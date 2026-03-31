Саратов готовит апрельский сюрприз: проезд дорожает сразу на десятках маршрутов

Саратовский общественный транспорт переходит в режим ценовой турбулентности. С апреля 2026 года две десятки городских маршрутов меняют ценники. Перевозчики подали уведомления в мэрию, закрепив новые тарифы в официальном реестре. Горожанам придется пересмотреть ежедневные расходы на мобильность, ведь подорожание коснется большинства популярных направлений.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Троллейбус ЗиУ Парк Победы Саратов

Первая волна: от "Пассажиртранса" до "Межгородтранса"

Апрельский марафон цен открывает "Пассажиртранс-1". С 1 числа поездка на маршрутах № 2Д, 20, 22 и других из списка станет дороже на три рубля. Это логичное продолжение тренда, когда тарифы на проезд подтягиваются к текущим экономическим реалиям. Пока в городе обсуждаются глобальные проекты — от развития Суворовского училища в Саратове до ремонта магистралей — бытовая логистика становится дороже.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Себестоимость километра пробега растет быстрее, чем мэрия успевает обновлять реестры. Перевозчики просто пытаются выжить в условиях дефицита запчастей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Интересная аномалия зафиксирована на маршруте № 81. Здесь тариф не растет, а падает. Снижение на один рубль — редкий пример демпинга или оптимизации затрат на фоне общего подорожания. В это же время потребительская корзина демонстрирует схожую динамику: цены на продукты в Саратове также не стоят на месте, создавая комплексное давление на бюджет средней семьи.

Девятое апреля и финальные аккорды

Пик корректировок придется на вторую неделю месяца. 9 апреля четыре крупных перевозчика, включая ИП Паршин и ИП Лисин, установят планку в 42-48 рублей. Это происходит на фоне того, как жители Саратовской области только начинают оправляться от зимних счетов за коммунальные услуги. Городская администрация подчеркивает, что изменения затронут десять компаний, работающих по нерегулируемым тарифам.

"Региональные бюджеты не могут бесконечно субсидировать убыточные маршруты. Переход на рыночные рельсы в Саратове болезненный, но неизбежный. Инвестиции в транспорт обновляют парк, но за счет кошелька пассажира", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Завершит процесс ИП Штырков 11 апреля. Его маршруты № 87, 97 и 115 прибавят в цене сразу 8 рублей. Такой скачок объясняют необходимостью выравнивания доходности. Параллельно с транспортными вопросами в городе продолжается реализация федеральных программ: например, строительство кадетского училища требует четкой логистики, которую частные перевозчики пока обеспечивают с переменным успехом.

Экономика поездки: цифры и факты

Масштаб подорожания варьируется. Кто-то ограничивается косметической правкой в 3 рубля, другие рубят сплеча, добавляя почти 25% к стоимости билета. В условиях, когда инфляция в Саратове ускоряется, такие маневры перевозчиков вызывают социальное напряжение.

Дата изменения Типичное изменение цены (руб.) 01.04.2026 34 → 37 02.04.2026 34 → 42 09.04.2026 45 → 48 11.04.2026 34 → 42

"Инфраструктура и благоустройство города напрямую зависят от доступности транспорта. Если люди начнут экономить на поездках, мы получим деградацию окраинных районов и рост нелегального извоза", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о транспорте в Саратове

Почему цены растут именно в апреле?

Это связано с истечением сроков действия уведомлений, которые перевозчики подали в городскую администрацию заранее. По закону они обязаны предупредить мэрию за 180 дней до смены тарифа.

Будет ли повышение на муниципальных маршрутах?

Данные изменения касаются только маршрутов с нерегулируемым тарифом, которые обслуживаются частными компаниями. Городские трамваи и троллейбусы пока работают по старым расценкам, если иное не будет объявлено дополнительно.

На каких маршрутах цена снизится?

В официальном списке значится только один такой маршрут — № 81. Там цена упадет на один рубль со 2 апреля.

