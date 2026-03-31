Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игра по чужим правилам закончилась: Россия перекрывает экспортные потоки для оппонентов
Дональд Трамп переводит военную помощь Европе на рыночные рельсы
Ваши глаза работают на износ: что происходит со зрением при неправильном освещении
Беспилотники стали валютой: Украина втягивает страны Персидского залива в опасную игру
Северный вектор: Архангельск превращают в главный логистический хаб российской Арктики
Лишний вес у питомца запускает опасный процесс: страдают не только суставы
Рубль больше не льётся рекой: зарплаты айтишников перестали расти
Бетонные пустыри оживают руками жителей: гранты в Иванове превращают клумбы в полноценные парки
Подосиновики колдуют у подножий: поселок Мирный в Костромском районе открывает летний цикл грибных находок

Парковка как роскошь: новые ценники стоянки в центре Петербурга вынуждают водителей искать замену

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В самом сердце Петербурга переписали ценники на пяти городских парковках. Теперь за час стоянки в историческом периметре водителям придется отдать 200 рублей вместо прежних 150. Это не просто инфляционное эхо — это попытка хирургически проредить трафик там, где плотность металла на квадратный метр зашкаливает.

Фото: freepik.com is licensed under public domain


Экономика парковочных мест

Петербург перекраивает транспортную инфраструктуру, пытаясь избавиться от многолетних заторов. Новые тарифы затронули площади Островского, Лиговский проспект, Греческую, Казанскую и Конюшенную площади. Комитет по транспорту объясняет: дефицит пространства требует регуляции рублем. Попытка дестимулировать хаотичное хранение авто в центре — часть большой стратегии, где строительство метро и развитие подземных магистралей играют главную роль.

"Тарифы в 200 рублей — это инструмент принудительной ротации. Если личный транспорт не движется, он превращается в "мертвый груз", блокирующий город. Мы не просто поднимаем цены, а выравниваем нагрузку на узкие горлышки исторической застройки", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Городские власти вынуждены балансировать между комфортом резидентов и необходимостью проводить реставрацию фасадов на загруженных улицах. Постоянная стройка и дорожные ограничения делают центр зоной повышенного стресса.

Параметр Было / Стало
Часовой тариф (категории А, В) 150 руб. → 200 руб.
Зона действия Центральный район (5 точек)

Пока курьеры продолжают маневрировать между рядами, владельцы авто сталкиваются с естественным отбором: платишь или пересаживаешься на общественный транспорт.

"Износ сетей и необходимость содержания инфраструктуры вынуждают город поднимать средний чек. Потребитель привык к дешевизне парковки, но городская среда требует капитализации. Бесплатный асфальт — это иллюзия в условиях мегаполиса", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о парковках

Зачем повышать тариф, если парковок не хватает?

Повышение стоимости — способ освободить места. Когда час стоянки становится дороже, водители чаще выбирают краткосрочные поездки или отказываются от личного авто, что высвобождает слот для следующего пользователя.

Коснутся ли изменения льготников?

Новые тарифы для категорий А и B не отменяют действующих региональных льгот, предоставляемых резидентам и льготным категориям граждан согласно муниципальным нормативам.

Город ставит на благоустройство и создание человекоцентричной среды. Платить за каждый квадратный метр асфальта в центре — новая норма для Петербурга.

"Мы пытаемся втиснуть современные потоки транспорта в "корсет" имперской архитектуры. Это болезненный процесс. Рано или поздно центр придется полностью освобождать от хаотичного хранения машин — это единственный путь сохранения исторического комфорта", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Читайте также

Экспертная проверка: региольный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Садоводство, цветоводство
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Красота и стиль
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Мир. Новости мира
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Популярное
Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Небо над Турцией превратилось в тир: баллистическая ракета Ирана эффектно встретилась с ПВО
Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков
Петербург накрыло серым куполом: в воздухе появился невидимый враг, который проходит сквозь лёгкие
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
Последние материалы
Дональд Трамп переводит военную помощь Европе на рыночные рельсы
Ваши глаза работают на износ: что происходит со зрением при неправильном освещении
Беспилотники стали валютой: Украина втягивает страны Персидского залива в опасную игру
Северный вектор: Архангельск превращают в главный логистический хаб российской Арктики
Лишний вес у питомца запускает опасный процесс: страдают не только суставы
Рубль больше не льётся рекой: зарплаты айтишников перестали расти
Секретная формула идеальной длины юбки: как скрыть возраст и подчеркнуть достоинства фигуры
Бетонные пустыри оживают руками жителей: гранты в Иванове превращают клумбы в полноценные парки
Подосиновики колдуют у подножий: поселок Мирный в Костромском районе открывает летний цикл грибных находок
Главный след оказался не украинским: откуда на самом деле атакуют российские порты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.