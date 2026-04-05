Россия » Урал » Сургут

Школьные стены в Сургуте оказались менее прочными, чем бюрократические отчеты. МБОУ СОШ № 44, где ежедневно грызли гранит науки более 2,3 тысячи детей, внезапно превратилась в аварийный объект. Плановый весенний осмотр выявил трещины, которые не спишешь на косметический дефект. Здание заперли, учителей и учеников выставили за порог, а образовательный процесс спешно упаковали в "дистант". Это не просто технический сбой, это диагноз состоянию городской инфраструктуры, которая трещит по швам вместе с бетонными перекрытиями.

Сургут
Фото: Own work by Mariluna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сургут

Архитектурный дефолт: почему крошится бетон

Когда здание образовательного учреждения начинает имитировать поверхность Луны, покрываясь кратерами и трещинами, — это финал истории о качественном содержании фондов. Обслуживающая организация вовремя заметила, что школа № 44 решила "развалиться" до окончания учебного года. Доступ закрыт для всех: от первоклашек до директора. Теперь судьбу объекта будут решать специализированные структуры, пока городская администрация пытается сохранить лицо при плохой игре. Это напоминает ситуацию, когда ошибки в квитанциях становятся следствием системного износа контроля, только вместо цифр здесь на кону безопасность детей.

"Это типичный пример износа, который игнорировали годами. Трещины весной — это сигнал о проблемах с фундаментом или грунтовыми водами. Эксплуатация такого объекта преступна", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Пока инспекторы изучают глубину разломов, Сургут демонстрирует, что умное управление окружением - это не только красивые датчики ИИ, но и банальная устойчивость кирпича к гравитации. Если система не может удержать крышу над головой 2300 учеников, никакая цифровая трансформация не спасет от репутационного краха.

Цифровая эвакуация: школа в облаке

Перевод на дистанционный формат с 6 апреля выглядит как попытка потушить пожар стаканом воды. Ученики средних классов отправляются в виртуальное пространство, а выпускников (9-11 классы) приютит лицей имени генерал-майора В. И. Хисматулина. Такая фрагментация напоминает сложную операцию, где врачи спасли ребенка, перекраивая жизненно важные сосуды. Здесь перекраивают логистику целого микрорайона.

Группа учащихся Формат обучения
1-8 классы Полный дистант на неопределенный срок
9-11 классы Очные консультации на базе лицея Хисматулина

"С точки зрения макроэкономики, такие инциденты — это прямой убыток бюджету. Ремонт в экстренном режиме всегда стоит в три раза дороже планового", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Логистика выживания: от экзаменов до паводков

Сургут сейчас напоминает перегруженный хаб. Пока одни решают, где разместить детей, другие готовятся к природным катаклизмам. Руслан Кухарук уже перевел экстренные службы в режим повышенной готовности: паводки и лесные пожары не будут ждать, пока в школе № 44 залатают дыры. На этом фоне даже обслуживание рейсов в Сургуте с новой техникой кажется оазисом стабильности в море управленческого хаоса.

Для подростков, чьи каникулы в Сургуте теперь под вопросом из-за сдвига графиков, ситуация выглядит как затянувшийся стресс-тест. Одно дело — играть в Зарницу 2.0 по правилам, и совсем другое — штурмовать знания через экран монитора, потому что твоя школа может сложиться как карточный домик.

"Юридически здесь налицо признаки ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию имущества. Возможны иски от родителей, если дистант затянется", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в школах

Почему школу закрыли именно сейчас?

В ходе весеннего осмотра были выявлены критические трещины в несущих конструкциях, требующие немедленной остановки эксплуатации.

Как долго продлится дистанционное обучение?

Сроки зависят от результатов экспертизы. Пока учебный процесс переведен в онлайн-режим до особого распоряжения администрации.

Где будут сдавать экзамены выпускники 44-й школы?

Для подготовки и консультаций выделены площади в лицее имени Хисматулина, вопрос о месте проведения самих экзаменов решается.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, макроэкономист Артём Логинов, юрист Роман Лаврентьев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
