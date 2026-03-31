Люкс под арестом: в Иванове гектары бывшего чиновника ЖКХ пустят с молотка за копейки

Четыре миллиарда рублей — это не просто долг, это бюджет небольшого города или стоимость нескольких десятков километров первоклассного полотна, когда асфальтовый каток идет на рекорд. Для бывшего рулевого ивановского ЖКХ Владислава Мартьянова эта цифра стала приговором имущественному благополучию. Система, которую он выстраивал через благоустройство города и управление фондами, обернулась против него судебными исками. Порше Кайен и гектары земли уходят с молотка, но даже этого мало, чтобы закрыть гигантскую брешь в казенном кармане.

Инфраструктурная прожарка: активы под прицелом

Следователи препарируют деятельность экс-чиновника как сложный инженерный узел. Обвинение настаивает: Мартьянов дирижировал потоками областного фонда капремонта, отдавая жирные контракты "своим" подрядчикам. Пока в регионе медицина и сервисы дорожали быстрее зарплат, чиновник обрастал недвижимостью. Судебные приставы уже оценили его жилье и долю в элитной собственности. Теперь очередь дошла до земельных угодий в Ивановском и Юрьевецком районах. Это не просто сотки — это капитал, конвертированный из властных полномочий.

"Такие долги в четыре миллиарда — это уникальный кейс для муниципальной практики. Судебная система здесь работает как пресс: выдавливает активы до последнего рубля, чтобы минимизировать ущерб региональному бюджету", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Счет на миллиарды: почему "Порше" не спасет

В гараже Мартьянова грустит "Порше Кайен", но для ФССП это лишь капля в море. Когда кадровый голод парализует честный бизнес, коррупционные схемы кажутся легким путем к успеху. Но арифметика неумолима: рыночная стоимость иномарки и пары квартир не покрывает и пяти процентов от заявленного долга. Поэтому пристав пошел в атаку на земельные участки. Юридическая машина работает жестко: если имущества нет в натуре, ищут доли, права и скрытые резервы.

Имущество под изъятием Статус по суду Земельные участки (Ивановский, Юрьевецкий р-ны) Обращено взыскание в полном объеме Автомобиль Porsche Cayenne Передан на оценку и реализацию Доли в жилых помещениях Изъяты в счет погашения долга

"Коррупция в сфере ЖКХ всегда бьет по конечному потребителю. Если деньги из фонда капремонта уходят на сторону, сети гниют. Изъятие земли — это попытка вернуть ресурсы в коммунальные тарифы хотя бы косвенно", — отметил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Реформа через конфискацию

Кейс Мартьянова — это сигнал всей вертикали. Пока одни пытаются понять, как работает телефонный спектакль мошенников, другие создают схемы государственного масштаба. Суд удовлетворил иск пристава в полном объеме. Теперь доли в праве общей долевой собственности на землю в Ивановском районе уйдут с молотка. Это не просто возврат долга, а демонстративный демонтаж влияния бывшего чиновника. В регионе, где каждый метр пешеходных зон на счету, такая конфискация выглядит актом очищения.

"Когда мы говорим о федеральных программах благоустройства, мы подразумеваем прозрачность. Случай Мартьянова показывает, что контроль усиливается. Изъятие земли в популярных районах — это серьезный репутационный удар", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о деле Мартьянова

За что именно взыскивают 4 миллиарда рублей?

Сумма сформирована в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Фигуранту вменяют создание преференций для определенных подрядчиков при распределении средств фонда капремонта Ивановской области.

Хватит ли изъятых участков и машины для погашения долга?

Нет. Судебные приставы официально заявили, что стоимости уже оцененного имущества недостаточно. Поиск иных активов, включая доли в праве собственности, продолжается через судебные иски.

В каких районах изъяли землю?

Суд разрешил взыскание на участки в Ивановском и Юрьевецком районах области. Также конфискована доля в праве на землю (224/1000), расположенную в Ивановском районе.

Читайте также