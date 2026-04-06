Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безобидные напитки подставляют водителей: проверка может закончиться лишением прав
Псковский узел развязывают силой: водителям готовят новую схему проезда через город
Европа отворачивается от США: Ормузский пролив запустил цепную реакцию разногласий
Бассейн, который никто не видел в работе: апатитский долгострой обрастает новыми тревогами
Ормузский пролив стал пороховой бочкой: как далеко готов зайти Трамп в противостоянии с Ираном
Вологда переоделась в орнаменты: отели превратили чашки и халаты в инструмент притяжения туристов
Ремонт под ключ: сто миллионов рублей вложат в обновление старого здания вологодской школы
Экономика на грани срыва: несколько недель отделяют ЕС от необратимых последствий
Запах плесени вместо аромата праздника: экспертиза выявила бактерии в красноярских десертах

Глубинка перестала бояться темноты: маршрут до Вологды перестал растягиваться на двое суток

Россия » Северо-Запад » Вологда

Вологодская область закольцевала логистику между удаленными райцентрами и промышленными хабами. Программа "Новые междугородние маршруты" переросла масштаб эксперимента. За полтора года работы дополнительные рейсы перевезли 144 тысячи человек. Система работает как часы: житель Бабаево или Великого Устюга успевает решить дела в областной столице за один световой день.

Череповец, автобус КамАЗ на Октябрьском мосту зимой
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Логистика одного дня: как это работает

Транспортная реформа на Вологодчине устранила главную боль провинции — невозможность вернуться домой до заката. Раньше поездка из Чагоды в Вологду превращалась в двухдневную экспедицию с поиском ночлега. Теперь расписание синхронизировано с рабочим графиком госучреждений и больниц. Пассажир выезжает утром, за несколько часов закрывает вопросы и вечером уезжает обратно на том же автобусе.

"Такая модель сокращает социальную дистанцию между столицей региона и окраинами. Люди перестают чувствовать себя оторванными от цивилизации, когда есть понятное и стабильное сообщение", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Билетная система стала гибридной. Купить квиток можно через онлайн-сервисы, в кассах автовокзалов или напрямую у водителя. Это критически важно для территорий, где мобильный сигнал иногда подводит. Стабильный трафик обеспечивают 32 перевозчика, которые обслуживают 145 направлений.

Цифры и география экспансии

Статистика подтверждает: спрос на мобильность внутри области колоссальный. В 2024 году новые рейсы выбрали 53 тысячи пассажиров. В 2025 году показатель взлетел до 80 тысяч. Начало 2026 года показывает динамику роста: каждый десятый пассажир межмуниципального транспорта пользуется именно этими "быстрыми" маршрутами. Для многих это стало возможностью найти новые вакансии в соседних округах без смены места жительства.

Направление (из Вологды/Череповца) Ключевые точки охвата
Западный вектор Бабаево, Вытегра, Чагода
Восточный вектор Великий Устюг, Тарнога, Кич-Городок

Безопасность перевозок мониторится в реальном времени. В регионе внедряется тотальный контроль на дорогах, что дисциплинирует водителей автобусов. Жесткие регламенты позволяют снижать риски на загородных трассах, где интенсивность движения постоянно растет.

"Основные расходы ложатся на горюче-смазочные материалы. Когда цены на топливо растут, частным перевозчикам становится сложно держать тариф без субсидий. Региональная программа позволяет балансировать эти издержки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экология и социальный капитал

Развитие сети автобусов позволяет жителям районов получать доступ к современным сервисам. Например, в Череповце открылся новый медицинский хаб, и теперь пациенты из западных округов могут доехать до него без лишних пересадок. Транспортная доступность подстегивает и деловую активность: предприниматели пользуются рейсами для курьерской доставки документов и мелких партий товаров.

"Муниципальная реформа не сработает без физической связи между территориями. Автобус — это не просто транспорт, это инструмент вертикальной мобильности для жителей глубинки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Параллельно с транспортом власти развивают смежные направления. В Вологде идет реновация инфраструктурных объектов, которые делают пребывание в городе более комфортным для приезжих. Теперь межмуниципальная сеть соединяет все административные центры региона без исключения.

Ответы на популярные вопросы о маршрутах

Где можно посмотреть актуальное расписание новых рейсов?

Расписание доступно на официальных сайтах автовокзалов Вологды и Череповца, а также в мобильных приложениях по продаже билетов. Данные обновляются в режиме реального времени.

Действуют ли льготы на междугородних маршрутах?

Да, на всех рейсах региональной программы сохраняются федеральные и региональные льготы для ветеранов, студентов и других категорий граждан при предъявлении документов.

Планируется ли запуск новых направлений в 2026 году?

Правительство области намерено расширять частоту рейсов на уже существующих плечах маршрутов, ориентируясь на пиковую загрузку в выходные дни.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шкаф требует ревизии: весна 2026 возвращает вещи, которые долго пылились в дальних углах гардероба
Красота и стиль
Шкаф требует ревизии: весна 2026 возвращает вещи, которые долго пылились в дальних углах гардероба
Ягод не увидите: три фатальные ошибки с вишней и сливой, которые совершают 90% дачников
Садоводство, цветоводство
Ягод не увидите: три фатальные ошибки с вишней и сливой, которые совершают 90% дачников
Несостыковки в легенде вызывают сомнения в истинной причине операции по спасению экипажа F-15 в Иране
Военные новости
Несостыковки в легенде вызывают сомнения в истинной причине операции по спасению экипажа F-15 в Иране
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Демократия закончилась на цене барреля: Украина внезапно ушла с радаров Юрий Бочаров Несостыковки в легенде вызывают сомнения в истинной причине операции по спасению экипажа F-15 в Иране Любовь Степушова Официально: Европа может оказаться в ситуации топливо по талонам Олег Артюков
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Последние материалы
Грядёт блэкаут: США и Израиль подготовила план полного уничтожения энергетики Ирана
Ормузский пролив стал пороховой бочкой: как далеко готов зайти Трамп в противостоянии с Ираном
Вологда переоделась в орнаменты: отели превратили чашки и халаты в инструмент притяжения туристов
Главный козырь остается у Тегерана: Иран не разблокирует нефть за дешевые обещания Запада
Ремонт под ключ: сто миллионов рублей вложат в обновление старого здания вологодской школы
Глубинка перестала бояться темноты: маршрут до Вологды перестал растягиваться на двое суток
Крупные потери в Кувейте: Иран накрыл секретный бункер США с высшим командованием
Экономика на грани срыва: несколько недель отделяют ЕС от необратимых последствий
Запах плесени вместо аромата праздника: экспертиза выявила бактерии в красноярских десертах
Граница на замке и кошелек наготове: где заканчивается бесплатный отдых в Краснолесье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.