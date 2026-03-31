500 тысяч за гнилые углы: в Костроме жильцы залитой многоэтажки пошли войной на коммунальщиков

Россия » Центр » Кострома

В Костроме коммунальный быт превратился в триллер с элементами кипятка. Жители дома на улице Симановского выставили счет МУП "Городские сети" на полмиллиона рублей. Причина — прорыв теплотрассы, который превратил подвал и частную собственность в филиал ада. Стены "поплыли", двери заклинило, а мебель начала собственную жизнь в условиях тропической влажности.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Современный кухонный смеситель

Прорыв системы: почему трубы не держат давление

Январские морозы вскрыли слабые места городской инфраструктуры. Прорыв теплотрассы — это не просто дыра в железе, а системный сбой. Горячая вода под давлением хлынула в подвал, создав эффект бесконечного хаммама. Для жильцов нижних этажей это обернулось катастрофой. Когда инфраструктура изношена до предела, любая авария превращается в повод для судебного иска.

"Износ сетей в регионах достигает критических отметок. Латание дыр вместо полной замены — это путь в никуда. МУПы часто не имеют резервного фонда для оперативных компенсаций, что и доводит дело до судов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Вода — самый агрессивный разрушитель. Обои отслоились пластами, пол деформировался, а сырость гарантирует появление плесени, которую невозможно вывести годами. Чтобы хоть как-то спасти имущество, жильцам пришлось сутками гонять насосы и тепловые пушки. Это прямой ущерб, который коммунальщики администрация города часто игнорирует, надеясь на терпение граждан.

Цена вопроса: 500 тысяч за гнилые углы

Независимая экспертиза оценила восстановление квартиры почти в 500 тысяч рублей. Сумма для региона внушительная. В нее входит не только переклейка обоев, но и полная замена напольных покрытий, дверных коробок и антигрибковая обработка. Пока чиновники обсуждают поддержку агросектора и новые фермы, рядовые костромичи сражаются за право дышать сухим воздухом в собственных спальнях.

"Городская среда должна быть безопасной по умолчанию. Если благоустройство дворов — это фасад, то коммуникации — это фундамент. Когда фундамент гниет, никакое озеленение не спасет репутацию властей", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Тип ущерба Последствия
Отделка Отслоение обоев, плесень на ГКЛ
Конструктив Перекос дверей, прогиб пола

Попытка решить вопрос миром провалилась. МУП "Городские сети" проигнорировали претензию, что автоматически добавило к сумме иска штраф по закону о защите прав потребителей. Это классическая ошибка менеджмента: довести дело до суда и заплатить в полтора раза больше вместо того, чтобы признать вину сразу.

Юридический финал: как наказать за халатность

Истцы настроены решительно. Помимо стоимости ремонта, они требуют 50 тысяч рублей за моральный вред. Жизнь в сыром подвале (а квартира де-факто им стала) — сомнительное удовольствие. Здесь уже не до походов в лес, чтобы смотреть, как подосиновики колдуют у подножий, тут бы вещи сохранить в сухости.

"Муниципальные предприятия часто затягивают процессы, надеясь на административный ресурс. Но в спорах по заливам закон жестко стоит на стороне собственника, если факт аварии на сетях зафиксирован документально", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Проблема носит массовый характер. В Костромской области часто случаются конфликты из-за бытовых мелочей, но здесь на кону право на достойное жилье. Суд станет маркером: готовы ли власти нести ответственность за "уставшие" трубы или продолжат кормить горожан завтраками, сообщает Kostroma.Today.

Ответы на популярные вопросы о заливах

Что делать первым делом при прорыве теплотрассы?

Срочно вызывайте аварийную службу и требуйте составить акт. Без бумаги о причине протечки в суде делать нечего. Фотографируйте всё: от пара в подъезде до вздувшегося ламината.

Можно ли заставить ЖЭК делать ремонт своими силами?

Теоретически да, но на практике лучше требовать деньги. Качество "коммунального" ремонта обычно заставляет плакать дважды. Проводите независимую экспертизу и подавайте иск.

Как долго длятся такие суды?

В среднем от четырех до восьми месяцев. Коммунальщики будут оспаривать стоимость материалов, поэтому сохраняйте все чеки на экстренные траты вроде покупки тепловых пушек.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова, урбанист Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
