Сердечно-сосудистые катастрофы в Республике Коми стремительно теряют статус "болезней старости". Статистика регионального минздрава фиксирует аномальное снижение возраста пациентов: теперь средний порог для тех, кто сталкивается с ишемией или гипертонией, находится в границах 54-56 лет. Осложняет ситуацию и общая демографическая картина — более половины всех смертей в республике вызваны именно сбоями в работе кровеносной системы.
На текущий год в Коми официально зарегистрировано 252 тысячи человек с профильными патологиями. Это население крупного города, нуждающееся в постоянном мониторинге. В структуре заболеваемости доминирует гипертония — она выявлена у 63% обратившихся. На втором месте расположились поражения сосудов мозга (27,9%), замыкает тройку ишемическая болезнь. Проблема особенно остра в сельских районах, где обновленная карта медучреждений только начинает адаптироваться к потребностям пожилых жителей.
"Мы видим, что в сельских территориях риски выше из-за несвоевременного обращения. Пациенты тянут до последнего, когда сосудистая система уже не справляется с нагрузкой", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.
Смещение фокуса на возрастную группу 50+ врачи связывают с образом жизни и внешними факторами. Рост теневого рынка, где встречаются незаконные вейпы и суррогаты, бьет по сосудам молодежи. Негативный вклад вносит и стресс, связанный с экономической турбулентностью, когда малый бизнес Республики Коми вынужден радикально менять стратегии выживания. Постоянное напряжение — прямой путь к хронически высокому давлению.
|Тип патологии
|Доля среди заболевших (%)
|Гипертония
|63,0
|Болезни сосудов мозга
|27,9
|Ишемическая болезнь
|14,7
"Игнорирование первых признаков высокого давления у мужчин в возрасте 45-50 лет — главная причина инфарктов. Большинство считает это простой усталостью", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Чтобы снизить уровень смертности, власти Коми делают ставку на первичную помощь. В столице уже провели масштабный апгрейд врачебных кабинетов, что позволило ускорить диагностику. Для спасения пациентов в критических состояниях развернута сеть сосудистых отделений в Воркуте, Печоре, Ухте, Усинске и Инте. Здесь ключевым фактором остается "золотой час" — время, за которое врачи должны успеть восстановить кровоток до необратимых изменений в мозге или сердце.
"Профилактика начинается с банальной диспансеризации. Если поймать изменения на этапе амбулатории, риск оказаться на реанимационной койке падает в разы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Давящая боль за грудиной, которая отдает в левую руку или челюсть. Это сигнал немедленно вызвать скорую, а не пить анальгетики.
Да, это бесплатный образовательный ресурс. Там обучают контролю давления и правильному питанию, что жизненно важно для хронических больных.
В круглосуточных сосудистых центрах. В Коми они работают во всех крупных промышленных узлах региона.
