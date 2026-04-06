Глубинка перестала бояться темноты: маршрут до Вологды перестал растягиваться на двое суток

Вологодская область закольцевала логистику между удаленными райцентрами и промышленными хабами. Программа "Новые междугородние маршруты" переросла масштаб эксперимента. За полтора года работы дополнительные рейсы перевезли 144 тысячи человек. Система работает как часы: житель Бабаево или Великого Устюга успевает решить дела в областной столице за один световой день.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Череповец, автобус КамАЗ на Октябрьском мосту зимой

Логистика одного дня: как это работает

Транспортная реформа на Вологодчине устранила главную боль провинции — невозможность вернуться домой до заката. Раньше поездка из Чагоды в Вологду превращалась в двухдневную экспедицию с поиском ночлега. Теперь расписание синхронизировано с рабочим графиком госучреждений и больниц. Пассажир выезжает утром, за несколько часов закрывает вопросы и вечером уезжает обратно на том же автобусе.

"Такая модель сокращает социальную дистанцию между столицей региона и окраинами. Люди перестают чувствовать себя оторванными от цивилизации, когда есть понятное и стабильное сообщение", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Билетная система стала гибридной. Купить квиток можно через онлайн-сервисы, в кассах автовокзалов или напрямую у водителя. Это критически важно для территорий, где мобильный сигнал иногда подводит. Стабильный трафик обеспечивают 32 перевозчика, которые обслуживают 145 направлений.

Цифры и география экспансии

Статистика подтверждает: спрос на мобильность внутри области колоссальный. В 2024 году новые рейсы выбрали 53 тысячи пассажиров. В 2025 году показатель взлетел до 80 тысяч. Начало 2026 года показывает динамику роста: каждый десятый пассажир межмуниципального транспорта пользуется именно этими "быстрыми" маршрутами. Для многих это стало возможностью найти новые вакансии в соседних округах без смены места жительства.

Направление (из Вологды/Череповца) Ключевые точки охвата Западный вектор Бабаево, Вытегра, Чагода Восточный вектор Великий Устюг, Тарнога, Кич-Городок

Безопасность перевозок мониторится в реальном времени. В регионе внедряется тотальный контроль на дорогах, что дисциплинирует водителей автобусов. Жесткие регламенты позволяют снижать риски на загородных трассах, где интенсивность движения постоянно растет.

"Основные расходы ложатся на горюче-смазочные материалы. Когда цены на топливо растут, частным перевозчикам становится сложно держать тариф без субсидий. Региональная программа позволяет балансировать эти издержки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экология и социальный капитал

Развитие сети автобусов позволяет жителям районов получать доступ к современным сервисам. Например, в Череповце открылся новый медицинский хаб, и теперь пациенты из западных округов могут доехать до него без лишних пересадок. Транспортная доступность подстегивает и деловую активность: предприниматели пользуются рейсами для курьерской доставки документов и мелких партий товаров.

"Муниципальная реформа не сработает без физической связи между территориями. Автобус — это не просто транспорт, это инструмент вертикальной мобильности для жителей глубинки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Параллельно с транспортом власти развивают смежные направления. В Вологде идет реновация инфраструктурных объектов, которые делают пребывание в городе более комфортным для приезжих. Теперь межмуниципальная сеть соединяет все административные центры региона без исключения.

Ответы на популярные вопросы о маршрутах

Где можно посмотреть актуальное расписание новых рейсов?

Расписание доступно на официальных сайтах автовокзалов Вологды и Череповца, а также в мобильных приложениях по продаже билетов. Данные обновляются в режиме реального времени.

Действуют ли льготы на междугородних маршрутах?

Да, на всех рейсах региональной программы сохраняются федеральные и региональные льготы для ветеранов, студентов и других категорий граждан при предъявлении документов.

Планируется ли запуск новых направлений в 2026 году?

Правительство области намерено расширять частоту рейсов на уже существующих плечах маршрутов, ориентируясь на пиковую загрузку в выходные дни.

