VPN-ловушка для вологжан: как власти планируют контролировать интернет

Цифровой занавес над Вологодской областью пока напоминает не глухую стену, а дырявое решето. Обсуждение блокировок VPN-сервисов перешло из плоскости гипотез в прагматичный торг между регулятором и пользователем. Массовых зачисток не будет, но гайки продолжат вращать до характерного хруста.

Девушка со смартфоном
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка со смартфоном

Цифровой ландшафт Вологды: без паники

Вологодские пользователи, привыкшие к стабильной логистике трафика, замерли в ожидании санкций. Однако экспертное сообщество транслирует спокойствие. Речь идет не о кавалерийской атаке на протоколы обхода, а о методичной осаде. Государство смещает фокус с запрета самой технологии на ограничение популяризации средств обхода блокировок.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Установить полный контроль за использованием VPN практически невозможно, а доказать факт нарушения будет сложно. Исключением могут стать случаи, когда пользователь сам публично ссылается на информацию, полученную через такие сервисы", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Пока в Череповце и Вологде обсуждают софт, городская инфраструктура продолжает цифровизацию в штатном режиме. Контроль нарастает в других сферах: например, на дорогах камеры ГИБДД уже давно работают по безжалостным алгоритмам. Виртуальное пространство в этом плане пока остается зоной "серого" комфорта.

Мнения: от штрафов до абонентской платы

Идея введения административной ответственности за сам факт включения VPN-клиента выглядит утопично. Это создало бы избыточную нагрузку на судебную систему, сопоставимую с попыткой оштрафовать каждого пассажира за поезд расписание которого он решил проигнорировать. Контроль будет экономическим: либо через операторов связи, либо через фильтрацию контента на уровне магистральных провайдеров.

"Без альтернативных решений ограничение таких сервисов может создать дополнительные сложности для специалистов. VPN сегодня необходимы в ряде сфер. Например, доступ к зарубежным медицинским и научным ресурсам часто возможен только с их помощью", — объяснил Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Власти могут пойти по пути "налога на анонимность". Если операторы связи начнут взимать дополнительную плату за шифрованный трафик, популярность бесплатных сервисов упадет сама собой. Это более изящный метод, чем топорные блокировки IP-адресов.

Тип меры Вероятность реализации
Полный запрет VPN для физлиц Низкая
Замедление протоколов (Shadowsocks, WireGuard) Высокая
Штрафы за пропаганду методов обхода Максимальная

Технический тупик и реальные угрозы

Борьба щита и меча в рунете напоминает бесконечный процесс благоустройство города: как только закрывают одну брешь, пользователи находят другую. Полная изоляция сегмента сети потребует колоссальных затрат, которые бюджеты регионов не потянут без федеральных субсидий.

"Ситуация может потребовать вмешательства на уровне муниципальных нормативов, если использование подобных средств начнет угрожать безопасности локальных информационных систем. Пока мы видим лишь точечные ограничения", — подчеркнула в интервью Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Вместо охоты на рядовых обывателей, регулятор может сосредоточиться на крупных игроках. Магазины приложений и поисковые системы уже начали "вычищать" упоминания о способах обхода блокировок. Это делает VPN инструментом для продвинутых, отсекая массовую аудиторию.

Ответы на популярные вопросы о VPN

Будут ли штрафовать за само наличие приложения в телефоне?

Нет, текущее законодательство не предусматривает ответственности за использование VPN-сервисов частными лицами для личных нужд.

Могут ли заблокировать все VPN сразу?

Технически это крайне сложно. Современные протоколы мимикрируют под обычный HTTPS-трафик, что делает их распознавание ресурсозатратным.

Затронут ли ограничения корпоративные сети?

Вероятно, нет. Бизнесу VPN необходим для защищенной передачи данных и доступа к удаленным серверам, поэтому для юрлиц предусмотрены исключения.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
