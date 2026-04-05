Неожиданный апокалипсис в сердце Волгограда: стихия уничтожила бизнес за считанные часы

Россия » Юг » Волгоград

Волгоградский малый бизнес пошел ко дну в буквальном смысле. Апрельский ливень превратил коммерческие площади в Дзержинском районе в аквариумы. Свежий ремонт и дорогостоящее оборудование салона красоты уничтожены слоем грязной жижи. Владельцы заперли двери на неопределенный срок. Деньги, вложенные в эстетику, смыло в канализацию за считанные часы.

Стихия против сервиса: масштаб бедствия

Вода не выбирает жертв по прейскуранту. Под удар попал целый кластер арендаторов в одном здании. Рядом с погибшим салоном красоты сушат полки аптеки и суши-бары. Пункты выдачи заказов пытаются спасти товар. Инфраструктура оказалась не готова к типичному весеннему сценарию. Система водоотведения захлебнулась. Городская среда в очередной раз проиграла напору природы.

"Инженерные сети во многих старых районах Волгограда изношены до предела. Ливневки забиты мусором и песком, поэтому любой сильный дождь превращается в локальный апокалипсис для полуподвальных помещений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для предпринимателей это не просто "плохая погода". Это кассовый разрыв и риск банкротства. Пока цены на услуги растут из-за инфляции, физическая потеря рабочего места обнуляет все маркетинговые стратегии. Техника для бьюти-процедур чувствительна к влаге. Короткое замыкание — и кресло стоимостью в сотни тысяч рублей превращается в груду пластика.

Поиск крайних: кто оплатит банкет

Владельцы пострадавших точек готовят иски. Диалог с управляющей компанией напоминает попытку договориться с глухой стеной. Дележ ответственности за прорыв или протечку крыши — классический юридический сериал. Собственник здания кивает на коммунальщиков, те — на аномальные осадки. Бизнесменам приходится фиксировать убытки самостоятельно, нанимая независимых оценщиков.

"В суде ключевым фактором станет акт осмотра помещения. Если удастся доказать, что УК не чистила водостоки или не следила за герметичностью фасада, возмещение ущерба реально", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ситуация осложняется тем, что страхование коммерческой недвижимости от залива в регионе — редкость. Малый бизнес экономит на полисах, надеясь на "авось". В итоге весенний ливень обходится дороже, чем годовая защита от всех рисков вместе взятых. Пока в помещениях пахнет плесенью и сыростью, клиенты уходят к конкурентам на верхних этажах.

Тип ущерба Последствия для бизнеса
Прямой ущерб Поломка оборудования, порча отделки и мебели.
Косвенные потери Упущенная выгода из-за простоя, потеря лояльных клиентов.

"Климатические риски в Южном федеральном округе растут. Интенсивность осадков увеличивается, и старая городская инфраструктура просто не рассчитана на такие залповые сбросы воды", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о защите бизнеса при ЧС

Что делать сразу после затопления помещения?

Вызывайте представителей управляющей компании для составления акта. Фиксируйте на видео все повреждения до начала уборки. Требуйте подписи свидетелей и соседей.

Можно ли взыскать деньги, если помещения в аренде?

Да. Арендатор имеет право на компенсацию ущерба имуществу. Арендодатель же может требовать возмещения за повреждение стен и коммуникаций через суд у виновника.

Поможет ли страховка, если случай признают "аномальным"?

Зависит от договора. Форс-мажор часто исключает выплаты, но если причиной стала забитая ливневка, а не сам дождь, это страховой случай.

Как минимизировать риски в "низких" точках?

Устанавливать обратные клапаны на канализацию и поднимать дорогое оборудование на постаменты. Хранение расходных материалов на полу в подвалах — фатальная ошибка.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова, климатолог Павел Лебедев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
