Костромская область готовится к ежегодному десанту в лесные массивы. Апрель — это не только транспортные ограничения для большегрузов и таяние снегов, но и старт сезона "тихой охоты". Пока городские службы заняты тем, что устраивают демонтаж незаконных построек, тысячи жителей региона точат ножи. Грибная карта области — это не просто список локаций, а жесткая логистика выживания в условиях конкуренции за каждый боровик.
Первая волна — это сморчки и строчки. Эти грибы не терпят тени и сырости глубоких чащ. Они выбирают вырубки, которые солнце прогревает в первую очередь. Костромской и Сусанинский районы становятся главными полигонами для охотников. Здесь важно не перепутать азарт с неосторожностью: апрельский лес не прощает ошибок в навигации.
"В лесу, как и в политике местного самоуправления, важно знать границы. Грибники часто заходят на сопредельные территории, что порождает споры не хуже земельных", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Если в городе обсуждается рынок труда Костромы и дресс-код, то в лесу кодекс один — камуфляж и высокая обувь. Сусанинское направление традиционно лидирует по количеству "первоцветов". В районе деревни Медведки почва отдает тепло быстрее, выбрасывая на поверхность первые сморчковые шапочки.
В июне фокус смещается на Судиславский и Островский районы. Здесь в светлых березовых рощах начинается добыча подберезовиков. Это период, когда фермерские рынки Костромы начинают заполняться первым диким урожаем. Цены на лисички в Красносельском районе традиционно ниже из-за избытка предложения — этот район считается "столицей" желтых грибов.
|Район
|Тип добычи
|Костромской (пос. Мирный)
|Подосиновики, белые
|Красносельский
|Лисички (массово)
|Судиславский (Глебово)
|Боровики в хвойных борах
Июль и август — время жесткой экономики корзин. Пока власти региона внедряют цифровизацию в племенных хозяйствах, грибники полагаются на старую добрую интуицию. Лисички ищут вдоль трассы на Красное-на-Волге. Стратегия проста: чем глубже в лес, тем крупнее шляпка.
"Грибной промысел — это самозанятость в чистом виде. Здесь нет налоговых вычетов, только чистый доход или пустая тара", — подчеркнул финансовый аналитик Артём Логинов.
Сентябрь выводит на сцену тяжелую артиллерию: грузди и рыжики. Если Чухлома прославилась курьезными конфликтами, то в лесах Галичского и Солигаличского районов споры возникают исключительно из-за "забитых" грибных делянок. Грузди любят смешанные леса и тишину, которую нарушают только редкие туристы.
"С точки зрения права, лес — зона ответственности коллективная, но по факту — ничья. Конфликты за урожай часто балансируют на грани административных дел", — объяснил юрист Роман Лаврентьев.
Для тех, кто готов к экстриму, открыты труднодоступные леса Буйского района. Там, где буксует любая техника, а коммунальный скандал кажется чем-то из другой галактики, растут лучшие боровики. Завершается сезон в Островском районе: вдоль реки Меры рыжики собирают до первых серьезных заморозков.
Первые сморчки появляются в середине апреля, как только почва на вырубках прогревается солнцем.
Для боровиков — Судиславский и Островский, для лисичек — Красносельский, для груздей — Галичский и Чухломский.
Осенью грибникам стоит обратить внимание на леса вдоль реки Меры и Буйский район, где массово растут рыжики и опята.
Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.