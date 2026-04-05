Убытки растут, как снежный ком: какие отрасли Тюмени оказались в зоне турбулентности

Экономический ландшафт Тюменской области начало 2026 года встретил в красной зоне. Статистика безжалостна: за двенадцать месяцев доля убыточных предприятий в регионе подскочила с 33,7% до 41,2%. Бизнес теряет устойчивость — если в январе 2025-го компании генерировали 66,2 млрд рублей прибыли, то теперь этот поток иссяк до 39,3 млрд. Убытки при этом продолжают сверлить бюджетную дыру, достигнув 6,2 млрд рублей.

Мешочек с монетами

Отраслевой разрез: кто тянет область на дно

Сильнее всего лихорадит транспортную отрасль и логистику. Здесь концентрация убыточных игроков почти удвоилась, взлетев с четверти до 48,8%. Не пощадила конъюнктура и святая святых тюменской экономики — добычу полезных ископаемых. В этом секторе две трети компаний (66,7%) теперь работают в минус. Масла в огонь подливает кризис стройматериалов, который рикошетом бьет по смежным производствам.

"Мы видим реализацию классического сценария сжатия спроса и роста издержек. Когда логистика дорожает вдвое, а добыча требует колоссальных вложений в импортозамещение, прибыль испаряется первой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сельское хозяйство также теряет почву под ногами. Доля "минусовых" аграриев выросла до 40,5%. Несмотря на то, что Тюмень активно заманивает кадры, запуская программы для специалистов в селах, экономика первичного звена трещит по швам. Обрабатывающий сектор и наука показывают схожую динамику: убыточным стал почти каждый второй научный или технологический проект.

Цифры падения: Тюмень, Югра и Ямал

Инфекция убыточности оказалась крайне заразной для всего "тюменского матрешки". Соседние округа — ХМАО и ЯНАО — повторяют траекторию юга области. В Югре доля проблемных компаний достигла 40,9%, а на Ямале показатель перевалил за 42,5%. Иммунитет сохранила только торговля, где зафиксирован символический рост доли прибыльных организаций до 63,4%.

Регион Доля убыточных компаний (янв. 2026) Тюменская область (без округов) 41,2% Ханты-Мансийский АО (Югра) 40,9% Ямало-Ненецкий АО 42,5%

"На предприятиях ЖКХ ситуация стагнирует: 30% компаний стабильно убыточны. Это следствие жесткого тарифного регулирования, которое не успевает за инфляцией ресурсов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сфера недвижимости и строительства держится чуть лучше остальных, хотя и там убытки растут. Девелоперам удается балансировать за счет инерции рынка, но показатель доли убыточных компаний в 28,1% уже не выглядит безопасным. Примечательно, что на фоне финансовых трудностей рынок труда Тюмени демонстрирует аномальные зарплаты, что только увеличивает нагрузку на фонды оплаты труда предприятий.

"Для аграрного сектора это тревожный звонок перед посевной. Высокая доля убыточных хозяйств означает дефицит оборотных средств на закупку семян и ГСМ", — предупредил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Инфраструктура региона пока справляется: новые прямые рейсы из Тюмени в Батуми и другие логистические проекты поддерживают активность. Однако общая картина печальна — суммарная прибыль всех организаций региона за год рухнула почти в полтора раза.

Ответы на популярные вопросы о прибыли предприятий Тюмени

В какой отрасли в Тюмени самая высокая доля прибыльных компаний?

Наиболее устойчивой оказалась сфера оптовой и розничной торговли, а также ремонта транспорта — здесь 63,4% компаний работают с прибылью.

Как обстоят дела с убытками в добывающей промышленности?

Ситуация критическая: за год доля убыточных предприятий в этой сфере выросла с 47,4% до 66,7%.

Удалось ли кому-то сохранить стабильность показателей?

Практически единственной сферой, где доля убыточных компаний не изменилась, стало обеспечение электроэнергией и газом — показатель замер на отметке 30%.

Какова динамика прибыли в денежном выражении?

Общая прибыль прибыльных компаний упала с 66,2 млрд рублей в январе 2025 года до 39,3 млрд рублей в январе 2026-го.

