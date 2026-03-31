Северный вектор: Архангельск превращают в главный логистический хаб российской Арктики

Архангельск примеряет роль главного логистического сустава российской Арктики. На встрече в Кремле губернатор Александр Цыбульский представил Владимиру Путину стратегию превращения региона в глобальный хаб. В планах — не просто перевалка грузов, а создание замкнутой экосистемы: от строительства флота до глубокой переработки биоресурсов. Пока в городе сроки сдачи домов уходят в минус, большая политика требует разворота на Север.
Центральный элемент презентации — рыбный логистический хаб. Комплекс стоимостью 2,1 млрд рублей должен аккумулировать до 25 тысяч тонн мороженой рыбы и передерживать 200 тонн живого краба. Архангельск бьет по "географическому плечу": поставлять улов в Центральную Азию отсюда быстрее и дешевле. Пока городская дорожная инфраструктура страдает от износа сетей, логистический гигант целится в 2030 год. Хаб включает контейнерную площадку на 400 рефрижераторов, превращая порт в мощный "холодильник" для всей страны.
"Инвестиции в такие объекты — это способ зафиксировать Архангельск как безальтернативную точку входа на Севморпуть. Если мы не построим современный холод сейчас, грузопоток просто уйдет в другие порты", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Параллельно частный капитал в лице компании "Северный проект" уже формирует свой "кулак": 25 судов и собственные терминалы. Это арктическая логистика в чистом виде — жесткая, автономная, эффективная. В то время как транспортный коллапс на Московском проспекте злит горожан, на рейде формируется новый флот, способный переварить миллионы тонн грузов.
|Проект
|Параметры к 2030 году
|Рыбный хаб
|25 000 тонн хранения, 200 тонн краба
|Судостроение
|Потребность в 110 единицах (баржи, буксиры)
Судоремонт в регионе из состояния "поддерживающей терапии" переходит в фазу экспансии. "Севмаш" и "Звездочка" получат новые плавучие доки. Мощности "Красной Кузницы" ждет масштабная модернизация. Это критически необходимо: дефицит доковой инфраструктуры в Арктике — ахиллесова пята всего Севморпути. Пока в центре строительство фонтанов вызывает споры, заводы клепают баржи и буксиры мощностью по 600 лошадиных сил.
"Без обновления докового хозяйства любой мегапроект в Арктике обречен. Нам нужно ремонтировать суда здесь, а не тащить их на Балтику. Это вопрос живучести системы", — объяснила Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Регион берет на себя роль конструктора. Компания "СталкерСевер" уже вышла за рамки простого ремонта, осваивая машиностроение и даже мостостроение. Это часть новой реальности, где Архангельск — не просто "деревянный город", с которым масштабная реновация пытается справиться через снос, а полноценный промышленный цех.
"Тарифы и инфраструктура порта напрямую зависят от износа городских сетей. Логистика не живет в вакууме. Если город не выдержит нагрузку на ЖКХ, никакой хаб не спасет", — подчеркнул эксперт Евгений Блех.
Дорога к статусу арктической столицы ведет через преодоление бытовых проблем. Проект кампуса "Арктическая звезда" должен обеспечить хаб кадрами. Интеграция науки, производства и логистики — единственный шанс Архангельска не остаться просто транзитной точкой на карте, где ремонтируют фасады ДК за десятки миллионов, пока за стальными бортами судов кипит настоящая жизнь.
Хаб сокращает логистические издержки. Чем короче путь от траулера до прилавка, тем меньше наценка посредников. Цель — наполнить внутренний рынок свежим уловом через кратчайшее "плечо".
Основная нагрузка ляжет на "Севмаш", "Звездочку" и "Красную Кузницу". Масштабная модернизация доков позволит региону обслуживать не только военные заказы, но и гражданский арктический флот.
Логистические проекты подразумевают развитие портовых подъездных путей. Основной грузопоток пойдет в обход жилых кварталов, используя морские и железнодорожные терминалы.
