Вологда переоделась в орнаменты: отели превратили чашки и халаты в инструмент притяжения туристов

Вологодские отельеры перешли от слов к делу в вопросах идентичности. Форум гостеприимства "ВГости" стал катализатором: местный бизнес начал массово внедрять единый дизайн-код. Птица счастья и северные орнаменты теперь не просто сувениры, а часть сервиса, интегрированная в быт туристов.

Фото: Яндекс Карты by Александр Сыроватский, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Птица счастья в Вологде

Детали решают всё: от чашек до меню

Глава Вологды Сергей Жестянников подтвердил: муниципальные власти и бизнес синхронизировались. В бутик-отеле "Маруся" пересмотрели концепцию интерьеров, сделав ставку на авторскую посуду и текстиль. В гостинице "Атриум" пошли дальше — локальные символы появились на халатах и масках для сна. Это не просто украшательство, а попытка создать уникальный пользовательский опыт в условиях жесткой конкуренции за качество жизни и внимание туриста.

"Бизнес понимает: безликие номера проигрывают аутентичности. Дизайн-код — это инструмент, который превращает обычную ночевку в культурное погружение", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Интеграция коснулась и гастрономии. Рестораны внедряют брендированное меню с акцентом на традиционную кухню. Такая городская среда внутри заведений становится логичным продолжением уличного благоустройства. Город избавляется от визуального шума, заменяя его понятными смыслами.

Экономика визуального гостеприимства

Внедрение дизайн-кода требует вложений, но власти рассматривают это как инвестиции в бренд территории. Когда каждый элемент — от салфетки до фасада — работает на одну идею, узнаваемость города растет. Это напрямую влияет на заполняемость отелей и выручку общепита. Даже при условии, что логистика и цены на ресурсы растут, локальный колорит остается стабильным конкурентным преимуществом.

Элемент внедрения Результат для бизнеса Брендированный текстиль Повышение лояльности и узнаваемости Локальное меню Увеличение среднего чека за счет эксклюзива Единый интерьерный стиль Формирование премиального статуса объекта

"Мы видим, как в регионах формируется запрос на идентичность. Это часть стратегии экономического развития через туризм", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Масштабирование и обратная связь

Сейчас администрация Вологды собирает отзывы первых "испытателей" из числа постояльцев. Аналитика покажет, насколько глубоко дизайн-код должен проникать в инфраструктуру. Планы амбициозные: перенести опыт "Маруси" и "Атриума" на весь гостиничный сектор. Это требует не только желания бизнеса, но и правовой базы, чтобы муниципальные нормативы не мешали творческой реализации предпринимателей.

"Для масштабирования проекта важна синхронизация стандартов. Юридически это должно оформляться как рекомендательный, но строго соблюдаемый регламент", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Параллельно с отелями город обновляет и общественные пространства. Так, благоустройство Кремлевского сада и других знаковых мест идет в единой стилистике. Вологда превращается в цельный продукт, где каждая деталь — от маски для сна до парковой скамьи — говорит на одном языке.

Ответы на популярные вопросы о дизайн-коде

Зачем отелям тратиться на брендированные салфетки и маски?

Это создает добавочную стоимость. Гость готов переплачивать за атмосферу и уникальные тактильные ощущения, которые он не получит в сетевом отеле-стандарте.

Станут ли номера в таких гостиницах дороже?

Прямой зависимости нет, но переход в категорию "бутик-отель" или объект с высоким уровнем сервиса обычно влечет за собой корректировку прайса в сторону увеличения доходности.

Кто разрабатывает дизайн-код для Вологды?

Работа ведется совместно: городские архитекторы, дизайнеры и представители турбизнеса опираются на культурный код региона, включая знаменитое кружево и деревянное зодчество.

