Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Бульдозер в Петропавловске методично вкатывает в грязь сотни литров контрафакта. Металл дробит стекло. Этиловый пар накрывает полигон ТБО. С начала года из оборота вывели больше тонны сомнительного спиртного. Полиция Северо-Казахстанской области объявила войну ночным ларькам и суррогату. Это не просто акция — это попытка сбить градус криминальной статистики. Город очищает полки, пока бюджет города пытается найти баланс между запретами и реальностью.

ТМ10 D15
Фото: commons.wikimedia.org by Платон Генин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ТМ10 D15

Алкогольный прессинг: цифры и факты

С начала 2026 года под раздачу попали владельцы 25 торговых точек. Схема проста: продажа после 22:00 или реализация "градуса" тем, кто не дотянул до 21 года. Изъято 1176 литров. Шестьсот из них уже стали частью грунта на полигоне. Остальные ждут юридического финала, чтобы повторить судьбу предшественников. Когда Петропавловск-Камчатский заваливает снегом, здесь, в Петропавловске казахстанском, коммунальные службы и полиция работают в другом режиме — режиме зачистки "наливаек".

"Суррогат — это мина замедленного действия. Мы видим прямую связь между доступностью дешевого пойла и ростом мелкого хулиганства. Уничтожение — единственный способ гарантировать, что товар не вернется на прилавок через черный ход", — отметил в беседе с Pravda. Ru Владимир Николаевич Орлов.

Для торговых сетей такие рейды — финансовый нокаут. Штрафы плюс конфискация вымывают оборотные средства быстрее, чем любой кризис. Пока развитие муниципалитетов требует притока инвестиций, местный бизнес в зоне риска учится соблюдать закон через жесткие убытки. Государство дает понять: легальный акциз — это броня, отсутствие лицензии — приговор для товара.

Криминальный перегар: почему полиция идет на таран

Статистика бьет наотмашь. В прошлом году 90% убийств в регионе совершили "под мухой". Бытовые конфликты превращаются в кровавые драмы именно после третьей рюмки. Алкоголь — катализатор агрессии, который ломает жизни почище любого стихийного бедствия. Полиция вынуждена работать хирургически. Контрафакт удаляют как гангрену, чтобы спасти организм города. Это такая же необходимая биоинженерная реконструкция социального пространства.

"Социальные выплаты и поддержка семей не работают, если в соседнем дворе круглосуточно торгуют паленой водкой. Алкоголизация убивает демографию эффективнее любых экономических спадов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Елена Михайловна Романова.

Показатель за 2025 год Значение в СКО
Удельный вес "пьяных" преступлений Более 30%
Доля убийств в состоянии опьянения 90%

Методы борьбы не ограничиваются только бульдозерами. Принудительное лечение становится конвейером для тех, кто окончательно потерял берега. Полиция патрулирует скверы, вычищая любителей распития на лавках. Городские власти пытаются изменить ландшафт, создавая пешеходные зоны, где нет места сомнительным питейным заведениям.

Экономика трезвости и теневой рынок

Система давит на точки сбыта. Теневой рынок — это не только криминал, но и дыра в казне. Продавцы суррогата игнорируют налоги, коммунальные тарифы и правила безопасности. Изъятие тонны спиртного — это сигнал всем "серым" дилерам: правила игры изменились. Те, кто привык зарабатывать на деградации сограждан, теперь подсчитывают убытки от визитов оперативников.

"Региональные бюджеты теряют миллионы из-за нелегального оборота алкоголя. Каждая уничтоженная бутылка — это минус одна единица товара, с которого не уплачены сборы в местную казну", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Валерий Дмитриевич Козлов.

Профилактика преступности здесь тесно сплетена с жестким контролем ритейла. Либо ты работаешь в белую, либо твой товар становится удобрением. Петропавловск выбирает второй вариант для тех, кто не понимает слов. Бульдозер — лучший аргумент в споре о законности ночной торговли, сообщает zakon.kz.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с контрафактом

Почему алкоголь уничтожают, а не перерабатывают в технический спирт?

Процедура переработки требует сложной логистики и затрат, превышающих стоимость самого сырья. Уничтожение на полигоне — самый быстрый и прозрачный способ ликвидации опасного продукта.

Какие санкции грозят магазинам за продажу ночью?

Нарушителям грозят крупные штрафы, конфискация всей партии товара и приостановка действия лицензии на торговлю алкоголем. При повторных нарушениях лицензию аннулируют окончательно.

Помогает ли это снизить преступность?

Да, прямая корреляция подтверждается статистикой: ограничение доступности спиртного в ночное время снижает количество уличных грабежей и бытовых драк в жилых кварталах.

Экспертная проверка: политолог Владимир Николаевич Орлов, демограф Елена Михайловна Романова, экономист Валерий Дмитриевич Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
