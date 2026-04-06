Европа отворачивается от США: Ормузский пролив запустил цепную реакцию разногласий
Бассейн, который никто не видел в работе: апатитский долгострой обрастает новыми тревогами
Ормузский пролив стал пороховой бочкой: как далеко готов зайти Трамп в противостоянии с Ираном
Вологда переоделась в орнаменты: отели превратили чашки и халаты в инструмент притяжения туристов
Ремонт под ключ: сто миллионов рублей вложат в обновление старого здания вологодской школы
Глубинка перестала бояться темноты: маршрут до Вологды перестал растягиваться на двое суток
Экономика на грани срыва: несколько недель отделяют ЕС от необратимых последствий
Запах плесени вместо аромата праздника: экспертиза выявила бактерии в красноярских десертах
Граница на замке и кошелек наготове: где заканчивается бесплатный отдых в Краснолесье

Псковский узел развязывают силой: водителям готовят новую схему проезда через город

Псковские власти приступают к хирургическому лечению транспортных тромбов на одной из главных артерий города. На улице Коммунальной радикально пересмотрят схему движения, чтобы избавить водителей от изматывающего ожидания в часы пик. Основной удар нанесут по заторам на участке от улицы Печорской до Рокоссовского.

Советская улица, Псков
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Спиридонов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Три полосы против одной: новая геометрия Коммунальной

Городская комиссия по безопасности дорожного движения утвердила план расширения пропускной способности Коммунальной. На отрезке от Печорской в сторону Рокоссовского вместо привычного полотна появятся три выделенные полосы. Их локализуют в районе конечной остановки автобусов. Обратный поток потесactiveнится: для движения к Печорской оставят одну полосу.

"Такая перенастройка — вынужденная мера. Текущий ремонт асфальта в Пскове часто не решает проблем пробок, если не менять логистику. Здесь мы физически расширяем "горлышко" перед светофором", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Переразметка должна ликвидировать вечный конфликт тех, кому нужно прямо, и тех, кто уходит налево. Дополнительный ряд позволит общественному транспорту и частным авто не блокировать друг друга перед перекрестком. Муниципалитет рассчитывает, что это значительно ускорит темп движения в утренние и вечерние интервалы.

Почему существующая схема тормозит город

Главная проблема текущей конфигурации — хаотичное перестроение. Машины, планирующие поворот, занимают левый ряд задолго до перекрестка, вынуждая остальной поток притормаживать. Новая схема легализует этот маневр через выделенную полосу. Ширина проезжей части позволяет провести такую рокировку без масштабного сноса объектов, используя только ресурсы дорожного полотна.

Участок Суть изменений
Коммунальная (к Рокоссовского) Увеличение до 3 полос, выделенка для левого поворота
Коммунальная (к Печорской) Сужение до 1 полосы для оптимизации встречного потока
Улица Шестака Новые знаки запрета остановки и стоянки

Администрация города подчеркивает: все бюджетные изменения в Пскове сейчас направлены на оптимизацию логистики. Реализация проекта намечена на май-июнь 2026 года. Сроки привязаны к погодным условиям, необходимым для нанесения термопластиковой разметки, которая выдержит интенсивный трафик.

"Комфортная городская среда невозможна без грамотного трафика. На Коммунальной критический износ нервов водителей, а не просто сетей. Дополнительная полоса — это самый дешевый и эффективный способ разгрузить район", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ограничения на Шестака: знаки против хаоса

Параллельно изменения коснутся улицы Шестака. На отрезке между Генерала Маргелова и Майора Доставалова планируется массированная переустановка дорожных знаков. Основной упор сделают на регламентацию стоянки. Хаотично припаркованные автомобили мешают не только проезду, но и работе спецтехники, что снижает общий уровень безопасности в микрорайоне.

Эти меры дополнят общую стратегию развития дорожного хозяйства. В условиях, когда рынок труда в Псковской области требует мобильности, инфраструктурные затыки становятся тормозом для экономики. Четкая регламентация стоянки на Шестака должна освободить полосы для сквозного проезда.

"Водители часто игнорируют муниципальные нормативы, превращая обочины в стихийные парковки. Переустановка знаков позволит ГИБДД оперативно очищать проезжую часть", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о дорожной реформе

Когда именно нарисуют новую разметку на Коммунальной?

Работы запланированы на май-июнь, когда установится стабильная плюсовая температура. Это необходимо для долговечности дорожной маркировки.

Не станет ли одна полоса в обратную сторону причиной новых пробок?

Анализ трафика показал, что основная нагрузка идет в сторону Рокоссовского. Одной полосы в обратном направлении достаточно для текущего объема машин без создания заторов.

Коснутся ли изменения работы общественного транспорта?

Да, автобусы смогут быстрее заезжать на остановки и выезжать с них, не дожидаясь, пока освободится единственный ряд, как это происходит сейчас.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Несостыковки в легенде вызывают сомнения в истинной причине операции по спасению экипажа F-15 в Иране
Военные новости
Несостыковки в легенде вызывают сомнения в истинной причине операции по спасению экипажа F-15 в Иране
Сибирь теряет землю на глазах: острова исчезают и появляются, словно их стирают
Наука и техника
Сибирь теряет землю на глазах: острова исчезают и появляются, словно их стирают
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Экономика и бизнес
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Демократия закончилась на цене барреля: Украина внезапно ушла с радаров Юрий Бочаров Несостыковки в легенде вызывают сомнения в истинной причине операции по спасению экипажа F-15 в Иране Любовь Степушова Официально: Европа может оказаться в ситуации топливо по талонам Олег Артюков
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Последние материалы
Грядёт блэкаут: США и Израиль подготовила план полного уничтожения энергетики Ирана
Ормузский пролив стал пороховой бочкой: как далеко готов зайти Трамп в противостоянии с Ираном
Вологда переоделась в орнаменты: отели превратили чашки и халаты в инструмент притяжения туристов
Главный козырь остается у Тегерана: Иран не разблокирует нефть за дешевые обещания Запада
Ремонт под ключ: сто миллионов рублей вложат в обновление старого здания вологодской школы
Глубинка перестала бояться темноты: маршрут до Вологды перестал растягиваться на двое суток
Крупные потери в Кувейте: Иран накрыл секретный бункер США с высшим командованием
Экономика на грани срыва: несколько недель отделяют ЕС от необратимых последствий
Запах плесени вместо аромата праздника: экспертиза выявила бактерии в красноярских десертах
Граница на замке и кошелек наготове: где заканчивается бесплатный отдых в Краснолесье
