Хулиганство с огоньком: двое костромичей чуть не оставили скот без еды ради забавы

Костромская область вновь подтверждает статус региона, где бытовая скука — самый опасный катализатор криминальных сюжетов. В Сусанинском районе двое местных жителей, 17 и 23 лет, решили "проветриться" после алкогольного марафона у приятеля. Итогом прогулки стал огненный перформанс, едва не лишивший местное фермерское хозяйство кормовой базы на зиму.

Фото: commons.wikimedia.org by Max071086, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ солома

Пиромания как досуг: анатомия поджога

Алгоритм действий подозреваемых напоминает сценарий низкобюджетного триллера. Ночная прогулка по поселку 6 января привела их к стогам сена. Младший участник дуэта предложил "похулиганить" — слово, которое в сельской местности часто становится синонимом масштабной катастрофы. Парни сорвали два пучка сухой травы, подожгли их и вогнали в скирд. Убедившись, что пламя не разгорелось мгновенно, фигуранты потеряли интерес и отправились спать, оставив ферму один на один с тлеющим кормом.

"Такие случаи подрывают продовольственную безопасность малых территорий. Огонь уничтожает не просто траву, а инвестиции, которые фермерские товары могли бы принести на ярмарках в Костроме", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сыщики сработали оперативно. Несмотря на ночное время и отсутствие свидетелей, оперативники УМВД вычислили любителей огня. В отделе молодые люди отпираться не стали. Теперь их биография получит жирное пятно, которое в будущем может закрыть им многие двери. Учитывая, что сегодня рынок труда Костромы крайне чувствителен к репутации соискателей, судимость станет клеймом пострашнее неудачной татуировки.

Цена "хулиганства": рулоны и рубли

Хозяева фермы успели вызвать пожарных, что спасло два скирда из трех. Однако 200 рулонов сена превратились в пепел. Ущерб превысил 250 тысяч рублей — сумма, способная обрушить экономику небольшого хозяйства. Пока Костромская область демонстрирует рост доходов в аграрном секторе, подобные инциденты создают искусственные барьеры для развития.

Показатель Значение Уничтожено сена Более 200 рулонов Финансовый ущерб 250 000+ рублей Статья УК РФ ст. 167 (покушение на уничтожение) Максимальный срок До 5 лет лишения свободы

"Для агрария потеря 200 рулонов сена — это не просто финансовый минус. Это риск падежа скота и срыв контрактов. Зачастую восстановить такие запасы в разгар зимы невозможно даже за большие деньги", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Судебный финал: от принудработ до тюрьмы

Следствие закончено, материалы переданы в суд. Юридическая машина перемалывает "пьяную шалость" в реальное уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет принудительных работ. Кроме того, их обязали полностью возместить ущерб фермеру. В условиях, когда семьи рассчитывают на возврат НДФЛ и другие социальные льготы, выплата четверти миллиона рублей станет тяжелым бременем для домохозяйств.

"Административные и материальные споры в сельских поселениях часто решаются через суд, но уголовная подоплека здесь очевидна. Умысел на повреждение чужого имущества доказан признанием", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Пока коммунальные службы и управляющие компании Костромы разбираются с долгами и сугробами, полиция напоминает: "проветривание" головы с зажигалкой в руках ведет прямиком на скамью подсудимых. Ответственность за поджог наступает быстро, а расплачиваться за пять минут куража придется годами, сообщает Kostroma.Today.

Ответы на популярные вопросы о происшествиях в сельском хозяйстве

Несут ли родители ответственность за ущерб, если поджигателю 17 лет?

Да, по закону родители или законные представители могут быть привлечены к гражданской ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним, если у того нет собственных доходов для возмещения.

Можно ли избежать тюремного срока при первом правонарушении?

Суд учитывает раскаяние и добровольное возмещение ущерба. Однако статья подразумевает суровые санкции вплоть до лишения свободы, особенно если действия создали угрозу жизни людей или скота.

Как фермеру застраховаться от подобных случаев?

Помимо страхования имущества, эксперты рекомендуют установку видеонаблюдения и организацию охраны периметра, что является стандартом для современных хозяйств региона.

