Шанс для здоровья: пензенцам с хроническими болезнями предлагают путевки в санаторий

Пензенское отделение Социального фонда России запускает масштабную кампанию по оздоровлению льготников. На кону — 720 путевок в профильные санатории. Ведомство ищет подрядчиков через систему электронных аукционов. В фокусе внимания — пациенты с хроническими заболеваниями: от проблем с давлением до нарушений обмена веществ. Общая сумма лота превышает 1,4 миллиона рублей.
Лот разыграют по классической схеме котировок. Победит тот, кто предложит минимальный прайс за сутки пребывания пациента. Начальная цена одной путевки зафиксирована на уровне 2 030,70 рубля. В эту сумму входит проживание, питание и лечебные процедуры. Для регионального бюджета это стандартная планка. Подобная экономика закупок требует от санаториев ювелирной точности в распределении ресурсов.
"Такие контракты — это социальная нагрузка для бизнеса. Маржинальность здесь минимальна, но для здравниц это гарантированная загрузка номерного фонда в межсезонье. Главное, чтобы погоня за низкой ценой не ударила по качеству процедур", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 7 апреля 2026 года. Весь цикл оздоровления должен завершиться до конца декабря. Пока город обсуждает новый дизайн-код и эстетику улиц, социальный блок сосредоточен на выполнении обязательств перед самыми уязвимыми слоями населения.
Список диагнозов, попадающих под госконтракт, обширен. Основной массив путевок предназначен для людей с патологиями опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Местные власти стараются удерживать планку социальной поддержки, несмотря на существующие проблемы в районах, где иногда фиксируется коммунальный паралич или перебои с ресурсами.
|Параметр закупки
|Значение
|Количество путевок
|720 штук
|Стоимость одной путевки
|2 030,70 руб.
|Срок исполнения
|до 28.12.2026
"Национальные проекты и региональные программы по медицине требуют четкого исполнения графиков. Санаторный этап — это не отдых, а часть реабилитации. Любая задержка в торгах сдвигает сроки лечения", — объяснила Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Для пензенцев, имеющих право на государственную социальную помощь, эти меры — единственный шанс на качественную профилактику осложнений. Пока молодежь осваивает новые правила передвижения на самокатах, старшее поколение ждет распределения мест в здравницах.
"Важно понимать структуру регионального бюджета. Социальные выплаты и льготное обеспечение — это защищенные статьи. Инвестиции в здоровье граждан снижают нагрузку на стационары в будущем", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru эксперт по демографии Елена Романова.
Необходимо состоять в реестре граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, и иметь медицинские показания, подтвержденные справкой формы 070/у.
Нет, место лечения определяется по результатам аукциона. Контракт заключается с организацией, предложившей лучшие условия в рамках выделенного бюджета.
В рамках данного конкретного лота закупаются только медицинские услуги. Вопросы проезда регулируются отдельными нормами социального обеспечения.
