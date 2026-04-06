Долгострой обретает стены: в Лахденпохье возобновили возведение дома для переселенцев

В Лахденпохье реанимировали замершую стройку 48-квартирного дома на улице Фанерной. Объект, предназначенный для переселения граждан из аварийного фонда, простаивал из-за краха предыдущего подрядчика. Теперь за дело взялась местная компания СП "Суворова", которой предстоит превратить монолитный каркас в готовое жилье к концу 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Красный, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лахденпохья, Карелия

Второе дыхание долгостроя: новый подрядчик и старый каркас

История дома на Фанерной типична для региональных строек: питерский подрядчик не рассчитал силы, ушел в банкротство и бросил объект. К счастью, инфраструктура здания осталась в высокой степени готовности. Существенных претензий к качеству бетона у властей не возникло. Сейчас рабочие монтируют внутренние перегородки, завершив первый этаж.

"Это стандартная проблема, когда заходят иногородние компании без понимания логистики. Местный подрядчик — это всегда более короткое плечо подвоза материалов и понятная ответственность перед регионом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Новому исполнителю предстоит не только возводить стены, но и прокладывать инженерные сети, а также выполнять внутреннюю отделку. Ситуация в Лахденпохье показывает, что даже при наличии дефицита бюджета Карелии, социальные обязательства остаются приоритетом. Подобные проекты критически важны для малых городов, где благоустройство жилого сектора не видело обновлений десятилетиями.

Финансовый рычаг: как достраивают жилье в Карелии

Завершить стройку удалось благодаря сверхлимитному финансированию. Эти средства позволили не только оплатить работу СП "Суворова", но и гарантированно выкупить квартиры для переселенцев. Ввод дома в эксплуатацию синхронизирован с аналогичным объектом в Питкяранте — там также ждут ключи в 2026 году.

"Главное сейчас — не допустить просадки по сетям. Часто бывает, что коробка стоит, а подключение к теплу затягивается из-за износа городских магистралей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параллельно со стройкой власти мониторят общую городскую среду. Возведение нового дома требует не просто стен, но и подъездных путей. Пока в республике активно идет ремонт дорог в Карелии, жителям Лахденпохьи важно, чтобы тяжелая техника не разбила существующую инфраструктуру вокруг стройплощадки.

Параметр проекта Характеристика Количество квартир 48 единиц Тип конструкции Монолитное здание Срок сдачи Конец 2026 года Локация г. Лахденпохья, ул. Фанерная

Контроль за объектом будет жестким: правительство региона научено горьким опытом банкротства предыдущего исполнителя. Использование дронов для мониторинга площадок становится нормой, что исключает приписки в отчетах. Жилье должно соответствовать всем современным нормам энергоэффективности.

"Для небольших городов такие дома — это единственный способ обновить жилой фонд. Но важно следить за качеством прилегающих территорий, чтобы не получить 'бетонный остров' в грязи", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о расселении

Почему стройка стояла почти год?

Предыдущий подрядчик из Санкт-Петербурга был признан банкротом. Процедура передачи объекта новой компании и выделение дополнительного финансирования заняли время.

Кто может претендовать на квартиры в этом доме?

Жилье предназначено для участников программы расселения аварийного фонда. Списки формируются администрацией района на основании федеральных лимитов.

Будет ли благоустроена территория рядом?

Проект предусматривает не только отделку помещений, но и создание минимальной инфраструктуры: подъездов и освещения.

