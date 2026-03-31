Инспекторы в засаде: на Сахалине вскрыли итоги сотен рейдов по нелегальным удочкам и сетям

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Сахалинская акватория превратилась в зону жесткого административного прессинга. С начала 2026 года государственные инспекторы рыбоохраны развернули масштабную охоту на нарушителей. Итог квартального рейда — полмиллиона рублей штрафных санкций и сотни протоколов. Островная вольница окончательно уходит в прошлое, уступая место цифровому контролю и тотальному надзору за биоресурсами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рыбоохрана затягивает узлы: статистика рейдов

Инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства методично "прочесывают" береговую линию. 452 контрольных мероприятия — это не просто прогулки у воды, а системное давление на браконьерский сектор. Масштаб качества жизни на острове напрямую зависит от сохранности ресурсов. Выявлено 218 нарушений. Составлено 158 административных протоколов. Цифры говорят сами за себя: каждый второй выход инспектора заканчивается санкциями.

"Незаконный вылов — это не только прямой ущерб природе, но и удар по экономике региона. Мы фиксируем рост попыток обойти правила, используя запрещенные снасти в период нерестовых ограничений", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Особое внимание уделяют техническому оснащению нарушителей. Изъято 27 единиц незаконных орудий лова. Суммарный штраф в 493,5 тысячи рублей — лишь верхушка айсберга. Часто за административным делом следует уголовная ответственность, если ущерб признается значительным. Система не прощает ошибок, особенно когда речь идет о прокурорских проверках и жестком соблюдении регламентов.

Автомобили в зоне риска: водоохранный капкан

Многие рыбаки-любители попадаются на банальном незнании географии. Водоохранная зона — это табу для парковки. Штраф за прогрев двигателя у кромки воды бьет по карману сильнее, чем отсутствие лицензии на лов. Инспекторы напоминают: автомобиль должен оставаться на твердом покрытии или специально отведенной площадке. Игнорирование этого правила ведет к деградации береговой линии, что недопустимо в условиях строительства Сахалина и развития его прибрежной инфраструктуры.

Показатель Значение за I квартал 2026
Проведено рейдов 452
Выявлено нарушений 218
Сумма штрафов (руб.) 493 500
Изъято сетей/снастей 27

"Соблюдение границ водоохранных зон — это вопрос экологического баланса. Нарушители закона часто не осознают, что их действия ведут к заилению нерестилищ и уничтожению прибрежной флоры", — объяснил эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ледовая дисциплина и профилактика ЧС

Весенний лед на Сахалине — это ловушка. Рыбаки часто переоценивают толщину панциря, игнорируя предупреждения о трещинах и отрывах полей. Профилактические беседы здесь носят жизненно важный характер. Ошибка на льду может стоить здоровья, и тогда потребуется сложная хирургия и реанимация. Инспекторы заставляют любителей подледного лова соблюдать элементарные меры безопасности, предотвращая трагедии еще на берегу.

"Весенний период характеризуется резким ростом рисков на водоемах. Мы видим, как ледовая обстановка меняется за считанные часы. Профилактика в данном случае эффективнее любых спасательных операций", — подчеркнула эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Рыбоохрана усиливает патрулирование. В арсенале службы — современные средства связи и навигации. Государство демонстрирует: биоресурсы Сахалина находятся под защитой, а любая попытка незаконной наживы будет пресечена штрафами или изъятием имущества, сообщает "Комсомольская правда".

Ответы на популярные вопросы о правилах рыболовства

Какой штраф грозит за парковку у воды?

За нахождение транспортного средства в водоохранной зоне вне дорог и специально оборудованных мест физическим лицам грозит штраф от 3 000 до 4 500 рублей.

Можно ли ловить рыбу сетями на Сахалине?

Использование сетей рыбаками-любителями на Сахалине жестко ограничено. В большинстве случаев использование сетных орудий лова без специального разрешения запрещено и ведет к изъятию снастей.

Где можно узнать актуальные правила лова?

Информация регулярно обновляется на сайте Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, а также озвучивается инспекторами в ходе ежедневных профилактических бесед.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
