Бассейн, который никто не видел в работе: апатитский долгострой обрастает новыми тревогами

Обещания чиновников разбились о реальность апатитского долгостроя. Бывший специализированный дом ребенка, ставший частью структуры мурманской больницы, продолжает копить жалобы родителей. Бассейн, который должен был принять первых пациентов еще в январе, до сих пор стоит сухим.

Пустые обещания: почему замерла реабилитация

Родители детей с особенностями здоровья в Мурманской области теряют терпение. Вместо обещанных в марте повторных встреч — тишина. Бассейн в Апатитах не работает уже два года. Январский дедлайн, озвученный руководством регионального Минздрава, сорван без объяснения причин. Гнев северян понятен: для многих детей водные процедуры — это не развлечение, а жизненно важная часть восстановления, которую нельзя просто поставить на паузу.

"Такие задержки часто связаны со скрытыми дефектами инженерных систем. Когда старое здание начинают адаптировать под новые нормы, вылезают проблемы с вентиляцией или гидроизоляцией, которые не учли в смете", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Кадровый голод и капустное меню

Одной техникой проблемы не ограничиваются. Один инструктор вынужден разрываться между бассейном, скалодромом и занятиями на тренажерах. К этому добавился и бытовой упадок. Родители жалуются на резкое ухудшение питания: ежедневное масло и сыр сменились хлебом и бесконечными капустными запеканками.

Проблема Текущий статус Запуск бассейна Просрочен на 3 месяца Персонал Острый дефицит инструкторов и логопедов Питание Исключение молочных продуктов, однообразие

"Экономия на питании в социальных учреждениях часто указывает на дыры в муниципальном или ведомственном бюджете. Когда денег на всё не хватает, режут самые незаметные статьи расходов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Пока чиновники рапортуют о том, что семь знаковых дворов Мурманска готовят к перестройке, социальная инфраструктура в области трещит. Даже масштабная кардинальная перестройка образовательных учреждений не может скрыть провалов в точечной поддержке самых уязвимых групп населения.

"Отсутствие обратной связи от ведомства — это административный риск. Родители вправе обратиться в надзорные органы, если условия пребывания не соответствуют нормам", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о центре в Апатитах

Когда откроют бассейн в реабилитационном центре?

Официально запуск планировался на январь 2026 года. На текущий момент сроки сорваны, новая дата руководством больницы не названа.

К кому относится дом ребенка в Апатитах?

С октября 2025 года учреждение входит в состав Мурманской областной детской клинической больницы как структурное подразделение.

Планируется ли расширение штата специалистов?

Минздрав обещал укомплектовать центр специалистами по логопедическому массажу во второй половине 2026 года, однако текущий дефицит инструкторов пока не ликвидирован.

