Россия » Центр » Белгород

Белгородский суд выдал редкое для современной системы соло: предприниматель Андрей Маликов полностью оправдан. Бюрократическая машина, пытавшаяся перемолоть блогера по статьям о неуважении к власти и судебном саботаже, дала сбой. Обвинение, строившееся на постах в Telegram и приправленное обидой министра культуры региона Максима Шапошникова, рассыпалось в пыль. Это не просто финал частного спора — это прецедент, где право на реабилитацию перевешивает вес министерского кресла.

Судейский молоток на столе

Сюжет без состава: за что судили Маликова

Маликову пытались инкриминировать сразу две статьи УК РФ: 319 (оскорбление представителя власти) и 315 (неисполнение судебного решения). Следствие завалило стол судьи терабайтами данных: финансовая отчетность компаний "Стилбокс" и "Рифтек", детализация звонков, налоговые выписки. Искали злой умысел, скрытые доходы и системное игнорирование закона. Однако Белгородская область видела и более убедительные доказательства вины в других процессах.

"Оправдательные приговоры по коррупционным или чиновничьим делам в регионах случаются крайне редко. Это индикатор того, что следствие допустило критические ошибки при сборе доказательств или неправильно квалифицировало действия подсудимого", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Суд потратил месяцы на изучение дисков с цифрами. Итог — ноль. Ни один скриншот из Telegram-канала не подтвердил преступного намерения. Система, которая обычно работает как каток, в этот раз заглохла на полпути. Подписка о невыезде отменена, а сам бизнесмен теперь вправе требовать компенсацию от казны за каждый день под следствием.

Министерская обида и цифровые следы

В центре скандала оказался министр культуры Максим Шапошников. Публичные претензии блогера он счел личным оскорблением. Подобные истории часто заканчиваются обвинительным уклоном, но здесь коса нашла на камень. Пока чиновники покидают посты по разным причинам, судебная вертикаль решила соблюсти формальные требования закона буквально. Доказать, что критика должностного лица является уголовным правонарушением, не удалось.

Предмет спора Вердикт суда
Статья 315 УК РФ (неисполнение решения) Отсутствие состава преступления
Статья 319 УК РФ (оскорбление власти) Полное оправдание

"Административные споры с представителями власти часто перетекают в уголовную плоскость лишь из-за личной неприязни. Суд подтвердил, что оценочное суждение не равносильно оскорблению", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Процесс над Маликовым проходил на фоне сложной обстановки в регионе. Пока одни обсуждают компенсации для МСП, другие пытаются засудить за пост в мессенджере. Контраст между реальными угрозами территории и "бумажными" обидами чиновников стал слишком очевидным. Скриншоты и лингвистические экспертизы не заменили фактов нарушений.

Реабилитация и цена ошибки силовиков

Теперь мяч на стороне бизнесмена. За Маликовым признано право на реабилитацию. Это значит, что государство выплатит ему деньги за потраченные нервы и время. Пока в Белгороде фиксируют избыток мест в кафе и решают вопрос, как пойдет поезд через Старый Оскол, судебная система преподнесла урок местным элитам: критика — это не всегда преступление.

"Для бюджета региона оправдательный приговор — это всегда потенциальный убыток из-за будущих исков о возмещении вреда. Анализ трат на бесполезные уголовные преследования должен стать приоритетом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о деле Маликова

Какие статьи вменяли Андрею Маликову?

Предпринимателя обвиняли по статьям 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Кто выступал потерпевшим по делу?

Потерпевшей стороной в части оскорблений считался министр культуры Белгородской области Максим Шапошников.

Что означает право на реабилитацию?

Это право гражданина на возмещение материального и морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, за счет государства.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова, экономист Валерий Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
