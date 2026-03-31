Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вирусный сезон открыт: ОРВИ атакует псковичей сильнее, чем соседей

Россия » Северо-Запад » Псков

Псковская область вошла в зону сезонной турбулентности. Статистика ОРВИ поползла вверх — за неделю зафиксирован рост на 0,5%. Цифра кажется незначительной, но за ней стоят 3 276 реальных пациентов, штурмующих поликлиники региона.

Фото: freepik by public domain
Простуда

Инфекция бьет прицельно по самым уязвимым: 63,2% всех случаев приходится на детей до 14 лет. Вирусный фон в Пскове остается накаленным — почти половина всех обращений зафиксирована в областном центре.

География и структура вирусной атаки

Псков стягивает на себя основной эпидемический удар. Здесь зарегистрировано 1323 случая заражения. Несмотря на рост общей заболеваемости, нагрузка на стационары снизилась. За неделю госпитализировано 27 человек — это на 10 меньше, чем в предыдущем периоде. Лаборатории подтверждают: регион атакует "коктейль" из гриппа и респираторных вирусов негриппозной этиологии.

"Статистика в полпроцента — это всего лишь затишье перед сменой сезона. Вирусная активность сохраняется, пока не установится стабильное тепло. Главное, что госпитализация падает, значит, тяжелых форм становится меньше", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

На фоне ОРВИ зафиксирован единичный случай гриппа у ребенка. Ситуация заставляет власти действовать точечно. В одном из дошкольных учреждений Пскова уже закрыта группа. Это стандартная профилактическая мера: когда модернизация образовательной инфраструктуры сталкивается с биологической угрозой, карантин остается самым эффективным барьером.

Детский фактор: почему закрывают группы

Доминирование детей в статистике (более 63%) объясняется высокой плотностью контактов в садах и школах. Вирус распространяется в закрытых пространствах мгновенно. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, вводя локальные ограничения. Если количество заболевших в коллективе превышает порог в 20%, группа или класс отправляются на принудительные каникулы.

Показатель Значение
Общее число случаев ОРВИ 3 276
Доля детей среди больных 63,2%
Госпитализации (за неделю) 27 человек

"Детские учреждения — это всегда лакмусовая бумажка эпидситуации. Реконструкция и современное образование детей требуют здоровой среды, поэтому точечное закрытие групп — это не ЧП, а рабочий инструмент защиты", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Прогноз и меры самообороны

Весенние колебания температур провоцируют новый виток заболеваемости. В Роспотребнадзоре напоминают о гигиене: частом мытье рук и проветривании. Транспортная доступность регионов позволяет инфекции мигрировать быстро, поэтому при первых симптомах слабости или температуре нужно оставаться дома. Самолечение в текущих условиях — сомнительная лотерея.

"Любой всплеск заболеваемости — это нагрузка на региональные бюджеты и социальную сферу. Даже 0,5% роста требуют мобилизации ресурсов первичного звена медицины", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы об ОРВИ

Нужно ли носить маску при росте заболеваемости в 0,5%?

Масочный режим на таком уровне не обязателен, но рекомендован в местах массового скопления людей, особенно в Пскове, где плотность заболевших выше.

Когда закроют школы на общий карантин?

Общий карантин вводится при превышении эпидемического порога во всем регионе. Сейчас закрываются только отдельные группы и классы.

Какие вирусы сейчас превалируют в Псковской области?

Циркулируют вирусы гриппа и стандартный набор респираторных вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы).

Экспертная проверка: климатолог Павел Лебедев, инфраструктурный аналитик Ольга Морозова, экономист Валерий Козлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.