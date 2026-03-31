Хулиганство с огоньком: двое костромичей чуть не оставили скот без еды ради забавы

Костромская область вновь подтверждает статус региона, где бытовая скука — самый опасный катализатор криминальных сюжетов. В Сусанинском районе двое местных жителей, 17 и 23 лет, решили "проветриться" после алкогольного марафона у приятеля. Итогом прогулки стал огненный перформанс, едва не лишивший местное фермерское хозяйство кормовой базы на зиму.
Алгоритм действий подозреваемых напоминает сценарий низкобюджетного триллера. Ночная прогулка по поселку 6 января привела их к стогам сена. Младший участник дуэта предложил "похулиганить" — слово, которое в сельской местности часто становится синонимом масштабной катастрофы. Парни сорвали два пучка сухой травы, подожгли их и вогнали в скирд. Убедившись, что пламя не разгорелось мгновенно, фигуранты потеряли интерес и отправились спать, оставив ферму один на один с тлеющим кормом.
"Такие случаи подрывают продовольственную безопасность малых территорий. Огонь уничтожает не просто траву, а инвестиции, которые фермерские товары могли бы принести на ярмарках в Костроме", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Сыщики сработали оперативно. Несмотря на ночное время и отсутствие свидетелей, оперативники УМВД вычислили любителей огня. В отделе молодые люди отпираться не стали. Теперь их биография получит жирное пятно, которое в будущем может закрыть им многие двери. Учитывая, что сегодня рынок труда Костромы крайне чувствителен к репутации соискателей, судимость станет клеймом пострашнее неудачной татуировки.
Хозяева фермы успели вызвать пожарных, что спасло два скирда из трех. Однако 200 рулонов сена превратились в пепел. Ущерб превысил 250 тысяч рублей — сумма, способная обрушить экономику небольшого хозяйства. Пока Костромская область демонстрирует рост доходов в аграрном секторе, подобные инциденты создают искусственные барьеры для развития.
|Показатель
|Значение
|Уничтожено сена
|Более 200 рулонов
|Финансовый ущерб
|250 000+ рублей
|Статья УК РФ
|ст. 167 (покушение на уничтожение)
|Максимальный срок
|До 5 лет лишения свободы
"Для агрария потеря 200 рулонов сена — это не просто финансовый минус. Это риск падежа скота и срыв контрактов. Зачастую восстановить такие запасы в разгар зимы невозможно даже за большие деньги", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Следствие закончено, материалы переданы в суд. Юридическая машина перемалывает "пьяную шалость" в реальное уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет принудительных работ. Кроме того, их обязали полностью возместить ущерб фермеру. В условиях, когда семьи рассчитывают на возврат НДФЛ и другие социальные льготы, выплата четверти миллиона рублей станет тяжелым бременем для домохозяйств.
"Административные и материальные споры в сельских поселениях часто решаются через суд, но уголовная подоплека здесь очевидна. Умысел на повреждение чужого имущества доказан признанием", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Пока коммунальные службы и управляющие компании Костромы разбираются с долгами и сугробами, полиция напоминает: "проветривание" головы с зажигалкой в руках ведет прямиком на скамью подсудимых. Ответственность за поджог наступает быстро, а расплачиваться за пять минут куража придется годами, сообщает Kostroma.Today.
Да, по закону родители или законные представители могут быть привлечены к гражданской ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним, если у того нет собственных доходов для возмещения.
Суд учитывает раскаяние и добровольное возмещение ущерба. Однако статья подразумевает суровые санкции вплоть до лишения свободы, особенно если действия создали угрозу жизни людей или скота.
Помимо страхования имущества, эксперты рекомендуют установку видеонаблюдения и организацию охраны периметра, что является стандартом для современных хозяйств региона.
