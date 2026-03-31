Платим за холод и разруху: дома Петрозаводска массово теряют фасад, пока жильцы ждут ремонта

Петрозаводск столкнулся с системным сбоем в управлении жилым фондом. За одну неделю "Служба заказчика" зафиксировала 133 нарушения в содержании многоквартирных домов. Городская среда буквально трещит по швам: пока власти рапортуют о том, как север меняет облик, реальность в питерских и карельских дворах остается суровой. Изношенные фасады и открытые подвалы превращают жилые кварталы в зоны риска.

Фото: ru.wikipedia.org by A.Savin is licensed under free more info Петрозаводск

Анатомия разрухи: что нашли инспекторы

Инспекция охватила 271 дом. Статистика неумолима: почти каждое второе здание имеет дефекты. Основной удар пришелся на общее имущество — 105 эпизодов халатности. Еще 16 случаев касаются фасадов, которые в условиях карельского климата разрушаются быстрее, чем верстаются отчеты. Это не просто эстетический изъян, а угроза тепловому контуру зданий, особенно когда батареи превращаются в лед из-за нерадивости ресурсников.

"Инженерные системы в старом фонде изношены до предела. Открытые чердаки и подвалы — это не только нарушение безопасности, но и колоссальные теплопотери, за которые в итоге платит потребитель через раздутые счета", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Проблемы с водоснабжением и электрикой дополняют картину запущенности. Пока в республике активно обсуждается модернизация инфраструктуры и ремонт школ, жилой сектор остается в заложниках у недобросовестных управляющих компаний (УК). Открытые контуры зданий становятся лазейкой для мародеров и случайных лиц, что обесценивает любые попытки создать комфортную городскую среду.

Методы принуждения: от уведомлений до ГИС ЖКХ

Реакция властей — 53 уведомления в адрес УК и ТСЖ. На исправление дефектов даются считанные дни. Если коммунальщики проигнорируют требования, в дело вступит Госкомитет Карелии по надзору. Административное давление — единственный рычаг в системе, где социальное неравенство проявляется даже в качестве обслуживания домов. Система работает по принципу "стимул-реакция": за неделю удалось устранить лишь 66 старых нарушений.

Тип нарушения Количество случаев Ненадлежащее содержание имущества 105 Неисправность фасадов 16 Проблемы с сетями (вода/свет) 12

"Муниципальный контроль должен быть жестким. Если УК не справляется с базовым содержанием территории, нужно ставить вопрос о лишении лицензии. Полумеры в виде уведомлений часто уходят в пустоту", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Для горожан спасением становится цифра. Портал ГИС ЖКХ позволяет подать жалобу официально, минуя бюрократические фильтры. В условиях, когда проверки бизнеса переходят в онлайн и даже контролируются дронами, игнорировать заваленные снегом дворы или протекающие крыши становится сложнее. Жители Петрозаводска вынуждены брать управление в свои руки, превращаясь из пассивных плательщиков в активных контролеров.

"Правовой нигилизм управляющих компаний лечится только массовыми исками. Собственник должен понимать: он нанимает УК, а не наоборот. Жалоба на Фридриха Энгельса, 4 — это реальный инструмент влияния на ситуацию", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ в Петрозаводске

Куда жаловаться, если УК игнорирует заявки?

Первая инстанция — "Служба заказчика" мэрии. Вторая — Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору. Обращение можно подать через ГИС ЖКХ или лично на ул. Фридриха Энгельса, д. 4.

Какие документы нужны для подачи письменного заявления?

При себе необходимо иметь только паспорт. В заявлении четко укажите адрес, суть нарушения и приложите фотофиксацию, если она имеется.

Могут ли жильцы сменить управляющую компанию самостоятельно?

Да, это право закреплено в ЖК РФ. Требуется провести общее собрание собственников, набрать кворум и проголосовать за расторжение договора с текущей организацией.

