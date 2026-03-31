Вахта без единого рубля: матросы из Владивостока превратили долг работодателя в дело для суда

Владивостокский бизнес привык играть в кошки-мышки со стихиями, но трудовой кодекс — это не штормовое предупреждение, его не переждешь в уютной бухте. Теплоход "Остров Анциферова" превратился в долговую яму на плаву. Трое моряков, отпахав вахту, вместо заслуженного кеша получили дырку от бублика. Сумма долга — 800 тысяч рублей. Это не просто цифры, это месяцы жизни, потраченные на обслуживание "Азиатско-Тихоокеанской Танкерной Компании", которая, кажется, решила, что зарплата — опция, а не обязанность.

Прокуратура против рецидивистов: как выбивают долги

Приморская транспортная прокуратура взяла судовладельца за горло. Оказалось, деньги морякам не платили с октября по декабрь прошлого года. Это не досадная ошибка бухгалтера, а система. Пока город обсуждает геомагнитные возмущения, в офисе танкерной компании назревает социальный взрыв. Работодатель уже не в первый раз попадает под радар силовиков. История повторяется как заезженная пластинка.

"Это системный кризис управления. Если компания допускает повторные задолженности, значит, финансовая модель изначально выстроена на эксплуатации кадрового ресурса без учета рисков", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ранее, на стыке 2025 и 2026 годов, транспортные прокуроры уже "раскулачивали" эту контору на 2,2 миллиона рублей. Тогда деньги получили десять сотрудников. Похоже, компания использует прокурорские предписания как единственный способ запустить платежные поручения в банк. Такой менеджмент напоминает попытку латать дорожные дыры во время тайфуна — суетливо, дорого и бессмысленно в долгосрочной перспективе.

Экономика палубы: почему компания идет на дно

Почему судовладелец рискует репутацией и лицензиями ради экономии на зарплатах? Ответ кроется в жестких условиях рынка ДФО. Пока инженеры внедряют скальный фундамент для новых небоскребов, малый и средний шиппинг трещит по швам. Но оправдывать долги "сложной ситуацией" — это моветон.

Статус нарушения Меры воздействия Первичная просрочка Административный штраф по ст. 5.27 КоАП Систематический долг Уголовная статья 145.1 УК РФ, дисквалификация директора

Моряки — народ терпеливый, но коллективное обращение трех членов экипажа "Острова Анциферова" стало последней каплей. Когда на берегу их ждут семьи, а в магазинах Владивостока даже контроль качества творога стоит дороже, чем лояльность руководства, люди идут в прокуратуру. И правильно делают.

"В морском праве защита экипажа — приоритет. Задержка выплат на несколько месяцев — это не просто неуважение, это сигнал о возможной неплатежеспособности предприятия", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Уголовный кодекс вместо премиальных

Теперь в игру вступает Следственный комитет. Ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — это серьезно. Это не просто "пожурили и забыли". Это реальные сроки или миллионные штрафы для топов. Пока в Приморье оценивают, как местный климат влияет на залетных вредителей, правоохранители зачищают бизнес-поле от "токсичных" работодателей. Юридическое лицо уже получило "административку" за повторное нарушение. Дальше — только жестче.

"Такие дела должны доводиться до конца публично. Нам нужно очищать рынок от компаний, которые привыкли кредитоваться за счет своих рабочих", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Экипаж ждет своих денег. Расследование — под "особым контролем". Во Владивостоке это словосочетание обычно означает, что виновным придется вывернуть карманы быстрее, чем они успеют нанять новых адвокатов. Бизнес на крови и поту моряков в 2026 году выглядит как архаизм, которому место в музее, а не в порту, сообщает "МК во Владивостоке".

Ответы на популярные вопросы о защите прав моряков

Что делать, если зарплату задерживают более месяца?

Немедленно писать коллективное заявление в транспортную прокуратуру и трудовую инспекцию. Чем больше подписей, тем быстрее закрутятся шестеренки системы.

Могут ли уволить за жалобу в прокуратуру?

Закон прямо это запрещает. Любое давление после обращения станет отдельным пунктом в уголовном деле против руководства.

Выплатят ли компенсацию за задержку?

Да, работодатель обязан выплатить проценты за каждый день просрочки согласно ст. 236 ТК РФ.

Читайте также