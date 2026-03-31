Тарифный шторм на пороге: коммуналка в Ульяновске ударит по кошелькам

Ульяновск готовится к тарифному шторму. В 2026 году жителей города ждет двухэтапная индексация коммунальных платежей, которая в сумме разгонит стоимость жизни на 13,6%. Это не просто плановая корректировка.

Это цена за изношенную инфраструктуру и попытка удержать на плаву энергетический сектор региона. Первые счета с обновленным НДС в 1,7% горожане уже получили в январе. Основной же удар по кошелькам придется на октябрь.

Разбор цифр: что и насколько подорожает

Арифметика выживания в мегаполисе становится всё сложнее. По данным Ларисы Трошиной из Агентства по регулированию цен, электроэнергия прибавит в цене 11,3%. Аппетиты теплоснабжающих организаций еще выше. В Ульяновске работают 14 компаний, для которых потолок роста тепловой энергии определен в 12,9%. Однако по отдельным соглашениям с мэрией тариф может взлететь и до 13,4%. Это прямой налог на комфорт в квартирах, который становится роскошью.

"В 2025 году повышение было однократным, а в 2026-м — индексация с января и октябрьский прирост, связанный со состоянием коммунальных сетей, что характерно для всей страны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru председатель комитета по ЖКХ Евгений Блех.

Вода и канализация тоже не станут дешевле. Водоснабжение и водоотведение подорожают в диапазоне от 9,3% до 11,9%. В условиях, когда экологическая ситуация в бассейне Волги требует колоссальных вложений в очистные сооружения, ресурсники перекладывают модернизацию на плечи потребителей. Газоснабжение добавит к чеку около 9,6-9,9%, а вывоз мусора — "скромные" 5%.

Почему сети диктуют условия

Система ЖКХ напоминает старый автомобиль, который требует всё больше масла и дорогостоящих запчастей просто для того, чтобы завестись. Ресурсники жалуются на недоинвестированность. Город вынужден балансировать между социальным взрывом и техническим коллапсом. Учитывая, что в регионе активно продвигается поддержка семей и выплаты, рост тарифов рискует "съесть" все государственные пособия.

"Тарифы на передачу электроэнергии определены для 10 сетевых организаций, их стоимость будет повышена из-за необходимости компенсации операционных расходов и инфляционного давления на материалы", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Услуга Прогноз роста (%) Тепловая энергия 9,9 — 13,4 Электричество 11,3 Водоснабжение 9,8 — 11,9 Природный газ 9,6

Пока чиновники обсуждают проценты, жители считают копейки. Для многих стоимость кубометра газа в 8,38 рубля уже кажется предельной. Ситуация усугубляется тем, что любое повышение цен на ресурсы провоцирует рост стоимости товаров и услуг на местах. Это замкнутый круг экономики, где коммуналка выступает главным катализатором инфляции.

"Рост тарифов — это всегда стресс-тест для регионального бюджета. Придется увеличивать объем субсидий для малоимущих слоев населения, чтобы не допустить роста долгов перед поставщиками", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о тарифах

Почему повышение происходит дважды за год?

Первый этап в январе связан исключительно с ростом ставки НДС на федеральном уровне. Октябрьский этап — это плановая ежегодная индексация, утвержденная правительством региона для компенсации затрат поставщиков ресурсов.

Можно ли как-то снизить платежи?

Жители могут оформить субсидии, если доля расходов на ЖКУ превышает установленный порог в семейном доходе. Также стоит следить за здоровьем, чтобы не тратить лишнее на аптеки, учитывая, что в регионе фиксируется снижение активности ОРВИ, но сезонные риски остаются.

Связано ли повышение цен с состоянием экологии?

Частично да. В тарифы закладываются расходы на модернизацию сетей. Особенно это касается воды, так как состояние Волги требует усиленной фильтрации и новых очистных сооружений.

