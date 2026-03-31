Шанс для здоровья: пензенцам с хроническими болезнями предлагают путевки в санаторий

Россия » Поволжье » Пенза

Пензенское отделение Социального фонда России запускает масштабную кампанию по оздоровлению льготников. На кону — 720 путевок в профильные санатории. Ведомство ищет подрядчиков через систему электронных аукционов. В фокусе внимания — пациенты с хроническими заболеваниями: от проблем с давлением до нарушений обмена веществ. Общая сумма лота превышает 1,4 миллиона рублей.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торги и ценообразование: санаторий по цене ужина

Лот разыграют по классической схеме котировок. Победит тот, кто предложит минимальный прайс за сутки пребывания пациента. Начальная цена одной путевки зафиксирована на уровне 2 030,70 рубля. В эту сумму входит проживание, питание и лечебные процедуры. Для регионального бюджета это стандартная планка. Подобная экономика закупок требует от санаториев ювелирной точности в распределении ресурсов.

"Такие контракты — это социальная нагрузка для бизнеса. Маржинальность здесь минимальна, но для здравниц это гарантированная загрузка номерного фонда в межсезонье. Главное, чтобы погоня за низкой ценой не ударила по качеству процедур", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 7 апреля 2026 года. Весь цикл оздоровления должен завершиться до конца декабря. Пока город обсуждает новый дизайн-код и эстетику улиц, социальный блок сосредоточен на выполнении обязательств перед самыми уязвимыми слоями населения.

Медицинский профиль: кому положен отдых

Список диагнозов, попадающих под госконтракт, обширен. Основной массив путевок предназначен для людей с патологиями опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Местные власти стараются удерживать планку социальной поддержки, несмотря на существующие проблемы в районах, где иногда фиксируется коммунальный паралич или перебои с ресурсами.

Параметр закупки Значение
Количество путевок 720 штук
Стоимость одной путевки 2 030,70 руб.
Срок исполнения до 28.12.2026

"Национальные проекты и региональные программы по медицине требуют четкого исполнения графиков. Санаторный этап — это не отдых, а часть реабилитации. Любая задержка в торгах сдвигает сроки лечения", — объяснила Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Для пензенцев, имеющих право на государственную социальную помощь, эти меры — единственный шанс на качественную профилактику осложнений. Пока молодежь осваивает новые правила передвижения на самокатах, старшее поколение ждет распределения мест в здравницах.

"Важно понимать структуру регионального бюджета. Социальные выплаты и льготное обеспечение — это защищенные статьи. Инвестиции в здоровье граждан снижают нагрузку на стационары в будущем", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru эксперт по демографии Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о санаторном лечении

Как попасть в число 720 счастливчиков?

Необходимо состоять в реестре граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, и иметь медицинские показания, подтвержденные справкой формы 070/у.

Можно ли выбрать санаторий самостоятельно?

Нет, место лечения определяется по результатам аукциона. Контракт заключается с организацией, предложившей лучшие условия в рамках выделенного бюджета.

Включает ли путевка проезд до места отдыха?

В рамках данного конкретного лота закупаются только медицинские услуги. Вопросы проезда регулируются отдельными нормами социального обеспечения.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
