Арестован газетчик за то, что слишком громко и навязчиво предлагал публике купить газету… — писала газета Русское слово 6 апреля 1906 года
Улыбка стоит дорого — искренность бесценна: гость из Токио нашел в России редкий тип человечности
Кровь с минусом на вес золота: в Вологде срочно открыли приём без очередей
Соцконтракт как трамплин: какие перспективы открываются перед многодетными семьями Вологды
Необычный подарок для беременных появился в Сыктывкаре: эффект обещают почувствовать сразу
Северный стаж стал золотым: пенсионерам начисляют +50% к выплатам при одном условии
Вода едва прогрелась — а рыба уже сошла с ума: в Астрахани ловят сазана мешками
Слесарь в Астрахани стал элитой: гаечный ключ теперь дороже диплома о высшем образовании
Алкоголик в семье становится общей бедой: последствия первыми догоняют близких

Убытки растут, как снежный ком: какие отрасли Тюмени оказались в зоне турбулентности

Россия » Урал » Тюмень

Экономический ландшафт Тюменской области начало 2026 года встретил в красной зоне. Статистика безжалостна: за двенадцать месяцев доля убыточных предприятий в регионе подскочила с 33,7% до 41,2%. Бизнес теряет устойчивость — если в январе 2025-го компании генерировали 66,2 млрд рублей прибыли, то теперь этот поток иссяк до 39,3 млрд. Убытки при этом продолжают сверлить бюджетную дыру, достигнув 6,2 млрд рублей.

Мешочек с монетами
Фото: www.freepik.com by xb100 is licensed under Free More info
Мешочек с монетами

Отраслевой разрез: кто тянет область на дно

Сильнее всего лихорадит транспортную отрасль и логистику. Здесь концентрация убыточных игроков почти удвоилась, взлетев с четверти до 48,8%. Не пощадила конъюнктура и святая святых тюменской экономики — добычу полезных ископаемых. В этом секторе две трети компаний (66,7%) теперь работают в минус. Масла в огонь подливает кризис стройматериалов, который рикошетом бьет по смежным производствам.

"Мы видим реализацию классического сценария сжатия спроса и роста издержек. Когда логистика дорожает вдвое, а добыча требует колоссальных вложений в импортозамещение, прибыль испаряется первой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сельское хозяйство также теряет почву под ногами. Доля "минусовых" аграриев выросла до 40,5%. Несмотря на то, что Тюмень активно заманивает кадры, запуская программы для специалистов в селах, экономика первичного звена трещит по швам. Обрабатывающий сектор и наука показывают схожую динамику: убыточным стал почти каждый второй научный или технологический проект.

Цифры падения: Тюмень, Югра и Ямал

Инфекция убыточности оказалась крайне заразной для всего "тюменского матрешки". Соседние округа — ХМАО и ЯНАО — повторяют траекторию юга области. В Югре доля проблемных компаний достигла 40,9%, а на Ямале показатель перевалил за 42,5%. Иммунитет сохранила только торговля, где зафиксирован символический рост доли прибыльных организаций до 63,4%.

Регион Доля убыточных компаний (янв. 2026)
Тюменская область (без округов) 41,2%
Ханты-Мансийский АО (Югра) 40,9%
Ямало-Ненецкий АО 42,5%

"На предприятиях ЖКХ ситуация стагнирует: 30% компаний стабильно убыточны. Это следствие жесткого тарифного регулирования, которое не успевает за инфляцией ресурсов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сфера недвижимости и строительства держится чуть лучше остальных, хотя и там убытки растут. Девелоперам удается балансировать за счет инерции рынка, но показатель доли убыточных компаний в 28,1% уже не выглядит безопасным. Примечательно, что на фоне финансовых трудностей рынок труда Тюмени демонстрирует аномальные зарплаты, что только увеличивает нагрузку на фонды оплаты труда предприятий.

"Для аграрного сектора это тревожный звонок перед посевной. Высокая доля убыточных хозяйств означает дефицит оборотных средств на закупку семян и ГСМ", — предупредил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Инфраструктура региона пока справляется: новые прямые рейсы из Тюмени в Батуми и другие логистические проекты поддерживают активность. Однако общая картина печальна — суммарная прибыль всех организаций региона за год рухнула почти в полтора раза.

Ответы на популярные вопросы о прибыли предприятий Тюмени

В какой отрасли в Тюмени самая высокая доля прибыльных компаний?

Наиболее устойчивой оказалась сфера оптовой и розничной торговли, а также ремонта транспорта — здесь 63,4% компаний работают с прибылью.

Как обстоят дела с убытками в добывающей промышленности?

Ситуация критическая: за год доля убыточных предприятий в этой сфере выросла с 47,4% до 66,7%.

Удалось ли кому-то сохранить стабильность показателей?

Практически единственной сферой, где доля убыточных компаний не изменилась, стало обеспечение электроэнергией и газом — показатель замер на отметке 30%.

Какова динамика прибыли в денежном выражении?

Общая прибыль прибыльных компаний упала с 66,2 млрд рублей в январе 2025 года до 39,3 млрд рублей в январе 2026-го.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Красота и стиль
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Персональный курорт для корней: хитрость в лунке спасает томаты от замирания в холодном грунте
Садоводство, цветоводство
Персональный курорт для корней: хитрость в лунке спасает томаты от замирания в холодном грунте
Не ждите тепла для старта: ошибки весеннего ухода, которые делают сладкую жимолость кислой
Садоводство, цветоводство
Не ждите тепла для старта: ошибки весеннего ухода, которые делают сладкую жимолость кислой
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Иран открывает Ормузский пролив Франции: Макрон отомстил Трампу за издевательства Любовь Степушова Официально: Европа может оказаться в ситуации топливо по талонам Олег Артюков Мир пугают потерей нефти: цифры звучат страшно, но правда оказалась иной Юрий Бочаров
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Операция по спасению лётчика F-15E в Иране обернулась для Пентагона полной катастрофой
Операция по спасению лётчика F-15E в Иране обернулась для Пентагона полной катастрофой
Последние материалы
Исчезновения в Бермудском треугольнике: страшная правда, которую скрывали десятилетия
Мышцы как каменные блоки: ошибки в восстановлении, которые мешают прогрессу после занятий
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Брови становятся гуще без уколов и салонов: метод, который запускает рост изнутри
Квартира засияет, как дорогой отель: 4 секрета, которые избавят интерьер от дешёвого вида
Фитиль у сердца: сербские спецслужбы перехватили взрывчатку рядом с компрессорной станцией Турецкого потока
Самые ревнивые собаки: 5 пород, которые готовы на всё, чтобы получить ваше внимание
Автомобили без излишеств: какие машины реально купить, не влезая в кабалу, в 2026 году
Артерия нефти в иранских тисках: Трамп превращает 7 апреля в день разрушенных мостов
Сибирь теряет землю на глазах: острова исчезают и появляются, словно их стирают
