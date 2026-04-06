В Павловском парке завершили реставрацию павильона "Храм Дружбы" — шедевра Чарлза Камерона, созданного в конце XVIII века. Ротонда, задуманная как символ признательности императрице Екатерине II, годами страдала от избыточной влажности. Теперь инженеры и реставраторы ГМЗ "Павловск" устранили причины разрушения, вернув памятнику проектную легкость и устойчивость к петербургскому климату.
Главным врагом памятника стал нарушенный воздухообмен. Из-за скопления конденсата интерьеры и фасад объекта культурного наследия буквально мокли. Причиной плачевного состояния оказался засыпанный строительным мусором подвал. Это произошло еще в годы Великой Отечественной войны, когда систему естественной вентиляции законсервировали слои грунта и обломков. Без циркуляции воздуха здание превратилось в каменный термос, удерживающий влагу.
В ходе работ специалисты расчистили подполье и восстановили вентиляционные каналы. Это не только нормализовало внутренний микроклимат, но и позволило приступить к обновлению декоративных элементов. Подобная глубокая проработка важна для развития Петербурга как туристического центра, где сохранность пригородов прямо влияет на привлекательность региона.
Реставрация коснулась не только видимой части ротонды. Вокруг павильона создали новую систему отвода воды. Если раньше озеленение и ландшафт парка способствовали подтоплению отмостки, то сейчас кольцевой дренаж и обновленная ливневая канализация исключили риск подмыва фундамента. Инженерные сети здания также прошли полную модернизацию: установлена современная охранная и пожарная сигнализации.
|Вид работ
|Результат для памятника
|Расчистка каналов
|Снижение уровня влажности и исчезновение конденсата
|Кольцевой дренаж
|Защита фундамента от грунтовых и талых вод
|Обновление сетей
|Безопасность и возможность круглосуточного мониторинга
Вопрос долговечности таких решений стоит остро, особенно учитывая ремонт инженерных сетей по всему городу. Для павильона в Павловске технические корректировки стали залогом долголетия. Без правильной гидроизоляции даже самый качественный камень начинает крошиться уже через пару сезонов из-за циклов заморозки и оттаивания.
"Любой исторический объект в нашем климате требует жесткого контроля за водоотведением. Восстановление дренажа в Павловском парке — это работа на десятилетия вперед, предотвращающая дорогостоящие аварийные ремонты", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Внешний вид Храма Дружбы теперь соответствует первоначальному замыслу. Облик павильона не должен конфликтовать с окружающей средой, поэтому реставраторы уделили внимание не только фасаду, но и прилегающим дорожкам. Это часть общей стратегии по созданию общественных пространств в исторических пригородах. В Павловске заново разбили газоны, сохранив камерную атмосферу этого уголка парка.
Важным этапом стала работа с надписью над входом: "Любовь, почтение и благодарность посвятили". Здание, построенное Павлом Петровичем для Екатерины II, вновь обрело статус архитектурной жемчужины. В условиях текущей урбанистики и городской среды сохранение таких локаций требует не только мастерства художников, но и точности инженеров.
"Сохранение архитектурного ландшафта в пригородах требует значительных вливаний, но это инвестиции в капитализацию всего региона. Благоустройство таких зон окупается через рост внутреннего туризма", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
На фоне масштабного освещения Санкт-Петербурга и обновления его магистралей, точечная реставрация павильонов в парках кажется тихой работой. Однако именно из таких деталей складывается идентичность города. Сегодня Храм Дружбы полностью готов принимать посетителей без риска для сохранности интерьеров XVIII века.
Основной причиной стала высокая влажность и плесень. Здание "потело" из-за того, что в послевоенные годы были засыпаны подвалы и вентиляционные отдушины, нарушился естественный воздухообмен.
Специалисты привели в порядок фасад, внутренний декор, очистили подвальные помещения. Вокруг здания проложили кольцевой дренаж и обновили ливневую канализацию, чтобы вода не подмывала стены.
Да, после завершения комплексных работ и благоустройства территории вокруг, "Храм Дружбы" вновь открыт как архитектурная доминанта Павловского парка.
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.