Северный вектор: Архангельск превращают в главный логистический хаб российской Арктики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Архангельск

Архангельск примеряет роль главного логистического сустава российской Арктики. На встрече в Кремле губернатор Александр Цыбульский представил Владимиру Путину стратегию превращения региона в глобальный хаб. В планах — не просто перевалка грузов, а создание замкнутой экосистемы: от строительства флота до глубокой переработки биоресурсов. Пока в городе сроки сдачи домов уходят в минус, большая политика требует разворота на Север. 

Красная пристань в Архангельске
Фото: commons.wikimedia.org by Nastoal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рыбный узел: ставка на 2,1 миллиарда

Центральный элемент презентации — рыбный логистический хаб. Комплекс стоимостью 2,1 млрд рублей должен аккумулировать до 25 тысяч тонн мороженой рыбы и передерживать 200 тонн живого краба. Архангельск бьет по "географическому плечу": поставлять улов в Центральную Азию отсюда быстрее и дешевле. Пока городская дорожная инфраструктура страдает от износа сетей, логистический гигант целится в 2030 год. Хаб включает контейнерную площадку на 400 рефрижераторов, превращая порт в мощный "холодильник" для всей страны.

"Инвестиции в такие объекты — это способ зафиксировать Архангельск как безальтернативную точку входа на Севморпуть. Если мы не построим современный холод сейчас, грузопоток просто уйдет в другие порты", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно частный капитал в лице компании "Северный проект" уже формирует свой "кулак": 25 судов и собственные терминалы. Это арктическая логистика в чистом виде — жесткая, автономная, эффективная. В то время как транспортный коллапс на Московском проспекте злит горожан, на рейде формируется новый флот, способный переварить миллионы тонн грузов.

Проект Параметры к 2030 году
Рыбный хаб 25 000 тонн хранения, 200 тонн краба
Судостроение Потребность в 110 единицах (баржи, буксиры)

Флот из будущего: доки и буксиры

Судоремонт в регионе из состояния "поддерживающей терапии" переходит в фазу экспансии. "Севмаш" и "Звездочка" получат новые плавучие доки. Мощности "Красной Кузницы" ждет масштабная модернизация. Это критически необходимо: дефицит доковой инфраструктуры в Арктике — ахиллесова пята всего Севморпути. Пока в центре строительство фонтанов вызывает споры, заводы клепают баржи и буксиры мощностью по 600 лошадиных сил.

"Без обновления докового хозяйства любой мегапроект в Арктике обречен. Нам нужно ремонтировать суда здесь, а не тащить их на Балтику. Это вопрос живучести системы", — объяснила Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Регион берет на себя роль конструктора. Компания "СталкерСевер" уже вышла за рамки простого ремонта, осваивая машиностроение и даже мостостроение. Это часть новой реальности, где Архангельск — не просто "деревянный город", с которым масштабная реновация пытается справиться через снос, а полноценный промышленный цех.

"Тарифы и инфраструктура порта напрямую зависят от износа городских сетей. Логистика не живет в вакууме. Если город не выдержит нагрузку на ЖКХ, никакой хаб не спасет", — подчеркнул эксперт Евгений Блех.

Дорога к статусу арктической столицы ведет через преодоление бытовых проблем. Проект кампуса "Арктическая звезда" должен обеспечить хаб кадрами. Интеграция науки, производства и логистики — единственный шанс Архангельска не остаться просто транзитной точкой на карте, где ремонтируют фасады ДК за десятки миллионов, пока за стальными бортами судов кипит настоящая жизнь.

Ответы на популярные вопросы о логистическом хабе

Зачем Архангельску рыбный хаб, если рыба дорожает?

Хаб сокращает логистические издержки. Чем короче путь от траулера до прилавка, тем меньше наценка посредников. Цель — наполнить внутренний рынок свежим уловом через кратчайшее "плечо".

Кто будет строить и ремонтировать суда?

Основная нагрузка ляжет на "Севмаш", "Звездочку" и "Красную Кузницу". Масштабная модернизация доков позволит региону обслуживать не только военные заказы, но и гражданский арктический флот.

Справится ли город с такой нагрузкой на дороги?

Логистические проекты подразумевают развитие портовых подъездных путей. Основной грузопоток пойдет в обход жилых кварталов, используя морские и железнодорожные терминалы.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.