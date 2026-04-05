Грязный тупик затягивают в асфальт: пустырь на Ломоносова обретает сквер с площадками и камерами в Красноярске

В Красноярске стихийная стоянка проигрывает битву за ландшафт. Улица Ломоносова, где годами месили грязь колеса авто, превращается в строительный полигон стоимостью 34 миллиона рублей. Грязь и три аварийных барака под снос — так выглядел этот тупик до того, как в дело вмешался нацпроект "Инфраструктура для жизни". Это не просто перекладывание асфальта. Это попытка впихнуть 7 тысяч квадратных метров цивилизации в Железнодорожный район.

Красноярск

Бюджетная хирургия: 34 миллиона на тишину

Сквер на месте снесенных домиков — это всегда стресс-тест для городской среды. Власти Красноярска решили, что 17 633 голоса горожан — достаточный аргумент, чтобы закатать пустырь в плитку. Пока Красноярск помогает сиротам, выделяя гигантские суммы на жилье, здесь, на Ломоносова, 102, инвестируют в общественное пространство. Логика проста: либо ты строишь парк, либо получаешь вечную свалку.

"Муниципальная реформа требует, чтобы каждый метр земли работал на имидж территории. Если на месте аварийного жилья не создать точку притяжения, там мгновенно вырастет очередной незаконный рынок или свалка. Это вопрос контроля элит над пространством", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Подрядчик в лице ООО "Мегаполис" уже зашел на объект. Срок реализации — август 2026 года. Для Красноярска, где даже качество рыбы вызывает вопросы у Роспотребнадзора, такая стройка — попытка доказать, что город умеет создавать не только проблемы, но и зоны "тихого отдыха".

Собачьи споры и компромиссы

Самый острый угол проекта — площадка для выгула собак. Местные жители сначала встали в позу: шум, запах, лай. Но реальность такова, что-либо вы выделяете резервацию для питомцев, либо они гуляют на ваших детских горках. В итоге — мирный договор. Собачники получили легальный угол, остальные — чистые газоны.

Было (стихийный пустырь) Станет (сквер к 2026 году) Аварийные бараки и мусор Пешеходные тропы и освещение Незаконная парковка в грязи Спортивные и детские площадки Отсутствие контроля Система видеонаблюдения

"Любой контракт на благоустройство — это риск. Мы часто видим, как сделки оспариваются из-за нецелевого использования земли или нарушения процедур голосования. Здесь важно, чтобы подрядчик не ушел в банкротство до финиша", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Инженерный подход к комфорту

Проект на Ломоносова — это не только деревья. Это жесткий стандарт инклюзивности. Опущенные бордюры и тактильная плитка становятся нормой, как и запрет на электросамокаты в определенных зонах. Городская среда становится жесткой структурой, где каждый маневр прописан в смете. Освещение и камеры — обязательный обвес, чтобы новый сквер не превратился в декорации для криминальных сводок.

Пока лесные пожары в Красноярском крае угрожают тайге, в центре города пытаются создать безопасный оазис. Даже банки в городе меняют формат, создавая лаунж-зоны и коворкинги. Сквер на Ломоносова — это тот же коворкинг, только под открытым небом и с детской площадкой вместо кофемашины.

"Налоговый режим для подобных госконтрактов прозрачен, но требует от исполнителя ювелирной отчетности. Любая ошибка в закупке малых архитектурных форм может быть трактована как финансовое нарушение", — объяснила в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

В Красноярске умеют бороться за смыслы. Даже если это закон о русском языке, заставляющий менять вывески, или право сирот на жилищные сертификаты. Сквер — это просто еще одна точка на карте, где порядок должен победить хаос.

Ответы на популярные вопросы о сквере на Ломоносова

Когда завершится благоустройство?

Согласно контракту, объект должен быть полностью сдан в августе 2026 года.

Что будет с парковкой, которая была на этом месте?

Стихийная парковка ликвидируется. Приоритет отдан пешеходным зонам и детским площадкам.

Будут ли в сквере камеры наблюдения?

Да, проект предусматривает установку систем освещения и видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

