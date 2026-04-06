Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сердце бьёт тревогу раньше срока: статистика Коми показала резкое омоложение коварных патологий

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Сердечно-сосудистые катастрофы в Республике Коми стремительно теряют статус "болезней старости". Статистика регионального минздрава фиксирует аномальное снижение возраста пациентов: теперь средний порог для тех, кто сталкивается с ишемией или гипертонией, находится в границах 54-56 лет. Осложняет ситуацию и общая демографическая картина — более половины всех смертей в республике вызваны именно сбоями в работе кровеносной системы.

Фото: freepik.com by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Цифры и лидеры антирейтинга

На текущий год в Коми официально зарегистрировано 252 тысячи человек с профильными патологиями. Это население крупного города, нуждающееся в постоянном мониторинге. В структуре заболеваемости доминирует гипертония — она выявлена у 63% обратившихся. На втором месте расположились поражения сосудов мозга (27,9%), замыкает тройку ишемическая болезнь. Проблема особенно остра в сельских районах, где обновленная карта медучреждений только начинает адаптироваться к потребностям пожилых жителей.

"Мы видим, что в сельских территориях риски выше из-за несвоевременного обращения. Пациенты тянут до последнего, когда сосудистая система уже не справляется с нагрузкой", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Почему болезни сердца молодеют

Смещение фокуса на возрастную группу 50+ врачи связывают с образом жизни и внешними факторами. Рост теневого рынка, где встречаются незаконные вейпы и суррогаты, бьет по сосудам молодежи. Негативный вклад вносит и стресс, связанный с экономической турбулентностью, когда малый бизнес Республики Коми вынужден радикально менять стратегии выживания. Постоянное напряжение — прямой путь к хронически высокому давлению.

Тип патологии Доля среди заболевших (%)
Гипертония 63,0
Болезни сосудов мозга 27,9
Ишемическая болезнь 14,7

"Игнорирование первых признаков высокого давления у мужчин в возрасте 45-50 лет — главная причина инфарктов. Большинство считает это простой усталостью", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Как работает система профилактики

Чтобы снизить уровень смертности, власти Коми делают ставку на первичную помощь. В столице уже провели масштабный апгрейд врачебных кабинетов, что позволило ускорить диагностику. Для спасения пациентов в критических состояниях развернута сеть сосудистых отделений в Воркуте, Печоре, Ухте, Усинске и Инте. Здесь ключевым фактором остается "золотой час" — время, за которое врачи должны успеть восстановить кровоток до необратимых изменений в мозге или сердце.

"Профилактика начинается с банальной диспансеризации. Если поймать изменения на этапе амбулатории, риск оказаться на реанимационной койке падает в разы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы

Какой симптом самый опасный?

Давящая боль за грудиной, которая отдает в левую руку или челюсть. Это сигнал немедленно вызвать скорую, а не пить анальгетики.

Помогают ли Школы здоровья?

Да, это бесплатный образовательный ресурс. Там обучают контролю давления и правильному питанию, что жизненно важно для хронических больных.

Где получить помощь при сосудистом кризе?

В круглосуточных сосудистых центрах. В Коми они работают во всех крупных промышленных узлах региона.

Экспертная проверка: врач обшей практики Елена Морозова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.