Лёд идёт — мосты уходят: Кировская область готовится к резкому повороту весны

Вятка и Луза готовятся к ежегодному экзамену на прочность. В Кировской области 1 апреля — это не дата для шуток, а жесткий дедлайн для дорожников. Наплавные мосты у села Гоньба и села Лальск временно уступают дорогу ледяным массам.
Причина прагматична: огромные льдины могут превратить инженерные сооружения в груду металлолома за считанные минуты. Разведение конструкций — единственный способ сохранить инфраструктуру в рабочем состоянии до момента, когда реки успокоятся.
Подъем уровня воды — процесс нелинейный. Как только температурный фон ломает панцирь рек, начинается движение миллионов тонн льда. Река Вятка в районе Малмыжского района традиционно считается одной из самых сложных зон. Специалисты Дорожного комитета Кировской области перешли на круглосуточный режим мониторинга. Любое промедление с разведением моста приведет к тому, что опоры просто срежет течением.
"На время паводка по поручению губернатора Кировской области Александра Соколова населенные пункты в зонах половодья должны быть обеспечены всем необходимым. Сейчас эта работа завершается. Специалисты Дорожного комитета Кировской области мониторят паводковую ситуацию в районе мостов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Для жителей заречных территорий наступает период автономности. Пока мосты разведены, основным средством связи с "большой землей" становятся лодочные переправы и заранее сформированные запасы. Опыт прошлых лет показывает, что проблемы с транспортом в такие периоды неизбежны, поэтому логистику просчитывают на недели вперед.
Отрезанные села не должны чувствовать себя брошенными. Речь идет не только о хлебе и крупах, но и о жизненно важных медикаментах. Местные власти завершают проверку ФАПов и магазинов. Важно, чтобы безопасность продуктов оставалась на контроле, несмотря на транспортные сложности. Нарушение цепочек поставок не является оправданием для появления просрочки на прилавках.
|Локация моста
|Река
|Село Гоньба
|Вятка
|Село Лальск
|Луза
"Важно понимать, что износ сетей и дорожной инфраструктуры в половодье достигает пика. Разведение наплавного моста — это мера профилактическая, позволяющая избежать дорогостоящего ремонта летом. Мы наблюдаем за динамикой уровня воды ежечасно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Особое внимание уделяется социальной сфере. Если в зоне подтопления оказываются семьи, получающие социальные выплаты, механизмы доставки средств должны работать без сбоев. В Кировской области такие процессы отлажены: от почтальонов на моторках до временных пунктов выдачи.
Водителям рекомендовано заблаговременно планировать маршруты. Объездные пути могут занимать в три-четыре раза больше времени. Навигационные системы часто не успевают обновить данные о разведенных мостах, что создает заторы на подъездах к рекам. Ситуация осложняется и тем, что в регионе продолжается контроль за перевозками и миграционными потоками, что добавляет проверок на дорогах.
"Природные риски в этом году соответствуют средним многолетним значениям. Однако резкое потепление может спровоцировать взрывной ледоход. Мониторинг в районе Гоньбы и Лальска — это защита не только мостов, но и прибрежных территорий от заторов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Паводок — это период, когда правовая дисциплина важна как никогда. Будь то соблюдение правил на переправах или миграционное законодательство - в условиях стихии любые нарушения обостряются. Регион входит в режим "высокой воды" с полной готовностью сил и средств.
Сведение мостов происходит сразу после прохождения основного ледохода и снижения уровня воды до безопасных отметок. Обычно это занимает от двух до четырех недель.
В населенных пунктах дежурят бригады скорой помощи, обеспечен запас необходимых препаратов. В экстренных случаях предусмотрена эвакуация вертолетами санавиации.
Информацию публикует Дорожный комитет области и администрация районов. На подъездах к разведенным мостам устанавливаются соответствующие знаки и аншлаги.
Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.