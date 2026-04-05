Арестован газетчик за то, что слишком громко и навязчиво предлагал публике купить газету… — писала газета Русское слово 6 апреля 1906 года
Убытки растут, как снежный ком: какие отрасли Тюмени оказались в зоне турбулентности
Улыбка стоит дорого — искренность бесценна: гость из Токио нашел в России редкий тип человечности
Кровь с минусом на вес золота: в Вологде срочно открыли приём без очередей
Необычный подарок для беременных появился в Сыктывкаре: эффект обещают почувствовать сразу
Северный стаж стал золотым: пенсионерам начисляют +50% к выплатам при одном условии
Вода едва прогрелась — а рыба уже сошла с ума: в Астрахани ловят сазана мешками
Слесарь в Астрахани стал элитой: гаечный ключ теперь дороже диплома о высшем образовании
Алкоголик в семье становится общей бедой: последствия первыми догоняют близких

Соцконтракт как трамплин: какие перспективы открываются перед многодетными семьями Вологды

Вологодская область пересобирает систему поддержки многодетных. Традиционные социальные выплаты уступают место инвестиционному подходу — социальному контракту. Теперь многодетные семьи получают приоритетное право на "стартовый капитал" от государства.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Это не просто пособие, а сделка: бюджет дает деньги, гражданин — результат в виде стабильного дохода. Нацпроект "Семья" радикально меняет правила игры, превращая социальную поддержку в инструмент развития малого бизнеса и личных хозяйств.

Приоритет для многодетных: механика отбора

Региональные власти вшили многодетные семьи в начало очереди на трудоустройство и получение выплат. Социальный контракт работает как акселератор. Семья получает ресурс для рывка, будь то покупка оборудования или коровы для подворья. Главное условие — преодоление порога бедности. Если раньше бюрократия съедала инициативу, то сейчас подать заявку можно через смартфон, используя портал госуслуг.

"Такой механизм отсекает иждивенческие настроения. Семья получает удочку, а не рыбу. В приоритетном порядке мы работаем с теми, кто готов строить экономический фундамент своего дома с опорой на собственные силы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Важный бонус — образовательный трек. Если компетенций для запуска дела не хватает, область оплачивает курсы повышения квалификации. Это критично в условиях, когда инфраструктура обучения постоянно обновляется. Контракт становится мостом между статусом "нуждающийся" и "самозанятый".

Бизнес-инкубатор на дому: на что тратят миллионы

Деньги по контракту имеют жесткое целевое назначение. Купить телевизор или закрыть долги по микрозаймам не выйдет. Система жестко контролирует каждый рубль. Основные направления: открытие ИП, развитие личного подсобного хозяйства или поиск новой работы в Вологде. Выплаты достигают сотен тысяч рублей, что для сельских территорий региона равносильно крупному внешнему инвестированию.

Направление Основная цель
Индивидуальное предпринимательство Закупка оборудования, аренда помещения, материалы
Личное подсобное хозяйство Покупка скота, кормов, сельхозтехники и инвентаря
Поиск работы Финансовая поддержка в период трудоустройства и обучения

"Многодетные семьи часто сталкиваются с дефицитом живых денег для старта. Соцконтракт закрывает этот кассовый разрыв. Важно, чтобы средства шли именно в реальный сектор — на те же теплицы или мастерские", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Логика исключений: почему пособия больше не в счет

Главная новость для вологжан — изменение методики расчета доходов. Раньше детские пособия суммировались с зарплатами, из-за чего многие семьи формально не считались малоимущими и пролетали мимо поддержки. Теперь эти выплаты вычеркнуты из формулы. Доступность программы выросла в разы. Это прямой сигнал властей: поддержка детей — это святое, а не повод отказывать в госпомощи на развитие семьи.

Параллельно регион ведет зачистку "серой зоны". Пока одни получают гранты на коров, другие сталкиваются с жесткими ограничениями в бытовой сфере. Например, запрет на алкомаркеты и вейп-шопы должен оздоровить социальный климат. Государство готово платить, но требует адекватного поведения и ответственности за будущее детей.

"Формула расчета нуждаемости наконец стала справедливой. Мы перестали наказывать семьи за то, что они получают положенные по закону детские деньги. Это существенно расширяет круг получателей соцконтрактов", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о социальном контракте

Как подать заявление максимально быстро?

Самый эффективный путь — портал "Госуслуги". Электронная форма минимизирует контакты с чиновниками и ускоряет проверку данных через систему межведомственного взаимодействия.

Можно ли потратить деньги на погашение ипотеки?

Нет. Средства социального контракта строго целевые. Они направляются на генерацию будущего дохода: инструменты, оборудование, обучение или ведение подсобного хозяйства.

Какие документы нужны для подтверждения доходов?

Система сама подтянет основные данные. Вам потребуется предоставить сведения, которые не отображаются в цифровых реестрах, если таковые имеются. Главное — подтвердить статус малоимущей семьи.

Обязательно ли составлять бизнес-план?

Да, для направления "Предпринимательство" защита бизнес-концепции обязательна. Специалисты органов соцзащиты часто помогают с корректировкой проекта под реальные рыночные условия.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор  Смирнов, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Садоводство, цветоводство
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Китайский пирог растет: узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
Бывший СССР
Китайский пирог растет: узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Иран открывает Ормузский пролив Франции: Макрон отомстил Трампу за издевательства Любовь Степушова Официально: Европа может оказаться в ситуации топливо по талонам Олег Артюков Мир пугают потерей нефти: цифры звучат страшно, но правда оказалась иной Юрий Бочаров
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Операция по спасению лётчика F-15E в Иране обернулась для Пентагона полной катастрофой
Операция по спасению лётчика F-15E в Иране обернулась для Пентагона полной катастрофой
Последние материалы
Квартира засияет, как дорогой отель: 4 секрета, которые избавят интерьер от дешёвого вида
Фитиль у сердца: сербские спецслужбы перехватили взрывчатку рядом с компрессорной станцией Турецкого потока
Самые ревнивые собаки: 5 пород, которые готовы на всё, чтобы получить ваше внимание
Автомобили без излишеств: какие машины реально купить, не влезая в кабалу, в 2026 году
Артерия нефти в иранских тисках: Трамп превращает 7 апреля в день разрушенных мостов
Сибирь теряет землю на глазах: острова исчезают и появляются, словно их стирают
Соседи будут собирать по горсти, а вы — килограммами: эти сорта клубники превращают грядку в ягодный конвейер
Море в блокаде: техасские баррели стали дороже морских из-за риска в Ормузском проливе
Арестован газетчик за то, что слишком громко и навязчиво предлагал публике купить газету… — писала газета Русское слово 6 апреля 1906 года
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
