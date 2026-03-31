Подосиновики колдуют у подножий: поселок Мирный в Костромском районе открывает летний цикл грибных находок

Костромская область готовится к ежегодному десанту в лесные массивы. Апрель — это не только транспортные ограничения для большегрузов и таяние снегов, но и старт сезона "тихой охоты". Пока городские службы заняты тем, что устраивают демонтаж незаконных построек, тысячи жителей региона точат ножи. Грибная карта области — это не просто список локаций, а жесткая логистика выживания в условиях конкуренции за каждый боровик.

Дед с грибами в лесу

Апрельский десант: где искать первые трофеи

Первая волна — это сморчки и строчки. Эти грибы не терпят тени и сырости глубоких чащ. Они выбирают вырубки, которые солнце прогревает в первую очередь. Костромской и Сусанинский районы становятся главными полигонами для охотников. Здесь важно не перепутать азарт с неосторожностью: апрельский лес не прощает ошибок в навигации.

"В лесу, как и в политике местного самоуправления, важно знать границы. Грибники часто заходят на сопредельные территории, что порождает споры не хуже земельных", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Если в городе обсуждается рынок труда Костромы и дресс-код, то в лесу кодекс один — камуфляж и высокая обувь. Сусанинское направление традиционно лидирует по количеству "первоцветов". В районе деревни Медведки почва отдает тепло быстрее, выбрасывая на поверхность первые сморчковые шапочки.

Летний цикл: лисички и "белая" лихорадка

В июне фокус смещается на Судиславский и Островский районы. Здесь в светлых березовых рощах начинается добыча подберезовиков. Это период, когда фермерские рынки Костромы начинают заполняться первым диким урожаем. Цены на лисички в Красносельском районе традиционно ниже из-за избытка предложения — этот район считается "столицей" желтых грибов.

Район Тип добычи Костромской (пос. Мирный) Подосиновики, белые Красносельский Лисички (массово) Судиславский (Глебово) Боровики в хвойных борах

Июль и август — время жесткой экономики корзин. Пока власти региона внедряют цифровизацию в племенных хозяйствах, грибники полагаются на старую добрую интуицию. Лисички ищут вдоль трассы на Красное-на-Волге. Стратегия проста: чем глубже в лес, тем крупнее шляпка.

"Грибной промысел — это самозанятость в чистом виде. Здесь нет налоговых вычетов, только чистый доход или пустая тара", — подчеркнул финансовый аналитик Артём Логинов.

Осень в Костроме: грузди и логистические тупики

Сентябрь выводит на сцену тяжелую артиллерию: грузди и рыжики. Если Чухлома прославилась курьезными конфликтами, то в лесах Галичского и Солигаличского районов споры возникают исключительно из-за "забитых" грибных делянок. Грузди любят смешанные леса и тишину, которую нарушают только редкие туристы.

"С точки зрения права, лес — зона ответственности коллективная, но по факту — ничья. Конфликты за урожай часто балансируют на грани административных дел", — объяснил юрист Роман Лаврентьев.

Для тех, кто готов к экстриму, открыты труднодоступные леса Буйского района. Там, где буксует любая техника, а коммунальный скандал кажется чем-то из другой галактики, растут лучшие боровики. Завершается сезон в Островском районе: вдоль реки Меры рыжики собирают до первых серьезных заморозков.

Ответы на популярные вопросы о грибном сезоне

Когда официально открывается сезон?

Первые сморчки появляются в середине апреля, как только почва на вырубках прогревается солнцем.

Какие районы считаются самыми урожайными?

Для боровиков — Судиславский и Островский, для лисичек — Красносельский, для груздей — Галичский и Чухломский.

Где искать грибы в октябре?

Осенью грибникам стоит обратить внимание на леса вдоль реки Меры и Буйский район, где массово растут рыжики и опята.

