430 тысяч тонн жизни: в Якутии лед превратили в дорогу для дефицитных ресурсов

Россия » Дальний Восток » Якутск

Якутия живет по календарю, который диктует лед. Пока остальная Россия меняет резину на летнюю, северные трассы превращаются в зону экстремальной логистики. План завоза жизнеобеспечивающих грузов по автозимникам выполнен на 84,7%. Цифры сухие, как арктический воздух: из необходимых 509 тысяч тонн на склады доставлено 431,1 тысячи. Времени мало. Каждая оттепель — это риск обрыва снабжения для сотен поселков.

Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате
Тонны и градусы: арифметика выживания

Шесть сотен грузовиков сейчас "пробивают" лед. Это не просто перевозка. Это пульс региона. Топливо для котельных, мука, медикаменты. В Якутии завоз грузов — это всегда соревнование с весной. На оперативном совещании замминистра Никита Павлов подтвердил: результат неплохой. Но арктические районы требуют ускорения. Там логистическое плечо длиннее, а погодное окно закрывается быстрее. Режим ЧС на Севере часто становится следствием недовоза, поэтому сейчас малейшая заминка недопустима.

"Достигнутые цифры в 84% — это лишь фасад. Основная проблема в том, что оставшиеся 16% — самые сложные маршруты. Если мы не успеем загнать фуры в Арктику до начала активного снеготаяния, бюджету придется оплачивать дорогую авиадоставку", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по региональным бюджетам Валерий Козлов.

Арктический узел: почему темп решает все

Северный завоз напоминает конвейер на хрупком фундаменте. Северный завоз зависит от состояния переправ. Трассы — это не асфальт. Это намороженный лед. При -40 градусах он держит многотонники. При -10 — начинает "дышать". Работа ведется в круглосуточном режиме. Дороги в Якутии - это испытание металла на прочность. Оборудование изнашивается быстрее, чем в любом другом субъекте РФ.

Показатель Значение
План перевозок 509 000 тонн
Фактически доставлено 431 100 тонн
Количество техники ~600 единиц
Статус выполнения 84,7%

"Погода в этом сезоне непредсказуемая. Мы видим аномальные для Якутии перепады температур. Это влияет на несущую способность зимников. К концу марта лед на многих реках становится игольчатым, что критично для тяжелого транспорта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Логистика на грани: износ и техника

Инфраструктура региона работает на пределе. Текущий соцкультбыт в арктических районах полностью завязан на эти поставки. Нет угля — нет тепла в школах и больницах. Перевозки — это не только бензин и время. Это газоснабжение и энергобезопасность поселков, которые отрезаны от мира большую часть года. Любой сбой в цепочке — и в дело вступают силы МЧС.

"Основной износ сетей и котельных в таких зонах требует не просто подвоза топлива, а регулярного обновления запчастей. Транспортники делают работу, но без системного улучшения дорожной сети риски будут расти с каждым годом", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о северном завозе

Почему нельзя завезти все грузы летом по воде?

Мелководье на северных реках ограничивает навигацию. Многие населенные пункты просто не имеют причальных стенок, доступных для крупных судов. Автозимники остаются единственным способом доставить тяжелые и объемные грузы до дверей.

Что произойдет, если план не будет выполнен на 100%?

Дефицит покрывается за счет авиации. Это увеличивает стоимость товаров в рознице в 2-4 раза. Поэтому выполнение плана по зимникам — это вопрос социально-экономической стабильности цен в регионе.

Влияет ли глобальное потепление на сроки завоза?

Да. Сезон эксплуатации зимников сокращается. Если раньше они работали до середины апреля, то теперь сроки часто сдвигаются на конец марта.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, климатолог Павел Лебедев, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
