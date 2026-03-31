500 тысяч за гнилые углы: в Костроме жильцы залитой многоэтажки пошли войной на коммунальщиков

В Костроме коммунальный быт превратился в триллер с элементами кипятка. Жители дома на улице Симановского выставили счет МУП "Городские сети" на полмиллиона рублей. Причина — прорыв теплотрассы, который превратил подвал и частную собственность в филиал ада. Стены "поплыли", двери заклинило, а мебель начала собственную жизнь в условиях тропической влажности.
Январские морозы вскрыли слабые места городской инфраструктуры. Прорыв теплотрассы — это не просто дыра в железе, а системный сбой. Горячая вода под давлением хлынула в подвал, создав эффект бесконечного хаммама. Для жильцов нижних этажей это обернулось катастрофой. Когда инфраструктура изношена до предела, любая авария превращается в повод для судебного иска.
"Износ сетей в регионах достигает критических отметок. Латание дыр вместо полной замены — это путь в никуда. МУПы часто не имеют резервного фонда для оперативных компенсаций, что и доводит дело до судов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Вода — самый агрессивный разрушитель. Обои отслоились пластами, пол деформировался, а сырость гарантирует появление плесени, которую невозможно вывести годами. Чтобы хоть как-то спасти имущество, жильцам пришлось сутками гонять насосы и тепловые пушки. Это прямой ущерб, который коммунальщики администрация города часто игнорирует, надеясь на терпение граждан.
Независимая экспертиза оценила восстановление квартиры почти в 500 тысяч рублей. Сумма для региона внушительная. В нее входит не только переклейка обоев, но и полная замена напольных покрытий, дверных коробок и антигрибковая обработка. Пока чиновники обсуждают поддержку агросектора и новые фермы, рядовые костромичи сражаются за право дышать сухим воздухом в собственных спальнях.
"Городская среда должна быть безопасной по умолчанию. Если благоустройство дворов — это фасад, то коммуникации — это фундамент. Когда фундамент гниет, никакое озеленение не спасет репутацию властей", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
|Тип ущерба
|Последствия
|Отделка
|Отслоение обоев, плесень на ГКЛ
|Конструктив
|Перекос дверей, прогиб пола
Попытка решить вопрос миром провалилась. МУП "Городские сети" проигнорировали претензию, что автоматически добавило к сумме иска штраф по закону о защите прав потребителей. Это классическая ошибка менеджмента: довести дело до суда и заплатить в полтора раза больше вместо того, чтобы признать вину сразу.
Истцы настроены решительно. Помимо стоимости ремонта, они требуют 50 тысяч рублей за моральный вред. Жизнь в сыром подвале (а квартира де-факто им стала) — сомнительное удовольствие. Здесь уже не до походов в лес, чтобы смотреть, как подосиновики колдуют у подножий, тут бы вещи сохранить в сухости.
"Муниципальные предприятия часто затягивают процессы, надеясь на административный ресурс. Но в спорах по заливам закон жестко стоит на стороне собственника, если факт аварии на сетях зафиксирован документально", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Проблема носит массовый характер. В Костромской области часто случаются конфликты из-за бытовых мелочей, но здесь на кону право на достойное жилье. Суд станет маркером: готовы ли власти нести ответственность за "уставшие" трубы или продолжат кормить горожан завтраками, сообщает Kostroma.Today.
Срочно вызывайте аварийную службу и требуйте составить акт. Без бумаги о причине протечки в суде делать нечего. Фотографируйте всё: от пара в подъезде до вздувшегося ламината.
Теоретически да, но на практике лучше требовать деньги. Качество "коммунального" ремонта обычно заставляет плакать дважды. Проводите независимую экспертизу и подавайте иск.
В среднем от четырех до восьми месяцев. Коммунальщики будут оспаривать стоимость материалов, поэтому сохраняйте все чеки на экстренные траты вроде покупки тепловых пушек.
Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.