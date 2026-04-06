Россия » Сибирь » Томск

Томские улицы избавляются от лингвистического шума. В Кировском районе города стартовала кампания по принудительному обновлению фасадов. Мэрия взялась за рекламные конструкции, где латиница вытеснила кириллицу.

Фото: commons.wikimedia.org by Lite Live10, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Томск

Добровольный демонтаж: кто первым снял вывески

На прошлой неделе пять предпринимателей Кировского района самостоятельно убрали иностранные названия со своих заведений. Власть действует через диалог. Проверки фиксируют нарушения, после чего собственнику предлагают исправиться. Большинство соглашается сразу. Это дешевле, чем оплачивать штрафы и работу муниципальных бригад по сносу.

"Большинство предпринимателей готовы добровольно привести вывески в соответствие с законом. Если люди не соглашаются исполнять требование, то далее будем информировать уполномоченные органы", — сказала председатель комитета по развитию территории Татьяна Медведева.

Мэр Томска Дмитрий Махиня поставил задачу — очистить витрины от заимствований, которые противоречат федеральным нормам. Работа активизировалась по всем фронтам: от центральных проспектов до спальных районов. Чиновники мониторят не только физические щиты, но и общее социально-экономическое развитие торговых точек, чтобы ребрендинг не убил малый бизнес.

Законодательный фильтр для сибирского бизнеса

Основой для зачистки стали поправки в федеральное законодательство. Теперь русский язык обязателен везде: на указателях, в мобильных приложениях и на сайтах. Исключения есть, но их круг сужается. Локальный бизнес, привыкший к западным манерам нейминга, теперь вынужден возвращаться к корням.

Тип конструкции Текущий статус в Томске
Вывески на латинице Подлежат замене на кириллические аналоги
Информационные таблички Строгое соответствие закону о государственном языке

Для многих коммерсантов это означает внеплановые расходы. В условиях, когда экономика региона демонстрирует разрыв в доходах населения, лишние траты на вывеску могут стать критичными. Однако администрация настаивает: закон един для всех, а единый облик города — приоритет национального масштаба.

"Любые изменения в оформлении торговых точек требуют четкого соблюдения муниципальных нормативов. Административные барьеры возникают там, где бизнес игнорирует правила", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Инфраструктура и визуальный код города

Томск — город студенческий и туристический. Чистота фасадов напрямую влияет на его привлекательность. Пока одни обсуждают импорт солода для местных пивоварен, другие следят, чтобы вывески этих самых пивоварен не пестрили английскими терминами. То же касается и общепита.

Риски для бизнеса кроются не только в рекламе. Ошибки в управлении могут привести к печальным последствиям, будь то финансовые аферы или нарушение санитарных норм. Например, в Стрежевом пекарня стала очагом инфекции. В Томске же пока борются за внешнюю чистоту, надеясь, что она повлечет за собой и внутренний порядок.

"Региональный бюджет не должен нести расходы за демонтаж незаконных конструкций. Это ответственность собственника, которая заложена в риск-модель любого предприятия", — отметил аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о смене вывесок

Нужно ли переводить зарегистрированный товарный знак?

Нет, если иностранный бренд официально зарегистрирован Роспатентом в латинском написании, его можно оставить в оригинале. Но все пояснительные надписи должны быть на русском.

Что будет за отказ снимать иностранную вывеску?

Мэрия передаст данные в надзорные органы. Нарушителю выпишут штраф, а конструкцию демонтируют принудительно с последующим взысканием расходов с владельца.

Касается ли это меню и сайтов?

Да, закон регламентирует использование русского языка во всей публичной информации, включая сайты, приложения и прейскуранты в заведениях общепита.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
