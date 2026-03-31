Свято место не пустует: на руинах калининградского долгостроя высадят масштабный проект

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Калининград

Калининградский Дом Советов окончательно ушел в историю, оставив после себя 12 гектаров пустоты в самом сердце города. Бетонный колосс демонтировали до нулевой отметки, но свято место пустовать не будет. Власти региона официально подтвердили: на месте главного долгостроя страны в течение пяти лет вырастет филиал национального центра "Россия".

Калининград
Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Калининград

Амбиции на 47 тысяч квадратов: что построят

Проект заявляет масштаб, сопоставимый с федеральными стройками в Сириусе или Москве. На месте снесенного символа брутализма планируют возвести комплекс площадью 47 тысяч квадратных метров. Это будут не торговые ряды, а интерактивный фасад нового времени: выставочные залы, форумы, амфитеатры. Вокруг здания разобьют ландшафтный парк "Россия" на 10 гектарах. Власти рассчитывают, что объект будет переваривать до 3,5 миллиона туристов ежегодно.

"Говорить о деталях рано. Сейчас идет предпроектная работа. Мы должны пройти госэкспертизу и подтвердить источники финансирования. Но задача ясна: создать общественное ядро региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для сравнения: нынешние темпы благоустройства в области показывают, что работа с почвой и историческим ландшафтом — дело тонкое. Даже очистка малых водоемов затягивается на годы, а здесь предстоит перелопатить гектары сложнейшего грунта в зоне бывших королевских подвалов.

Пятилетка перемен: сроки и риски

Губернатор Алексей Беспрозванных берет на реализацию пять лет. Срок амбициозный, учитывая, что суровая реальность стройки часто не совпадает с глянцевыми рендерами. Логистика эксклава, дефицит материалов и кадровый голод в строительном секторе — те переменные, которые могут сорвать дедлайн. Пока специалисты занимаются бумажной работой, горожане гадают: не превратится ли "Россия" в очередной долгострой-призрак.

Параметр Детали проекта
Общая площадь участка 12 гектаров
Площадь здания филиала 47 000 кв. метров
Плановый срок реализации До 2031 года
Прогноз посещаемости 3,5 млн человек в год

Решение разместить здесь федеральный центр ставит точку в спорах о "Русском парке", который обещал экс-губернатор Алиханов. Теперь концепция изменилась: вместо простого сквера — мультифункциональное пространство. Опыт реконструкции парков в Светлогорске показывает, что внедрение урбанистических стандартов требует колоссальных вложений в скрытые коммуникации.

"Главная проблема — износ сетей в центре. Любая новая стройка такого масштаба — это удар по инфраструктуре. Нужна полная ревизия коллекторов и мощностей еще до первого кирпича", — объяснил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Инфраструктурный вызов для Кёнигсберга

Центральная площадь Калининграда десятилетиями была архитектурной дырой. Окружающая территория тоже требует внимания: от сквера у Музея янтаря до дорожных развязок, которые уже не справляются с потоком. Власти планируют не просто поставить здание, а создать транспортный узел. Система должна заработать как часы, иначе 3,5 миллиона посетителей просто парализуют центр города.

Не стоит забывать и об экологии. Пока в области идет вырубка деревьев ради отелей, в центре Калининграда обещают ландшафтный оазис. Это серьезный репутационный вызов: создать зеленую зону там, где раньше был бетонный скелет.

"Мы видим, как трансформируется город. От капремонта школ на Карла Маркса до мега-проектов в центре. Важно сохранить баланс между бетоном и зеленью, чтобы не получить очередную 'каменную сковородку'", — отметила в интервью специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о центре "Россия"

Когда начнутся первые строительные работы на площадке?

Точные даты старта строительства станут известны после прохождения госэкспертизы проекта, которая намечена на ближайший год. Пока ведутся предпроектные изыскания.

Что именно будет находиться внутри комплекса?

Проект включает выставочные залы, лектории, современный амфитеатр и молодежные пространства. Основной упор сделан на интерактивные форматы и культуру.

Не застроят ли парк жилыми домами?

Губернатор Алексей Беспрозванных официально заявил, что это будет исключительно общественное пространство для отдыха граждан без коммерческой жилой застройки.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по благоустройству Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.