"Вода без солей плохо удерживается в организме. При высоких нагрузках она может спровоцировать дополнительное выведение минералов, что только усиливает дефицит ресурсов", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Проблема восполнения жидкости актуальна не только для тех, кто празднует очередной боксерский триумф, но и для обычных горожан в жару. Учёные НовГУ зафиксировали, что потеря веса (маркер обезвоживания) в группе "соленого лимонада" была в полтора раза ниже. Организм не просто получал воду, а эффективно задерживал её внутри, предотвращая критические потери.
Результаты замеров удивили даже исследователей. У тех, кто пил "домашний изотоник", сердце успокаивалось значительно быстрее. Частота пульса у них упала со 130 до 84 ударов, в то время как "водная" группа остановилась на отметке 92 удара в минуту. Давление также стабилизировалось быстрее у тех, кто восполнял потери солей своевременно.
|Показатель
|Группа (вода + соль)
|Группа (чистая вода)
|Пульс через 30 мин
|84 уд/мин
|92 уд/мин
|Артериальное давление
|114/72 мм рт. ст.
|108/68 мм рт. ст.
|Шкала усталости (от 1 до 10)
|4,3 балла
|6,8 балла
"Скорость восстановления пульса напрямую зависит от объема циркулирующей крови. Солевой раствор помогает быстрее наполнить сосуды и снять лишнюю нагрузку с миокарда", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Субъективное состояние студентов также отличалось. Участники из первой группы чувствовали себя разбитыми, оценив усталость почти в 7 баллов из 10. Вторая группа, принимавшая солевой раствор, восстановилась до 4,3 балла. Это доказывает, что для хорошего самочувствия не обязательно покупать золотой билет в мир дорогого спортивного питания — достаточно простых ингредиентов из кухни.
"Такой напиток — это базовая нутрициологическая поддержка. Сахар здесь нужен не для вкуса, а как транспорт для быстрой доставки натрия в клетки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.
Да, обычная соль содержит необходимый натрий. Исследователи использовали доступные продукты, чтобы метод был применим в быту любым человеком без лишних затрат.
Лимонный сок и небольшое количество соли в указанных пропорциях (четверть ложки на 500 мл) не создают агрессивной среды. Однако при наличии острых заболеваний ЖКТ стоит проконсультироваться со специалистом.
В обычных условиях достаточно чистой воды. Специфический раствор требуется именно при повышенном потоотделении — во время интенсивной работы, тренировок или в сильную жару.
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.