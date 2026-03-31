Россия » Северо-Запад » Архангельск

Бюджетная воронка Архангельской области засасывает социальные гарантии с быстротой северного шторма. Дефицит казны и госдолг, растущий на 2 млрд рублей ежемесячно, превратили "оптимизацию" из бюрократического термина в реальный демонтаж привычного образа жизни. Теперь волна сокращений докатилась до пригородов Архангельска. Поселок Васьково стал очередной точкой на карте, где интересы чиновников столкнулись с базовыми потребностями семей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
новые классы

Васьковский узел: школа как разменный актив

Слухи о закрытии 10-11 классов в Васьково подтвердились жесткой реальностью административных планов. Родителям предлагают отправить детей в Катунино. Чиновники называют это "выходом из зоны комфорта" и "выстраиванием вертикали". На деле это означает, что старшеклассники превратятся в заложников транспортной логистики. Свободное время съест дорога, а подготовка к ЕГЭ станет вопросом выносливости, а не интеллекта.

"Это не улучшение качества, а элементарная попытка заткнуть дыры в казне за счет сокращения фонда оплаты труда и содержания зданий. Региональные власти вынуждены резать по живому, так как региональные бюджеты не справляются с нагрузкой госдолга", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жители Васьково не оценили чиновничий креатив. Вопросы о кружках, секциях и безопасности перевозок остались без четких ответов. Административная машина буксует на территории человеческого фактора. Пока власти обещают "аналитическую работу", люди готовятся к долгой обороне своих прав на полноценное образование в шаговой доступности.

Логика цифр против логики людей

Проблема Васьково — верхушка айсберга. В Архангельске расселение аварийного жилья буксует по тем же финансовым причинам. Стройки замирают, сроки уходят "в минус". Городская среда рассыпается: даже ремонт дорог на ключевых магистралях превращается в латание дыр вместо системной реконструкции. Денег нет ни на развитие, ни на поддержание текущего статуса-кво.

Объект оптимизации Ожидаемый результат (по мнению власти)
Сельские школы (филиалы) Концентрация ресурсов в крупных центрах
Дома культуры (ДК) Переход в цифровой формат, экономия на персонале
Детские сады Уплотнение групп, сокращение площадей

"Мы видим, как коммунальные платежи растут, а качество услуг падает. Износ сетей в Поморье критический. Оптимизация на местах — это попытка сбросить балласт перед лицом финансового шторма", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Системный сдвиг: от культуры до дорог

Оптимизация не щадит и досуг. В сфере искусств наступает режим тишины: отмена концертов и перенос культурных мероприятий в онлайн-режим становятся нормой. Даже те объекты, которые получают финансирование, вроде Ломоносовского ДК, вынуждены работать в условиях перманентной стройки. Город превращается в зону бесконечного ожидания перемен, которые всё не наступают.

Транспортная система города также демонстрирует признаки перегрузки. Любой транспортный коллапс в Архангельске воспринимается как приговор управленческой модели. Пока власти урезают расходы на школы, город задыхается в пробках и тонет в нерешенных проблемах ЖКХ. Кольцо сжимается. Судьба классов в Васьково решится в апреле, но общий вектор понятен уже сейчас.

"Проблема в том, что муниципальная реформа часто проводится без учета мнения жителей. Это порождает социальное напряжение. Власть пытается упростить структуру управления, но по факту усложняет жизнь обычным людям", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о бюджетной оптимизации

Почему закрывают старшие классы в малых школах?

Официальная причина — повышение качества образования через доступ к современному оборудованию в крупных центрах. Реальная — экономия на содержании малокомплектных классов.

Как госдолг региона влияет на обычных жителей?

Рост долга заставляет правительство сокращать расходы на социальную сферу, ремонт дорог и благоустройство, чтобы выплачивать проценты по кредитам.

Можно ли остановить процесс оптимизации?

Только через активное общественное сопротивление, референдумы и коллективные обращения, как это произошло в некоторых районах Поморья.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
