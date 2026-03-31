Трезвость как тренд: Вологда в огне борьбы с алкоголем и вейпами

Вологодская область превращается в стерильный полигон для масштабного социального эксперимента. Губернатор Георгий Филимонов объявил о финальной стадии зачистки регионального рынка от "наливаек" и вейп-шопов.

Момент открытия бутылки с брызгами

К 1 мая ландшафт области окончательно лишится привычных точек с дешевым разливным алкоголем и электронными испарителями. Власти действуют хирургически: 610 алкомаркетов уже стерты с бизнес-карты региона, а оставшиеся единицы ждет неминуемый демонтаж систем сбыта.

Зачистка территории: цифры и факты

Региональная машина регулирования набрала пиковые обороты. Вместо постепенного выдавливания суррогата Вологда выбрала путь тотального блокирования каналов продаж. С 1 марта в силу вступили поправки, которые превратили существование "наливаек" в юридически невозможный процесс. Из 125 точек, имитировавших общепит ради ночной торговли, 88 уже закрыты. Те, кто пытался обойти систему через лазейки в законодательстве, столкнулись с жестким административным прессом.

"Это не косметический ремонт рынка, а его полная переборка. К 1 мая мы планируем выйти на проектную мощность — ноль действующих 'наливаек' в жилых домах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Еженедельно в области закрывается по 10 точек. Это не просто статистика — это изменение городской среды. Пока Кремлевский сад Вологды готовят к реновации по старым фото, торговые ряды современности проходят через аналогичную фильтрацию. Власти буквально заново прописывают дизайн-код города, в котором нет места витринам с дешевым градусом на каждом углу.

Биохимия трезвости: как падает статистика

Результаты эксперимента выражены в литрах безводного спирта. За год потребление упало с 9,37 до 7,95 литра на человека. Это колоссальное снижение для такого короткого периода. Пока курьеры Вологды бьют рекорды по зарплатам, развозя еду, спрос на "жидкое топливо" деградирует. Снижение реализации алкоголя на 16,5% говорит о том, что предложение действительно формировало спрос.

Показатель Статус на март 2026 Алкомаркеты Ликвидированы полностью (610 шт.) "Наливайки" Осталось 37 из 125 Вейп-шопы Осталось 23 из 316

"Снижение потребления на 1,4 литра спирта в год — это спасенные жизни. Мы видим прямую корреляцию между ограничением доступности алкоголя и ростом социальной стабильности в муниципалитетах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Вейп-фильтр: борьба за легкие молодежи

Вейп-индустрия в регионе трещит по швам. Из 316 точек продажи курительных смесей выжили лишь 23, но и их дни сочтены. Власти рассматривают эту борьбу как часть общего процесса оздоровления нации. Новая школа в Вологде с современным дизайном и правильной навигацией формирует новые привычки, а отсутствие магазинов с "подами" на пути ученика домой закрепляет этот эффект.

Давление на серый сектор экономики продолжается. Ритуальный бизнес региона недавно прошел через антикоррупционную чистку, теперь очередь дошла до легализованной наркомании. Администрация Филимонова действует жестко, не оглядываясь на убытки бизнеса, который привык паразитировать на зависимостях населения.

"Бизнес, построенный на продаже суррогата в жилых массивах, долгое время пользовался пробелами в ФЗ-171. Вологодская область создала прецедент, когда местная воля подавляет лоббизм", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о запрете алкоголя в Вологде

Где теперь можно законно купить алкоголь в регионе?

Розничная продажа разрешена только в специализированных отделах крупных супермаркетов и легальных ресторанах, имеющих соответствующую лицензию, в строго отведенные часы.

Коснется ли запрет обычных продуктовых магазинов?

Запрет в первую очередь бьет по алкомаркетам и точкам разливного пива. У продуктовых магазинов ужесточены требования к расположению и времени продажи.

Почему закрывают вейп-шопы, а не просто штрафуют за продажу детям?

Опыт показал неэффективность штрафов. Полная ликвидация точек — единственный способ разорвать физическую доступность никотиносодержащей продукции.

