Семь знаков за третьего: Якутия превращает ипотеку в главный стимул для рождаемости

Якутский миллион для многодетных — это не просто щедрость. Это попытка залить пожар депопуляции деньгами. На парламентских слушаниях в Госдуме прозвучал ультиматум: расширить пилотный проект на весь Дальний Восток. Суть проста — увеличить федеральную субсидию на гашение ипотеки с 450 тысяч до круглой семизначной суммы. Регионы ДФО устали ждать подачек. Бурятия, Забайкалье и Саха требуют пересмотра правил игры. Деньги должны работать на рождаемость, а не оседать в отчетах.
Дальний Восток — это территория экстремальных цен. Стандартные 450 тысяч рублей здесь выглядят как сдача в супермаркете. Инициатива Якутии предлагает радикально поднять ставки. Один миллион рублей — это реальный рычаг для погашения долга. Семья рожает третьего ребенка и закрывает значительную часть кредита. Это не благотворительность. Это инвестиция в человеческий капитал на пустеющих землях.
"Миллион рублей на погашение ипотеки — мера правильная, но точечная. Без радикального снижения цен на жилье и обуздания аппетитов застройщиков эти деньги просто перетекут в карманы девелоперов через рост стоимости квадратного метра", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
Критерий нуждаемости стал главным тормозом. Если семья пашет на двух работах и зарабатывает на рубль больше прожиточного минимума, помощь ей не положена. Абсурд. Стоимость новостроек летит вверх, а социальные лифты стоят. Предложение убрать этот фильтр — ключевой пункт программы. Поддержка должна быть безусловной. Родил — получил.
Дальневосточные регионы неоднородны. Где-то демографический плюс, где-то — затяжное пике. Рождаемость в России падает, и ДФО не исключение. Но Якутия показывает зубы. Республика настаивает: федеральный центр должен учитывать специфику Севера. Расстояния огромные. Жизнь дорогая. Обычные лекала тут рвутся при первой попытке применения.
|Мера поддержки
|Текущий статус / Инициатива
|Выплата на погашение ипотеки
|450 тыс. руб. (РФ) / 1 млн руб. (проект ДФО)
|Критерий нуждаемости
|Действует повсеместно / Предлагается отменить
|Охват программы
|Пилотные регионы / Весь Дальный Восток
Ситуация требует хирургического вмешательства. Многодетные семьи часто оказываются в ловушке: расширение жилплощади ведет к потере пособий из-за формального роста активов. Чиновники видят квадратные метры, но не видят голодных ртов. Якутский кейс ломает эту логику, предлагая прямую финансовую инъекцию в семейный бюджет.
"Любые дополнительные выплаты требуют жесткого аудита местных бюджетов. Регионы ДФО дотационны. Без прямого трансферта из Москвы такие обещания останутся пустой декларацией на бумаге", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.
Деньги — это фундамент, но не стены. Одной ипотекой людей не удержать. Требуется инфраструктура: школы, больницы, дороги. Выплаты на детей - это только начало длинного пути. Если в поселке нет нормального детсада, никакой миллион не заставит семью остаться в арктической зоне или на границе с Китаем.
"Демография в регионах завязана на уверенности в завтрашнем дне. Социальные выплаты должны индексироваться темпами выше реальной инфляции, иначе миллион завтра превратится в пыль", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Вопрос материнского капитала также нуждается в ревизии. Механизм стал слишком забюрократизированным. Семьи хотят прозрачности и скорости. Единовременные пособия должны приходить автоматически, без кругов ада в МФЦ и проверок на "достойность".
Предполагается, что выплата будет доступна семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, при условии проживания на территории Дальнего Востока.
В рамках новой инициативы предлагается полностью отменить критерий нуждаемости, сделав выплату универсальной для всех многодетных.
Нет, инициатива строго ограничена целевым использованием — погашением ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья.
