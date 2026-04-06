Теннис в шаговой доступности: автоматизированные кубы открывают новую эру спортивного досуга в Великом Новгороде

Великий Новгород тестирует новый формат спортивной инфраструктуры. В парке 30-летия Октября запустили первый "Теннисный куб" — полностью автоматизированный павильон для настольного тенниса. Проект реализуется в рамках инвестиционной инициативы "Теннисный стол в каждый двор". Инвестор из Смоленска Илья Лазаренков уже вложил в старт площадки порядка 60 млн рублей. До конца 2026 года в регионе планируют развернуть сеть из 13 таких модулей.

Настольный теннис

Цифровой спорт в шаговой доступности

Основная фишка проекта — автономность. Павильон работает без администраторов. Забронировать стол, оплатить время и получить доступ внутрь можно через мобильное приложение. Внутри каждого "куба" установлены два профессиональных стола и необходимый инвентарь. Климатическая система позволяет поддерживать комфортную температуру круглый год. Это решение закрывает дефицит доступных площадок для занятий спортом в межсезонье.

"Такие объекты — это не просто коробки со столами, а элемент современной комфортной городской среды. Важно, чтобы спорт перестал быть событием, ради которого нужно ехать на другой конец города", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сейчас завершается строительство второго аналогичного объекта на улице Щусева. Инвестор подчеркивает, что новгородский регион оказался максимально открыт к быстрому запуску. Сопровождение проекта осуществляется профильными ведомствами в упрощенном режиме.

Экономический эффект малых инвестиций

Министр инвестиционной политики региона Денис Носачёв уверен: устойчивость экономики области напрямую зависит от количества таких средних и малых проектов. В отличие от гигантов индустрии, малый бизнес быстрее адаптируется к изменениям. Кроме того, создание сети павильонов улучшает имидж региона в глазах других инвесторов.

Показатель Значение проекта Общий объем вложений 60 млн рублей (на старте) Количество объектов 10-13 павильонов Срок реализации сети до конца 2026 года

"Малые инвестиционные проекты — это "капилляры" региональной экономики. Они обеспечивают стабильность бюджета там, где крупные предприятия могут буксовать. Налоговая отдача здесь более прогнозируема", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Планы по развитию инфраструктуры до 2026 года

Согласно данным Агентства развития Новгородской области, сейчас на сопровождении находятся 52 инвестпроекта на общую сумму 96,5 млрд рублей. Спорт и социальная сфера занимают в этом списке весомую долю. Помимо теннисных площадок, власти уделяют внимание обновлению жилого фонда и образовательным инициативам, таким как создание курчатовских классов.

"Любая активность бизнеса в муниципалитетах — это сигнал для жителей, что территория развивается. Главное, чтобы тарифы на посещение таких залов оставались доступными для населения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ожидается, что реализация всех текущих проектов позволит создать в области более 5,5 тысячи рабочих мест. Это часть федеральной стратегии по повышению инвестиционной активности. Параллельно с развитием спорта в регионе ведется жесткий дорожный аудит, чтобы инфраструктура соответствовала запросам бизнеса.

Ответы на популярные вопросы о "Теннисных кубах"

Нужно ли брать свои ракетки?

Внутри павильона уже есть необходимый инвентарь, пользование которым включено в стоимость аренды стола.

Как попасть внутрь без ключа?

Доступ осуществляется по электронному коду, который приходит в мобильное приложение после бронирования и оплаты сеанса.

Будут ли льготы для многодетных семей?

Региональные власти обсуждают возможность включения проекта в программы социальной поддержки для определенных категорий граждан.

