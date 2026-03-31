430 тысяч тонн жизни: в Якутии лед превратили в дорогу для дефицитных ресурсов

Якутия живет по календарю, который диктует лед. Пока остальная Россия меняет резину на летнюю, северные трассы превращаются в зону экстремальной логистики. План завоза жизнеобеспечивающих грузов по автозимникам выполнен на 84,7%. Цифры сухие, как арктический воздух: из необходимых 509 тысяч тонн на склады доставлено 431,1 тысячи. Времени мало. Каждая оттепель — это риск обрыва снабжения для сотен поселков.
Шесть сотен грузовиков сейчас "пробивают" лед. Это не просто перевозка. Это пульс региона. Топливо для котельных, мука, медикаменты. В Якутии завоз грузов — это всегда соревнование с весной. На оперативном совещании замминистра Никита Павлов подтвердил: результат неплохой. Но арктические районы требуют ускорения. Там логистическое плечо длиннее, а погодное окно закрывается быстрее. Режим ЧС на Севере часто становится следствием недовоза, поэтому сейчас малейшая заминка недопустима.
"Достигнутые цифры в 84% — это лишь фасад. Основная проблема в том, что оставшиеся 16% — самые сложные маршруты. Если мы не успеем загнать фуры в Арктику до начала активного снеготаяния, бюджету придется оплачивать дорогую авиадоставку", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по региональным бюджетам Валерий Козлов.
Северный завоз напоминает конвейер на хрупком фундаменте. Северный завоз зависит от состояния переправ. Трассы — это не асфальт. Это намороженный лед. При -40 градусах он держит многотонники. При -10 — начинает "дышать". Работа ведется в круглосуточном режиме. Дороги в Якутии - это испытание металла на прочность. Оборудование изнашивается быстрее, чем в любом другом субъекте РФ.
|Показатель
|Значение
|План перевозок
|509 000 тонн
|Фактически доставлено
|431 100 тонн
|Количество техники
|~600 единиц
|Статус выполнения
|84,7%
"Погода в этом сезоне непредсказуемая. Мы видим аномальные для Якутии перепады температур. Это влияет на несущую способность зимников. К концу марта лед на многих реках становится игольчатым, что критично для тяжелого транспорта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.
Инфраструктура региона работает на пределе. Текущий соцкультбыт в арктических районах полностью завязан на эти поставки. Нет угля — нет тепла в школах и больницах. Перевозки — это не только бензин и время. Это газоснабжение и энергобезопасность поселков, которые отрезаны от мира большую часть года. Любой сбой в цепочке — и в дело вступают силы МЧС.
"Основной износ сетей и котельных в таких зонах требует не просто подвоза топлива, а регулярного обновления запчастей. Транспортники делают работу, но без системного улучшения дорожной сети риски будут расти с каждым годом", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Мелководье на северных реках ограничивает навигацию. Многие населенные пункты просто не имеют причальных стенок, доступных для крупных судов. Автозимники остаются единственным способом доставить тяжелые и объемные грузы до дверей.
Дефицит покрывается за счет авиации. Это увеличивает стоимость товаров в рознице в 2-4 раза. Поэтому выполнение плана по зимникам — это вопрос социально-экономической стабильности цен в регионе.
Да. Сезон эксплуатации зимников сокращается. Если раньше они работали до середины апреля, то теперь сроки часто сдвигаются на конец марта.
