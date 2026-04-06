Деревянный капкан: старый дом в Архангельске превратился в смертельную ловушку для жильцов

Двухэтажный деревянный дом 1951 года постройки на улице Лермонтова в Архангельске стал объектом внимания центрального аппарата Следственного комитета России. Здание, признанное аварийным еще в 2021 году, продолжает деформироваться, угрожая жизни остающихся в нем людей. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль.

Вмешательство Бастрыкина: уголовное дело из-за деревяшки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения прав жильцов. Центральный аппарат ведомства затребовал доклад у руководителя регионального управления Алексея Попова.

"Ситуации с аварийным жильем требуют системного подхода со стороны органов власти и своевременного реагирования для обеспечения безопасности граждан", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Жильцы дома неоднократно обращались в городские инстанции, указывая на критический износ фундамента и стен. Пока благоустройство города буксует на центральных площадях, на окраинах деревянный жилой фонд буквально уходит в землю.

Дом на грани обрушения: три года ожидания

Здание на Лермонтова официально признано аварийным три года назад. Однако сроки расселения постоянно сдвигаются. В Архангельске ЖКХ проблемы обостряются каждую весну, когда таяние снега и подвижки грунта ускоряют разрушение старых свайных оснований.

Параметр здания Текущий статус Год постройки 1951 (износ более 70%) Статус МКД Аварийный с 2021 года Угроза Деформация несущих конструкций

"При значительном износе конструкций капитальный ремонт зачастую нецелесообразен, и рассматривается вариант полного обновления жилого фонда", — объяснил Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Для многих семей единственным выходом остаются жилищные субсидии, однако их объема часто не хватает для покупки квартиры на вторичном рынке, учитывая рост цен в областном центре.

КРТ и новые стройки: помогут ли инвесторы

Региональные власти делают ставку на комплексное развитие территорий (КРТ). В текущем году планируется расселить около 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья за счет инвесторов. Пока транспорт Архангельска перестраивается под новые логистические задачи, жилой сектор требует не меньших вложений.

"Комплексное развитие территорий рассматривается как инструмент, позволяющий привлекать частные инвестиции для решения задач расселения", — подчеркнул специалист по недвижимости Артур Волков.

Программа является частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Параллельно с жильем в области пытаются обновлять коммуникации — пример тому поселок Шипицыно, где завершается модернизация систем водоснабжения. Однако темпы обновления в самом Архангельске пока не позволяют оперативно ликвидировать тысячи "квадратов" опасного жилья.

Ответы на популярные вопросы о расселении в Архангельске

Почему дом не расселяют сразу после признания аварийным?

Расселение идет в порядке очереди. Приоритет отдается строениям, признанным аварийными до 2017 года. Дом на Лермонтова попал в списки позже, что отодвинуло сроки.

Как ускорить процесс переселения?

Жильцы имеют право заказать независимую экспертизу, подтверждающую угрозу обрушения. Это дает основание требовать предоставления маневренного фонда через суд.

Куда обращаться, если дом разрушается на глазах?

В случае прямой угрозы жизни необходимо обращаться в МЧС и прокуратуру. Вмешательство СКР в ситуацию на улице Лермонтова стало возможным именно после публичных жалоб жильцов.

Читайте также