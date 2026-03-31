Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замять не вышло: пассажирка поезда Астана – Петропавловск добилась проверки работы КТЖ
Лёд идёт — мосты уходят: Кировская область готовится к резкому повороту весны
Миллионы в землю: во Владивостоке закупают почти четыре тысячи саженцев для модных клумб
Прощай, свободный проезд: ремонт коллектора изменит жизнь Южно-Сахалинска до самого лета
430 тысяч тонн жизни: в Якутии лед превратили в дорогу для дефицитных ресурсов
Бюджет возвращает долги одной выплатой: новые правила позволяют забрать у государства крупные суммы
Рельсы вместо пробок: двухэтажные поезда Пензы задают новый стандарт путешествий в Поволжье
Шанс для здоровья: пензенцам с хроническими болезнями предлагают путевки в санаторий
Хулиганство с огоньком: двое костромичей чуть не оставили скот без еды ради забавы

Вахта без единого рубля: матросы из Владивостока превратили долг работодателя в дело для суда

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивостокский бизнес привык играть в кошки-мышки со стихиями, но трудовой кодекс — это не штормовое предупреждение, его не переждешь в уютной бухте. Теплоход "Остров Анциферова" превратился в долговую яму на плаву. Трое моряков, отпахав вахту, вместо заслуженного кеша получили дырку от бублика. Сумма долга — 800 тысяч рублей. Это не просто цифры, это месяцы жизни, потраченные на обслуживание "Азиатско-Тихоокеанской Танкерной Компании", которая, кажется, решила, что зарплата — опция, а не обязанность.

Фото: pixabay.com by AlPodgorny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Прокуратура против рецидивистов: как выбивают долги

Приморская транспортная прокуратура взяла судовладельца за горло. Оказалось, деньги морякам не платили с октября по декабрь прошлого года. Это не досадная ошибка бухгалтера, а система. Пока город обсуждает геомагнитные возмущения, в офисе танкерной компании назревает социальный взрыв. Работодатель уже не в первый раз попадает под радар силовиков. История повторяется как заезженная пластинка.

"Это системный кризис управления. Если компания допускает повторные задолженности, значит, финансовая модель изначально выстроена на эксплуатации кадрового ресурса без учета рисков", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ранее, на стыке 2025 и 2026 годов, транспортные прокуроры уже "раскулачивали" эту контору на 2,2 миллиона рублей. Тогда деньги получили десять сотрудников. Похоже, компания использует прокурорские предписания как единственный способ запустить платежные поручения в банк. Такой менеджмент напоминает попытку латать дорожные дыры во время тайфуна — суетливо, дорого и бессмысленно в долгосрочной перспективе.

Экономика палубы: почему компания идет на дно

Почему судовладелец рискует репутацией и лицензиями ради экономии на зарплатах? Ответ кроется в жестких условиях рынка ДФО. Пока инженеры внедряют скальный фундамент для новых небоскребов, малый и средний шиппинг трещит по швам. Но оправдывать долги "сложной ситуацией" — это моветон.

Статус нарушения Меры воздействия
Первичная просрочка Административный штраф по ст. 5.27 КоАП
Систематический долг Уголовная статья 145.1 УК РФ, дисквалификация директора

Моряки — народ терпеливый, но коллективное обращение трех членов экипажа "Острова Анциферова" стало последней каплей. Когда на берегу их ждут семьи, а в магазинах Владивостока даже контроль качества творога стоит дороже, чем лояльность руководства, люди идут в прокуратуру. И правильно делают.

"В морском праве защита экипажа — приоритет. Задержка выплат на несколько месяцев — это не просто неуважение, это сигнал о возможной неплатежеспособности предприятия", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Уголовный кодекс вместо премиальных

Теперь в игру вступает Следственный комитет. Ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — это серьезно. Это не просто "пожурили и забыли". Это реальные сроки или миллионные штрафы для топов. Пока в Приморье оценивают, как местный климат влияет на залетных вредителей, правоохранители зачищают бизнес-поле от "токсичных" работодателей. Юридическое лицо уже получило "административку" за повторное нарушение. Дальше — только жестче.

"Такие дела должны доводиться до конца публично. Нам нужно очищать рынок от компаний, которые привыкли кредитоваться за счет своих рабочих", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Экипаж ждет своих денег. Расследование — под "особым контролем". Во Владивостоке это словосочетание обычно означает, что виновным придется вывернуть карманы быстрее, чем они успеют нанять новых адвокатов. Бизнес на крови и поту моряков в 2026 году выглядит как архаизм, которому место в музее, а не в порту, сообщает "МК во Владивостоке".

Ответы на популярные вопросы о защите прав моряков

Что делать, если зарплату задерживают более месяца?

Немедленно писать коллективное заявление в транспортную прокуратуру и трудовую инспекцию. Чем больше подписей, тем быстрее закрутятся шестеренки системы.

Могут ли уволить за жалобу в прокуратуру?

Закон прямо это запрещает. Любое давление после обращения станет отдельным пунктом в уголовном деле против руководства.

Выплатят ли компенсацию за задержку?

Да, работодатель обязан выплатить проценты за каждый день просрочки согласно ст. 236 ТК РФ.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, политолог Владимир Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Красота и стиль
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Баррель нефти на грани взрыва: лидер Египта озвучивает цену, которая остановит экономику
Экономика и бизнес
Баррель нефти на грани взрыва: лидер Египта озвучивает цену, которая остановит экономику
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Красота и стиль
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Популярное
Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Игра по чужим правилам закончилась: Россия перекрывает экспортные потоки для оппонентов
Небо над Турцией превратилось в тир: баллистическая ракета Ирана эффектно встретилась с ПВО
Куба получила нефть из России: цифры впечатляют, но есть важный нюанс Андрей Николаев Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Главный след оказался не украинским: откуда на самом деле атакуют российские порты
Главный след оказался не украинским: откуда на самом деле атакуют российские порты
Последние материалы
Прощай, свободный проезд: ремонт коллектора изменит жизнь Южно-Сахалинска до самого лета
Маски сброшены: запрещенный фильм Карлсона вскрыл гнойник коррупции Нетаньяху
430 тысяч тонн жизни: в Якутии лед превратили в дорогу для дефицитных ресурсов
Вахта без единого рубля: матросы из Владивостока превратили долг работодателя в дело для суда
Бюджет возвращает долги одной выплатой: новые правила позволяют забрать у государства крупные суммы
Рельсы вместо пробок: двухэтажные поезда Пензы задают новый стандарт путешествий в Поволжье
Шанс для здоровья: пензенцам с хроническими болезнями предлагают путевки в санаторий
Хулиганство с огоньком: двое костромичей чуть не оставили скот без еды ради забавы
Саратов готовит апрельский сюрприз: проезд дорожает сразу на десятках маршрутов
Семь знаков за третьего: Якутия превращает ипотеку в главный стимул для рождаемости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.