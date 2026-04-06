Ремонт под ключ: сто миллионов рублей вложат в обновление старого здания вологодской школы

Школу №24 в Вологде ждет масштабная перезагрузка: капитальный ремонт здания на улице Гагарина, 40 начнется уже этим летом. Муниципальный контракт рассчитан на два года, однако власти и подрядчик намерены форсировать график, чтобы минимизировать неудобства для учебного процесса. Объект проинспектировал глава города Сергей Жестянников, подтвердив старт демонтажных работ в ближайшие месяцы.

Средняя общеобразовательная школа № 24 в Вологде
Фото: Яндекс Карты is licensed under Public domain
Средняя общеобразовательная школа № 24 в Вологде

Логистика обновления: два года на стройку

Изначально старт работ планировался на ноябрь 2026 года. Тем не менее, мэрия договорилась с компанией "Вологдастрой" о выходе на площадку досрочно. Летний период используют для самого "грязного" этапа — демонтажа старых конструкций и инженерных сетей. Это позволит создать задел для чистовых работ в зимний период и гарантированно открыть двери учреждения к 1 сентября 2027 года. Такая синхронизация важна, так как параллельно в городе идет реновация школ №5, №10 и №36, что требует ювелирного управления ресурсами подрядчиков.

"Это бред — ждать осени, когда можно начать демонтаж в каникулы. Ритм города не позволяет растягивать такие объекты на десятилетия", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Инфраструктурный стандарт и бюджет

Общая смета объекта превышает 100 миллионов рублей. Львиная доля средств — федеральные и региональные субсидии в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Модернизация затронет все узлы: от замены электросетей до новой системы вентиляции. На фоне того, как Вологодская область закрепилась в топ-10 регионов по качеству жизни, жесткие требования предъявляются не только к стенам, но и к наполнению. Около 12 миллионов рублей заложено исключительно на закупку новой эргономичной мебели.

Параметр обновления Планируемые работы
Инженерные системы Полная замена отопления, водоснабжения и электросетей
Внешний контур Ремонт кровли и новый вентилируемый фасад
Оснащение Замена полов, отделка классов и закупка мебели на 12 млн руб.

"Для регионального бюджета такие вложения — это инвестиция в человеческий капитал. Важно, чтобы многодетные семьи видели: социальная инфраструктура в шаговой доступности не уступает столичным стандартам", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Куда переселят 654 ученика

Директор школы Элла Провоторова пояснила, что здание давно нуждалось в капитальном подходе, так как косметические правки своими силами больше не спасают от износа. На время стройки "образовательный десант" распределят по соседним точкам: школам №16, №22 и детскому саду №110 "Аистёнок". Учебный план адаптирован под новые локации. Это временное неудобство, сравнимое с тем, как инвестиции в баню или парки города требуют временных перекрытий ради долгосрочного комфорта.

"Любая стройка — это временный хаос. Главное — контроль за тарифами и целевым расходованием. Когда школы обновляются комплексно, падает нагрузка на текущее содержание", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Город продолжает зачистку старых проблемных зон. Как и недавняя ревизия земель в районах области, аудит школьных зданий выявил критические точки, требующие немедленного вмешательства. Проект 24-й школы станет очередным кейсом в портфеле городского благоустройства, наряду с планами восстановить кремлевский сад.

Ответы на популярные вопросы о ремонте школ в Вологде

Почему нельзя сделать ремонт только во время летних каникул?

Объем работ, включающий замену всех инженерных коммуникаций и перекрытий, физически невозможно выполнить за три месяца. Двухлетний цикл — это стандарт для капитальной модернизации зданий такого масштаба.

Не отразится ли переезд на качестве образования?

Педагогический состав школы сохраняется в полном объеме. Учебные планы согласованы с принимающими школами, чтобы избежать пересечения потоков учащихся и сохранить доступ к профильным кружкам.

Кто контролирует качество материалов?

Технический надзор осуществляется департаментом строительства. Также за ходом работ следят представители родительского комитета и общественности в рамках "Народной программы".

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
