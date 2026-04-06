Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заглянуть в зеркало общества — спектакль по роману, где иллюзии размываются под светом ярких костюмов и завораживающей музыки
Долгострой обретает стены: в Лахденпохье возобновили возведение дома для переселенцев
Архитектурная жемчужина на грани распада: как Храм Дружбы в Павловске едва не превратился в руины
Интерес угасает не от времени: что на самом деле убивает чувства в долгих отношениях
Безобидные напитки подставляют водителей: проверка может закончиться лишением прав
Псковский узел развязывают силой: водителям готовят новую схему проезда через город
Европа отворачивается от США: Ормузский пролив запустил цепную реакцию разногласий
Бассейн, который никто не видел в работе: апатитский долгострой обрастает новыми тревогами
Ормузский пролив стал пороховой бочкой: как далеко готов зайти Трамп в противостоянии с Ираном

Теннис в шаговой доступности: автоматизированные кубы открывают новую эру спортивного досуга в Великом Новгороде

Россия » Северо-Запад » Новгород

Великий Новгород тестирует новый формат спортивной инфраструктуры. В парке 30-летия Октября запустили первый "Теннисный куб" — полностью автоматизированный павильон для настольного тенниса. Проект реализуется в рамках инвестиционной инициативы "Теннисный стол в каждый двор". Инвестор из Смоленска Илья Лазаренков уже вложил в старт площадки порядка 60 млн рублей. До конца 2026 года в регионе планируют развернуть сеть из 13 таких модулей.

Фото: unsplash.com by Lisa Keffer is licensed under Free to use under the Unsplash License
Настольный теннис

Цифровой спорт в шаговой доступности

Основная фишка проекта — автономность. Павильон работает без администраторов. Забронировать стол, оплатить время и получить доступ внутрь можно через мобильное приложение. Внутри каждого "куба" установлены два профессиональных стола и необходимый инвентарь. Климатическая система позволяет поддерживать комфортную температуру круглый год. Это решение закрывает дефицит доступных площадок для занятий спортом в межсезонье.

"Такие объекты — это не просто коробки со столами, а элемент современной комфортной городской среды. Важно, чтобы спорт перестал быть событием, ради которого нужно ехать на другой конец города", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сейчас завершается строительство второго аналогичного объекта на улице Щусева. Инвестор подчеркивает, что новгородский регион оказался максимально открыт к быстрому запуску. Сопровождение проекта осуществляется профильными ведомствами в упрощенном режиме.

Экономический эффект малых инвестиций

Министр инвестиционной политики региона Денис Носачёв уверен: устойчивость экономики области напрямую зависит от количества таких средних и малых проектов. В отличие от гигантов индустрии, малый бизнес быстрее адаптируется к изменениям. Кроме того, создание сети павильонов улучшает имидж региона в глазах других инвесторов.

Показатель Значение проекта
Общий объем вложений 60 млн рублей (на старте)
Количество объектов 10-13 павильонов
Срок реализации сети до конца 2026 года

"Малые инвестиционные проекты — это "капилляры" региональной экономики. Они обеспечивают стабильность бюджета там, где крупные предприятия могут буксовать. Налоговая отдача здесь более прогнозируема", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Планы по развитию инфраструктуры до 2026 года

Согласно данным Агентства развития Новгородской области, сейчас на сопровождении находятся 52 инвестпроекта на общую сумму 96,5 млрд рублей. Спорт и социальная сфера занимают в этом списке весомую долю. Помимо теннисных площадок, власти уделяют внимание обновлению жилого фонда и образовательным инициативам, таким как создание курчатовских классов.

"Любая активность бизнеса в муниципалитетах — это сигнал для жителей, что территория развивается. Главное, чтобы тарифы на посещение таких залов оставались доступными для населения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ожидается, что реализация всех текущих проектов позволит создать в области более 5,5 тысячи рабочих мест. Это часть федеральной стратегии по повышению инвестиционной активности. Параллельно с развитием спорта в регионе ведется жесткий дорожный аудит, чтобы инфраструктура соответствовала запросам бизнеса.

Ответы на популярные вопросы о "Теннисных кубах"

Нужно ли брать свои ракетки?

Внутри павильона уже есть необходимый инвентарь, пользование которым включено в стоимость аренды стола.

Как попасть внутрь без ключа?

Доступ осуществляется по электронному коду, который приходит в мобильное приложение после бронирования и оплаты сеанса.

Будут ли льготы для многодетных семей?

Региональные власти обсуждают возможность включения проекта в программы социальной поддержки для определенных категорий граждан.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Косметика против возраста: как сделать взгляд моложе, играя с цветом и текстурами
Красота и стиль
Косметика против возраста: как сделать взгляд моложе, играя с цветом и текстурами
Биологическая война без масок: Буш озвучил истинную роль Киева в глазах Запада
Мир. Новости мира
Биологическая война без масок: Буш озвучил истинную роль Киева в глазах Запада
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Кто во что горазд: страны ЕС решают проблемы с ресурсами, не рассчитывая на взаимопомощь Олег Артюков Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США Любовь Степушова Демократия закончилась на цене барреля: Украина внезапно ушла с радаров Юрий Бочаров
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Последние материалы
Теннис в шаговой доступности: автоматизированные кубы открывают новую эру спортивного досуга в Великом Новгороде
Долгострой обретает стены: в Лахденпохье возобновили возведение дома для переселенцев
Кто во что горазд: страны ЕС решают проблемы с ресурсами, не рассчитывая на взаимопомощь
Архитектурная жемчужина на грани распада: как Храм Дружбы в Павловске едва не превратился в руины
Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США
Лунный лед манит как нефть: кратеры южного полюса хранят топливо для ракет будущего
Интерес угасает не от времени: что на самом деле убивает чувства в долгих отношениях
Собака подаёт сигнал SOS: скрытые признаки боли, которые хозяева принимают за милые привычки
Билет в один конец: бесконечные перелёты и пустые улыбки больше не приносят Киеву желаемых денег
Русский воин больше не тот — новая реальность вскрылась и вызвала споры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.