Небо над Поморьем: Архангельск открывает двери в Анталью

Архангельск возвращает себе статус окна в Средиземноморье. С 26 апреля небо над Поморьем снова прочертит турецкий лоукостер Southwind Airlines. Прямой рейс в Анталью остается единственным международным коридором из региона. Но цена за комфорт без пересадок в этом сезоне кусается. Турбулентность цен на авиационном рынке превратила привычный отпуск в калькуляцию стратегических издержек.

Самолет в небе

Логистика против кошелька: сколько стоит вылет

Южное направление из Поморья теперь работает по жесткому графику: воскресенье, вторник и четверг. Время в небе составит 5,5 часов. Инфляционный пресс ощущается уже на этапе бронирования. Минимальный чек за кресло без багажа стартует от 29 224 рублей. Для сравнения, еще полгода назад, когда в регионе обсуждался бюджетный дефицит и социальные статьи, улететь можно было вдвое дешевле.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Авиакомпании закладывают в тариф не только керосин, но и риски обслуживания бортов в условиях санкций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Парадокс авиарынка: прямой рейс из Архангельска стоит дороже, чем сложный маршрут через Москву или Казань. Пока Арктический логистический хаб только набирает обороты, международный трафик остается заложником монополии одного перевозчика. Туристы вынуждены выбирать: либо платить за время, либо тратить сутки на стыковки ради экономии 5-7 тысяч рублей.

Авиационный дефицит и региональные хабы

Региональные перевозки сегодня напоминают латание дыр. Как и ремонт дорог после весенней оттепели, открытие полетных программ происходит точечно. Инфраструктура аэропорта справляется, но емкость рынка ограничена покупательной способностью северян, чьи доходы зачастую поглощает арктическая ипотека и растущие счета за ЖКУ.

"Себестоимость каждого кресла завязана на валютные курсы. Прямой рейс — это всегда риск недозагрузки, который ложится на плечи пассажира", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам Евгений Блех.

Внутренний туризм старается конкурировать, предлагая малые города и фестивали, но магия турецкого "все включено" для жителей Севера остается непревзойденной. Даже если путь к ней лежит через пробки Архангельска к терминалу вылета. Рекордные цены прошлого года (около 13 тысяч рублей в ноябре) кажутся теперь аномалией, невозвратным прошлым туристического рынка.

Сравнение стоимости перелетов

Рынок диктует свои условия. В таблице ниже представлена динамика цен на перелеты из Архангельска в Анталью в разные периоды.

Период вылета Минимальная цена (руб.) Май 2025 (прошлый сезон) от 12 000 Ноябрь 2025 13 237 Апрель 2026 (прямой рейс) 29 224

Разрыв в два раза объясняется не только сезонностью, но и изменением структуры затрат авиакомпаний. Пока стройплощадки города погружены в ожидание техники, авиаперевозчики оперативно перебрасывают борта на более выгодные направления, создавая искусственный дефицит мест.

"Туристический поток из Поморья стабилен. Люди готовы платить за отсутствие пересадок, так как это экономит силы и время в пути", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о рейсах из Архангельска

Какие авиакомпании летают напрямую в Турцию из Архангельска?

В текущем сезоне заявлена турецкая авиакомпания Southwind Airlines. Других перевозчиков на прямых маршрутах в Анталью пока нет.

Сколько стоит провоз багажа на рейсе Southwind?

Минимальный тариф является безбагажным. Доплата за чемодан весом до 10-20 кг составит в среднем 3 000 — 4 000 рублей к базовой стоимости билета.

Есть ли альтернативные международные рейсы из аэропорта Архангельска?

На данный момент Анталья является единственным прямым международным направлением. Все остальные зарубежные перелеты осуществляются только через стыковки в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи.

