Вместо вуза — в бизнес: брянская самозванка лечила скот по фальшивому диплому

Брянская область в очередной раз подтверждает статус региона контрастов. Здесь школьник спасает жизни, а взрослые дамы покупают себе "корочки", чтобы лечить скот. Жительница региона решила, что годы учебы в вузе — лишняя трата времени. Проще купить готовый бланк и пойти в бизнес. Карьеру самозванки прервал суд, выписав ей полгода ограничения свободы. Масштаб аферы впечатляет: женщина успела не просто получить бумагу, но и официально зарегистрироваться как ветврач-предприниматель.

Собака в ветеринарной клинике (на осмотре)

Анатомия фальшивки: от принтера до реестра

Схема была простой. В апреле 2024 года 42-летняя жительница приобрела фиктивный диплом по специальности "Ветеринарный врач". С этим "артефактом" она пришла в надзорные органы. Удивительно, но административные инстанции Брянской области не сразу распознали подделку. Женщина получила официальное свидетельство о регистрации специалиста. Это дало ей право открывать клинику, вакцинировать животных и выдавать справки. Настоящий административный клининг, где мусор замели под ковер официального реестра.

"Такие случаи обнажают дыры в системе проверки документов. Если чиновники на местах не могут отличить типографскую фальшивку от государственного бланка, доверие к лицензиям падает до нуля", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Последствия для регионального бизнеса

Для аграрного региона, коим является Брянщина, ветврач — фигура ключевая. Это не только котики и собачки в городских квартирах. Это контроль качества мяса и молока. Пока в исправительных колониях региона налаживают честное производство овощей, на воле "специалисты" сомнительной пробы пытаются монетизировать свои амбиции. Риск эпизоотии или отравления населения из-за неверного диагноза такого "врача" никого не смущал.

Параметр дела Детали Возраст фигурантки 42 года Статья наказания Использование поддельного документа Срок ограничения свободы 6 месяцев

"В сельском хозяйстве цена ошибки ветеринара — миллионные убытки. Поддельный диплом здесь равносилен диверсии против продовольственной безопасности района", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Судебный финал и признание вины

Фемида в Брянске оказалась милосердной. Дама раскаялась, а суд не нашел в деле отягчающих обстоятельств. Шесть месяцев ограничения свободы — это даже не тюрьма, а запрет на прогулки по ночам и выезд за пределы муниципалитета. Пока приговор не вступил в силу, у защиты есть время на маневры. Хотя вряд ли это очистит биографию от клейма мошенницы, сообщает СИ "Новости Брянска".

"Юридически покупка диплома — это прямое нарушение административного и уголовного кодексов. Даже если человек 'просто хотел работать', закон трактует это как подрыв основ государственного управления", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о поддельных дипломах

Чем опасно использование фальшивого диплома?

Это уголовная статья. Кроме судимости, вы получаете пожизненный запрет на работу в госсекторе и крупных корпорациях. Репутация уничтожается мгновенно.

Как проверяют подлинность документов?

Сегодня существует федеральный реестр дипломов (ФРДО). Сверить номер документа с базой — дело пяти минут для любого работодателя или лицензирующего органа.

Почему приговор такой мягкий?

Суд учитывает раскаяние, отсутствие прошлых судимостей и тяжесть последствий. В данном случае вред был потенциальным, а не фактическим.

Читайте также