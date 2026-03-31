Час икс для тинейджеров: в Калуге с 1 апреля прогулки после 11 вечера влетят в копеечку

Калужская область официально переходит на летний режим контроля за подростками. С 1 апреля правила игры на городских улицах ужесточаются. Город засыпает, но проснуться в неположенном месте без родителей теперь стоит денег. Комендантский час легально сдвигается на час позже, давая молодежи глоток вечерней свободы, который может закончиться протоколом в отделении полиции.

Фото: https://unsplash.com by Shabaz Usmani is licensed under Free
Новый график: когда город становится запретной зоной

Летний сезон вносит коррективы в инфраструктуру Калуги и социальные нормы. Теперь детям до 18 лет запрещено находиться в общественных местах с 23:00 до 6:00. Под общественными местами закон понимает всё: от парков и скверов до лестничных площадок и диких пляжей, где Ока и Утра забирают у Калужской области право на безопасные прогулки в период паводка. Государство решило: до полуночи подростку на улице делать нечего.

"Это не просто формальность. Если ребенок ночью один, возникают риски — от вовлечения в криминальные схемы до несчастных случаев. Мы видим, как старая привычка браться за оружие или садиться пьяным за руль ломает жизни, и профилактика здесь первична", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Власти не делают исключений для выпускных или теплых июньских ночей. Если рядом нет отца, матери или опекуна — прогулка считается правонарушением. Даже если подросток просто идет из кружка или от бабушки, закон неумолим. Система работает как цифровой шлагбаум: время вышло — доступ закрыт.

Цена прогулки: сколько заплатит кошелек родителей

За нарушение режима тишины и присутствия расплачиваются взрослые. Административный кодекс не знает пощады к бюджету. Сумма штрафа кажется небольшой, но системные нарушения превращают воспитание в дорогую услугу. В Калужской области зафиксирован рост производственных показателей, но доходы семей все еще чувствительны к лишним тратам на госпошлины.

Параметр Детализация
Период действия летнего времени С 1 апреля по 30 сентября
Запретные часы С 23:00 до 06:00
Размер максимального штрафа До 2000 рублей

"Штрафы в сфере охраны детства — это лишь вершина айсберга. Нам нужно понимать, что бесхозные объекты и заброшенные гаражи в ночное время превращаются в зоны повышенной опасности для несовершеннолетних", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Безопасность или излишний контроль

Критики режима говорят о чрезмерной опеке, но статистика неумолима. Ночные улицы — это территория неопределенности. Пока город зачищают от ржавых стражей прошлого, безопасность подростков остается в приоритете у омбудсмена. Дмитрий Илюхин прямо заявляет: меры приняты для защиты жизни и здоровья детей. Это жесткий фильтр, отсекающий молодежь от сомнительного ночного досуга, сообщает kp40.ru.

"Региональное законодательство в части защиты детей должно быть жестким. Это вопрос социального здоровья территорий, где любое нарушение порядка может привести к административным спорам", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о комендантском часе

Можно ли ребенку быть на улице после 23:00 со старшим братом?

Нет, если брату нет 18 лет или он не является законным опекуном. Сопровождать ребенка могут только родители или лица с официальными полномочиями.

Распространяется ли правило на частные дворы в СНТ?

Закон касается общественных мест. Территория частного участка не является общественной, однако улицы внутри поселка — зона риска.

Что будет, если ребенка поймали впервые?

Обычно составляется протокол на родителей. Сумма варьируется, но факт правонарушения фиксируется в базе данных полиции.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
