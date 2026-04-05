Старый скелет города дал трещину: паводки в Дагестане превратили трубы в рассадник гепатита А

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Юг » Махачкала

Дагестан захлебнулся. И речь не о паводковых водах, которые превратили улицы в грязные каналы, а о системном параличе инфраструктуры. Роспотребнадзор объявил экстренную иммунизацию от гепатита А. Чиновники называют это "превентивной мерой". На деле — это попытка заткнуть пробоину в тонущем корабле, где водоснабжение Дагестана давно живет по законам Средневековья, а не современных СНиПов.

Махачкала
Фото: commons.wikimedia.org by Suleymannabiev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Махачкала

Инженерный хоррор: почему вода убивает

Когда гнилая труба встречается с большой водой, случается катастрофа. Модернизация сетей в республике буксовала десятилетиями. Паводки просто сорвали декорации. Фекальные стоки перемешались с питьевым ресурсом. Гепатит А — это "болезнь грязных рук", но в Махачкале и районах это болезнь грязных труб. Система гниет. Если вы думали, что капремонт Махачкала видит только на бумаге, то текущая эпидемическая угроза — лучший индикатор реальности.

"Ситуация критическая. Инженерные коммуникации изношены на 70-80%. Любое подтопление — это автоматический вброс патогенов в систему раздачи воды", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Власти региона судорожно пытаются локализовать очаги. Транспортная инфраструктура затрудняет подвоз чистой воды в отдаленные аулы, превращая логистику спасения в квест на выживание. Иммунизация сейчас — это не выбор, а принудительный ремонт человеческого ресурса, который оказался заложником коммунального апокалипсиса.

Вакцина как последний рубеж обороны

Список тех, кого колют в первую очередь, выглядит как перечень сотрудников зоны отчуждения. Повара, учителя, медики, канализационщики. Те, кто обеспечивает социальную поддержку и базовое функционирование городов. В приоритете и ликвидаторы ЧС. Логика проста: если ляжет сектор услуг, республика провалится в управленческий хаос. Пока макроэкономист считает убытки от паводков, Роспотребнадзор пытается предотвратить массовый мор.

Группа риска Причина приоритета
Работники общепита Прямой риск массового заражения через продукты
Сотрудники ЖКХ Ежедневный контакт с фекальными стоками и гнилой сетью

"Мы видим последствия накопленного недофинансирования. Налоги собирали, но в землю их не зарывали — в смысле труб. Теперь платим здоровьем населения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Цена старых труб и новых обещаний

Пока Абдулмуслим Абдулмуслимов рапортует о новых квадратных метрах, старая инфраструктура эти метры переваривает и выплевывает обратно в виде инфекций. Нельзя строить дворцы на гнилом фундаменте из асбестовых труб. Развитие Дагестана невозможно без тотальной пересборки подземного скелета республики. Иначе каждый сильный дождь будет заканчиваться очередями в процедурные кабинеты.

"С точки зрения аудита, ситуация патовая. Средства на устранение последствий ЧС всегда дороже, чем плановая замена коммуникаций. Это классическая неэффективность", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Дагестане

Кому обязательна вакцинация?

Прежде всего — персоналу детских садов, школ, медикам и тем, кто работает в зонах подтопления или со сточными водами.

Безопасна ли водопроводная вода?

В зонах ЧС воду из-под крана использовать категорически нельзя даже для мытья посуды без предварительного кипячения.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист по налоговому праву Денис Прохоров, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.