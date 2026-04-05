Арестован газетчик за то, что слишком громко и навязчиво предлагал публике купить газету… — писала газета Русское слово 6 апреля 1906 года
Убытки растут, как снежный ком: какие отрасли Тюмени оказались в зоне турбулентности
Улыбка стоит дорого — искренность бесценна: гость из Токио нашел в России редкий тип человечности
Кровь с минусом на вес золота: в Вологде срочно открыли приём без очередей
Соцконтракт как трамплин: какие перспективы открываются перед многодетными семьями Вологды
Необычный подарок для беременных появился в Сыктывкаре: эффект обещают почувствовать сразу
Северный стаж стал золотым: пенсионерам начисляют +50% к выплатам при одном условии
Вода едва прогрелась — а рыба уже сошла с ума: в Астрахани ловят сазана мешками
Слесарь в Астрахани стал элитой: гаечный ключ теперь дороже диплома о высшем образовании

Грязный тупик затягивают в асфальт: пустырь на Ломоносова обретает сквер с площадками и камерами в Красноярске

В Красноярске стихийная стоянка проигрывает битву за ландшафт. Улица Ломоносова, где годами месили грязь колеса авто, превращается в строительный полигон стоимостью 34 миллиона рублей. Грязь и три аварийных барака под снос — так выглядел этот тупик до того, как в дело вмешался нацпроект "Инфраструктура для жизни". Это не просто перекладывание асфальта. Это попытка впихнуть 7 тысяч квадратных метров цивилизации в Железнодорожный район.

Красноярск
Фото: Own work by Ilbudka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красноярск

Бюджетная хирургия: 34 миллиона на тишину

Сквер на месте снесенных домиков — это всегда стресс-тест для городской среды. Власти Красноярска решили, что 17 633 голоса горожан — достаточный аргумент, чтобы закатать пустырь в плитку. Пока Красноярск помогает сиротам, выделяя гигантские суммы на жилье, здесь, на Ломоносова, 102, инвестируют в общественное пространство. Логика проста: либо ты строишь парк, либо получаешь вечную свалку.

"Муниципальная реформа требует, чтобы каждый метр земли работал на имидж территории. Если на месте аварийного жилья не создать точку притяжения, там мгновенно вырастет очередной незаконный рынок или свалка. Это вопрос контроля элит над пространством", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Подрядчик в лице ООО "Мегаполис" уже зашел на объект. Срок реализации — август 2026 года. Для Красноярска, где даже качество рыбы вызывает вопросы у Роспотребнадзора, такая стройка — попытка доказать, что город умеет создавать не только проблемы, но и зоны "тихого отдыха".

Собачьи споры и компромиссы

Самый острый угол проекта — площадка для выгула собак. Местные жители сначала встали в позу: шум, запах, лай. Но реальность такова, что-либо вы выделяете резервацию для питомцев, либо они гуляют на ваших детских горках. В итоге — мирный договор. Собачники получили легальный угол, остальные — чистые газоны.

Было (стихийный пустырь) Станет (сквер к 2026 году)
Аварийные бараки и мусор Пешеходные тропы и освещение
Незаконная парковка в грязи Спортивные и детские площадки
Отсутствие контроля Система видеонаблюдения

"Любой контракт на благоустройство — это риск. Мы часто видим, как сделки оспариваются из-за нецелевого использования земли или нарушения процедур голосования. Здесь важно, чтобы подрядчик не ушел в банкротство до финиша", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Инженерный подход к комфорту

Проект на Ломоносова — это не только деревья. Это жесткий стандарт инклюзивности. Опущенные бордюры и тактильная плитка становятся нормой, как и запрет на электросамокаты в определенных зонах. Городская среда становится жесткой структурой, где каждый маневр прописан в смете. Освещение и камеры — обязательный обвес, чтобы новый сквер не превратился в декорации для криминальных сводок.

Пока лесные пожары в Красноярском крае угрожают тайге, в центре города пытаются создать безопасный оазис. Даже банки в городе меняют формат, создавая лаунж-зоны и коворкинги. Сквер на Ломоносова — это тот же коворкинг, только под открытым небом и с детской площадкой вместо кофемашины.

"Налоговый режим для подобных госконтрактов прозрачен, но требует от исполнителя ювелирной отчетности. Любая ошибка в закупке малых архитектурных форм может быть трактована как финансовое нарушение", — объяснила в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

В Красноярске умеют бороться за смыслы. Даже если это закон о русском языке, заставляющий менять вывески, или право сирот на жилищные сертификаты. Сквер — это просто еще одна точка на карте, где порядок должен победить хаос.

Ответы на популярные вопросы о сквере на Ломоносова

Когда завершится благоустройство?

Согласно контракту, объект должен быть полностью сдан в августе 2026 года.

Что будет с парковкой, которая была на этом месте?

Стихийная парковка ликвидируется. Приоритет отдан пешеходным зонам и детским площадкам.

Будут ли в сквере камеры наблюдения?

Да, проект предусматривает установку систем освещения и видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист Кирилл Мальцев, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Новости Украины
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Не ждите тепла для старта: ошибки весеннего ухода, которые делают сладкую жимолость кислой
Садоводство, цветоводство
Не ждите тепла для старта: ошибки весеннего ухода, которые делают сладкую жимолость кислой
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Авто
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Иран открывает Ормузский пролив Франции: Макрон отомстил Трампу за издевательства Любовь Степушова Официально: Европа может оказаться в ситуации топливо по талонам Олег Артюков Мир пугают потерей нефти: цифры звучат страшно, но правда оказалась иной Юрий Бочаров
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Операция по спасению лётчика F-15E в Иране обернулась для Пентагона полной катастрофой
Операция по спасению лётчика F-15E в Иране обернулась для Пентагона полной катастрофой
Последние материалы
Исчезновения в Бермудском треугольнике: страшная правда, которую скрывали десятилетия
Мышцы как каменные блоки: ошибки в восстановлении, которые мешают прогрессу после занятий
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Брови становятся гуще без уколов и салонов: метод, который запускает рост изнутри
Квартира засияет, как дорогой отель: 4 секрета, которые избавят интерьер от дешёвого вида
Фитиль у сердца: сербские спецслужбы перехватили взрывчатку рядом с компрессорной станцией Турецкого потока
Самые ревнивые собаки: 5 пород, которые готовы на всё, чтобы получить ваше внимание
Автомобили без излишеств: какие машины реально купить, не влезая в кабалу, в 2026 году
Артерия нефти в иранских тисках: Трамп превращает 7 апреля в день разрушенных мостов
Сибирь теряет землю на глазах: острова исчезают и появляются, словно их стирают
