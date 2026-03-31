Парковка как роскошь: новые ценники стоянки в центре Петербурга вынуждают водителей искать замену

В самом сердце Петербурга переписали ценники на пяти городских парковках. Теперь за час стоянки в историческом периметре водителям придется отдать 200 рублей вместо прежних 150. Это не просто инфляционное эхо — это попытка хирургически проредить трафик там, где плотность металла на квадратный метр зашкаливает.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Экономика парковочных мест

Петербург перекраивает транспортную инфраструктуру, пытаясь избавиться от многолетних заторов. Новые тарифы затронули площади Островского, Лиговский проспект, Греческую, Казанскую и Конюшенную площади. Комитет по транспорту объясняет: дефицит пространства требует регуляции рублем. Попытка дестимулировать хаотичное хранение авто в центре — часть большой стратегии, где строительство метро и развитие подземных магистралей играют главную роль.

"Тарифы в 200 рублей — это инструмент принудительной ротации. Если личный транспорт не движется, он превращается в "мертвый груз", блокирующий город. Мы не просто поднимаем цены, а выравниваем нагрузку на узкие горлышки исторической застройки", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Городские власти вынуждены балансировать между комфортом резидентов и необходимостью проводить реставрацию фасадов на загруженных улицах. Постоянная стройка и дорожные ограничения делают центр зоной повышенного стресса.

Параметр Было / Стало Часовой тариф (категории А, В) 150 руб. → 200 руб. Зона действия Центральный район (5 точек)

Пока курьеры продолжают маневрировать между рядами, владельцы авто сталкиваются с естественным отбором: платишь или пересаживаешься на общественный транспорт.

"Износ сетей и необходимость содержания инфраструктуры вынуждают город поднимать средний чек. Потребитель привык к дешевизне парковки, но городская среда требует капитализации. Бесплатный асфальт — это иллюзия в условиях мегаполиса", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о парковках

Зачем повышать тариф, если парковок не хватает?

Повышение стоимости — способ освободить места. Когда час стоянки становится дороже, водители чаще выбирают краткосрочные поездки или отказываются от личного авто, что высвобождает слот для следующего пользователя.

Коснутся ли изменения льготников?

Новые тарифы для категорий А и B не отменяют действующих региональных льгот, предоставляемых резидентам и льготным категориям граждан согласно муниципальным нормативам.

Город ставит на благоустройство и создание человекоцентричной среды. Платить за каждый квадратный метр асфальта в центре — новая норма для Петербурга.

"Мы пытаемся втиснуть современные потоки транспорта в "корсет" имперской архитектуры. Это болезненный процесс. Рано или поздно центр придется полностью освобождать от хаотичного хранения машин — это единственный путь сохранения исторического комфорта", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

