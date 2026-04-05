Тетради маршируют обратно на фабрику: школы Владимирской области открывают конвейер приема макулатуры

Владимирская область решила избавить свои свалки от целлюлозного балласта. В регионе стартовал проект "Бумажный рециклинг", который переводит сбор макулатуры из разовых субботников в формат непрерывного конвейера. Теперь школы, детсады и вузы области превращаются в легальные пункты приема вторсырья. Пока одни обсуждают масштабные образовательные реформы и слияние юридических лиц, другие просто учат детей, что бумага — это ресурс, а не мусор.

Фото: Mos.ru by Фото: Олег Сосницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ макулатура

Логика циклической экономики: от тетради к мебели

Система работает просто: накопил полтонны — вызвал машину. Это не благотворительность в чистом виде, а жесткий прагматизм. Каждая тонна бумаги — это спасенный лес, который в будущем защитит регион, пока власти закупают миллионы на спецмашины для борьбы с огнем в чаще. Круглогодичный формат позволяет учебным заведениям планировать логистику, а не сваливать горы картона в коридорах перед отчетной датой. Проект реализуется под эгидой нацпроекта "Экологическое благополучие" и Министерства природопользования.

"Это не просто сбор бумаги, это тест на дееспособность местной инфраструктуры. Мы часто видим, как бизнес зовут на разговор, обещая золотые горы, а на деле школы задыхаются от бюрократии. Здесь же цепочка прямая: собрал — сдал — получил бонус", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Для участия нужна лишь регистрация на платформе "Убиратор Просвещение". Это минимизирует риски человеческого фактора, с которыми часто сталкивается Почта России или другие крупные госоператоры. Цифровой след заявки гарантирует, что сырье уедет на завод, а не в ближайший овраг, где уже и так хватает проблем из-за весенних паводков и затоплений.

Правила сортировочного цеха: что пойдет в дело

Переработчики — люди капризные. Им нужен чистый продукт, а не смесь из оберток от фастфуда. Если в кипе газет окажется влагостойкая бумага или ламинированная обложка, вся партия пойдет в брак. Это такая же строгая проверка, как работа систем на хлебокомбинате во Владимире после хакерской атаки: один сбой в технологии сводит на нет все усилия коллектива.

Принимаем (Чистое и сухое) Отказываем (В мусор) Офисная бумага, тетради, газеты Чеки, салфетки, стаканчики для кофе Картонная упаковка, книги без обложек Обои, фотобумага, грязный картон

"Финансовая устойчивость таких проектов напрямую зависит от качества первичной сортировки. Ошибки в отчетности или составе сырья уничтожают маржинальность. Если школы научатся сдавать качественный "белый лист", они станут полноценными игроками рынка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Профит за эко-активность

Чтобы зажечь азарт у подрастающего поколения, организаторы ввели систему призов. Это не грамоты, которые пылятся на полках, а реальное оборудование для классов и эконаборы. Для региона, где недавно риелтор попался на схеме с липовыми документами, прозрачность системы вознаграждения — вопрос репутации. Кто больше сдал, тот и получил новые парты.

"Корпоративный сектор и бюджетные учреждения часто грешат отсутствием контроля. Внедрение комплаенс-процедур даже в сборе бумаги — это правильный шаг. Прозрачность заявок через личный кабинет исключает коррупционные риски на местах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о сборе макулатуры

Зачем сдавать бумагу, если ее всё равно сожгут?

Это миф. Бумага из Владимирской области уходит на специализированные комбинаты, где из нее производят гофрокартон и эковату. Это выгоднее, чем просто уничтожать ресурс.

Можно ли принести бумагу родителям?

Да, школы выступают как центры консолидации. Любой житель может поддержать местную школу, передав свои старые архивы или упаковку.

Будет ли система работать летом?

Проект заявлен как круглогодичный. Пока в лесах объявляют охоту на поджигателей, школьные дворы будут выполнять роль баз для накопления бумажного вторсырья.

Читайте также