Северный марафон: строительная отрасль Коми совершила резкий рывок в зимние месяцы

Строительный сектор Коми демонстрирует резкий рывок, игнорируя традиционную зимнюю спячку. За январь и февраль 2026 года объем выполненных работ в республике достиг 7,7 млрд рублей. Это на 30,7% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Отрасль пытается перекрыть прошлогодние провалы, когда квадратные метры в дефиците стали нормой для северного региона.

Сыктывкар

Статистический подъем: цифры против скепсиса

Январь выдал аномальную активность — рост на 162,8% к прошлому году. Февраль оказался скромнее, прибавив лишь 7,3%. Такая динамика выглядит как попытка реанимации после депрессивного 2025 года, когда сектор падал на 10%. Сейчас ситуация выравнивается: строители законтрактованы на 14,4 млрд рублей. Портфель заказов крупных компаний пухнет, но оптимизма в офисах генподрядчиков по-прежнему мало.

"Рост на 30% — это эффект низкой базы прошлого года. Мы видим, что малый бизнес Республики Коми начал активнее вкладываться в промышленные объекты, а не только в торговлю. Однако дефицит бюджета и сокращение трансфертов могут быстро охладить этот пыл", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Обеспеченность работой сегодня составляет 3,7 месяца. Это чуть выше, чем прошлой зимой. Несмотря на то что коммерческая недвижимость Коми переживает трансформацию, жилой сектор остается на плаву. За два месяца в эксплуатацию ввели 386 квартир. Причем больше половины — это частная застройка, которую люди тянут своими силами, пока девелоперы осторожничают.

Период (2026 г.) Объем работ (млрд руб.) Январь 4,0 Февраль 3,67 Итого за 2 месяца 7,67

Барьеры роста: налоги и дорогие кирпичи

Бизнес-климат в индустрии остается тяжелым. Индекс предпринимательской уверенности упал до минус 22%. Руководителей компаний давит налоговый пресс и стоимость стройматериалов. На логистику влияют и сезонные факторы: скорые ограничения для большегрузов в Сыктывкаре заставляют застройщиков спешить с затаркой складов, пока дороги не закрыли на просушку.

"Производственные мощности в республике загружены лишь на 61%. Это колоссальный недобор. Мы строим новые объекты, такие как обновленная амбулатория в Сыктывкаре, но системного обновления инженерных сетей не происходит из-за нехватки финансирования в тарифах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Несмотря на давление, 79% директоров не ждут спада во втором квартале. В планах — капитальные ремонты и новые госконтракты. Власти Коми уже утвердили новую схему развития здравоохранения, что должно подкинуть заказов строителям на годы вперед. Главное, чтобы эти проекты не превратились в долгострои, как некоторые торговые центры столицы региона.

"Сейчас основной упор идет на социальную инфраструктуру. Мы видим, как меняются столовые школ Республики Коми, строятся новые ФАПы. Но без снижения стоимости материалов строительный бум быстро захлебнется в инфляции", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о стройке в Коми

Почему при росте объемов работ индекс уверенности отрицательный?

Компании выполняют старые заказы, но опасаются брать новые из-за высокой стоимости кредитов и неопределенности с ценами на арматуру и бетон. Налоги и издержки съедают маржу.

Кто больше строит в республике: бизнес или государство?

В начале 2026 года значительная доля пришлась на индивидуальное жилищное строительство и крупные инфраструктурные проекты по госконтрактам. Многоквартирное жилье пока в стагнации.

Хватает ли строителям техники и материалов?

36% руководителей жалуются на дороговизну ресурсов. Импортная техника требует дорогого обслуживания, а логистика в северных условиях увеличивает себестоимость любого объекта на треть.

Читайте также