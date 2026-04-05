Дагестан захлебнулся. И речь не о паводковых водах, которые превратили улицы в грязные каналы, а о системном параличе инфраструктуры. Роспотребнадзор объявил экстренную иммунизацию от гепатита А. Чиновники называют это "превентивной мерой". На деле — это попытка заткнуть пробоину в тонущем корабле, где водоснабжение Дагестана давно живет по законам Средневековья, а не современных СНиПов.
Когда гнилая труба встречается с большой водой, случается катастрофа. Модернизация сетей в республике буксовала десятилетиями. Паводки просто сорвали декорации. Фекальные стоки перемешались с питьевым ресурсом. Гепатит А — это "болезнь грязных рук", но в Махачкале и районах это болезнь грязных труб. Система гниет. Если вы думали, что капремонт Махачкала видит только на бумаге, то текущая эпидемическая угроза — лучший индикатор реальности.
"Ситуация критическая. Инженерные коммуникации изношены на 70-80%. Любое подтопление — это автоматический вброс патогенов в систему раздачи воды", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Власти региона судорожно пытаются локализовать очаги. Транспортная инфраструктура затрудняет подвоз чистой воды в отдаленные аулы, превращая логистику спасения в квест на выживание. Иммунизация сейчас — это не выбор, а принудительный ремонт человеческого ресурса, который оказался заложником коммунального апокалипсиса.
Список тех, кого колют в первую очередь, выглядит как перечень сотрудников зоны отчуждения. Повара, учителя, медики, канализационщики. Те, кто обеспечивает социальную поддержку и базовое функционирование городов. В приоритете и ликвидаторы ЧС. Логика проста: если ляжет сектор услуг, республика провалится в управленческий хаос. Пока макроэкономист считает убытки от паводков, Роспотребнадзор пытается предотвратить массовый мор.
|Группа риска
|Причина приоритета
|Работники общепита
|Прямой риск массового заражения через продукты
|Сотрудники ЖКХ
|Ежедневный контакт с фекальными стоками и гнилой сетью
"Мы видим последствия накопленного недофинансирования. Налоги собирали, но в землю их не зарывали — в смысле труб. Теперь платим здоровьем населения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.
Пока Абдулмуслим Абдулмуслимов рапортует о новых квадратных метрах, старая инфраструктура эти метры переваривает и выплевывает обратно в виде инфекций. Нельзя строить дворцы на гнилом фундаменте из асбестовых труб. Развитие Дагестана невозможно без тотальной пересборки подземного скелета республики. Иначе каждый сильный дождь будет заканчиваться очередями в процедурные кабинеты.
"С точки зрения аудита, ситуация патовая. Средства на устранение последствий ЧС всегда дороже, чем плановая замена коммуникаций. Это классическая неэффективность", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Прежде всего — персоналу детских садов, школ, медикам и тем, кто работает в зонах подтопления или со сточными водами.
В зонах ЧС воду из-под крана использовать категорически нельзя даже для мытья посуды без предварительного кипячения.
