В Павловском парке завершили реставрацию павильона "Храм Дружбы" — шедевра Чарлза Камерона, созданного в конце XVIII века. Ротонда, задуманная как символ признательности императрице Екатерине II, годами страдала от избыточной влажности. Теперь инженеры и реставраторы ГМЗ "Павловск" устранили причины разрушения, вернув памятнику проектную легкость и устойчивость к петербургскому климату.

Павильон «Храм дружбы» в Павловском парке
Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Павильон «Храм дружбы» в Павловском парке

Как "Храм Дружбы" избавили от сырости

Главным врагом памятника стал нарушенный воздухообмен. Из-за скопления конденсата интерьеры и фасад объекта культурного наследия буквально мокли. Причиной плачевного состояния оказался засыпанный строительным мусором подвал. Это произошло еще в годы Великой Отечественной войны, когда систему естественной вентиляции законсервировали слои грунта и обломков. Без циркуляции воздуха здание превратилось в каменный термос, удерживающий влагу.

В ходе работ специалисты расчистили подполье и восстановили вентиляционные каналы. Это не только нормализовало внутренний микроклимат, но и позволило приступить к обновлению декоративных элементов. Подобная глубокая проработка важна для развития Петербурга как туристического центра, где сохранность пригородов прямо влияет на привлекательность региона.

Технические детали: дренаж и вентиляция

Реставрация коснулась не только видимой части ротонды. Вокруг павильона создали новую систему отвода воды. Если раньше озеленение и ландшафт парка способствовали подтоплению отмостки, то сейчас кольцевой дренаж и обновленная ливневая канализация исключили риск подмыва фундамента. Инженерные сети здания также прошли полную модернизацию: установлена современная охранная и пожарная сигнализации.

Вид работ Результат для памятника
Расчистка каналов Снижение уровня влажности и исчезновение конденсата
Кольцевой дренаж Защита фундамента от грунтовых и талых вод
Обновление сетей Безопасность и возможность круглосуточного мониторинга

Вопрос долговечности таких решений стоит остро, особенно учитывая ремонт инженерных сетей по всему городу. Для павильона в Павловске технические корректировки стали залогом долголетия. Без правильной гидроизоляции даже самый качественный камень начинает крошиться уже через пару сезонов из-за циклов заморозки и оттаивания.

"Любой исторический объект в нашем климате требует жесткого контроля за водоотведением. Восстановление дренажа в Павловском парке — это работа на десятилетия вперед, предотвращающая дорогостоящие аварийные ремонты", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Благоустройство и исторический облик

Внешний вид Храма Дружбы теперь соответствует первоначальному замыслу. Облик павильона не должен конфликтовать с окружающей средой, поэтому реставраторы уделили внимание не только фасаду, но и прилегающим дорожкам. Это часть общей стратегии по созданию общественных пространств в исторических пригородах. В Павловске заново разбили газоны, сохранив камерную атмосферу этого уголка парка.

Важным этапом стала работа с надписью над входом: "Любовь, почтение и благодарность посвятили". Здание, построенное Павлом Петровичем для Екатерины II, вновь обрело статус архитектурной жемчужины. В условиях текущей урбанистики и городской среды сохранение таких локаций требует не только мастерства художников, но и точности инженеров.

"Сохранение архитектурного ландшафта в пригородах требует значительных вливаний, но это инвестиции в капитализацию всего региона. Благоустройство таких зон окупается через рост внутреннего туризма", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

На фоне масштабного освещения Санкт-Петербурга и обновления его магистралей, точечная реставрация павильонов в парках кажется тихой работой. Однако именно из таких деталей складывается идентичность города. Сегодня Храм Дружбы полностью готов принимать посетителей без риска для сохранности интерьеров XVIII века.

Ответы на популярные вопросы о реставрации

Почему павильон начал разрушаться?

Основной причиной стала высокая влажность и плесень. Здание "потело" из-за того, что в послевоенные годы были засыпаны подвалы и вентиляционные отдушины, нарушился естественный воздухообмен.

Что именно отремонтировали?

Специалисты привели в порядок фасад, внутренний декор, очистили подвальные помещения. Вокруг здания проложили кольцевой дренаж и обновили ливневую канализацию, чтобы вода не подмывала стены.

Доступен ли павильон для туристов?

Да, после завершения комплексных работ и благоустройства территории вокруг, "Храм Дружбы" вновь открыт как архитектурная доминанта Павловского парка.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по благоустройству Ольга Морозова, аналитик развития территорий Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
