Школьные тарелки превратились в биологическую бомбу: Роспотребнадзор вскрыл антисанитарию в Тульской области

Система школьного питания в Тульской области дала серьёзный сбой, который нельзя объяснить лишь человеческим фактором. Роспотребнадзор проверил отчётность 400 учебных заведений, и результаты больше напоминают сводку из зоны эпидемиологического неблагополучия.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Школьная столовая

Почти 1600 проб, сотни килограммов изъятой продукции и многочисленные протоколы — это уже не просто проверка, а свидетельство серьёзных организационных проблем в регионе.

Кишечная палочка вместо калорий

Когда в 14 образцах готовых блюд находят опасную микробиологию, это означает, что на кухне царит средневековье. Инспекторы зафиксировали классический набор: бактерии там, где их быть не должно, и полное отсутствие контроля над тем, что попадает в кастрюли. Санитарные нормы города в школьных столовых игнорируются так же системно, как и правила гигиены в захламленных дворах. Еду буквально превратили в биологическое оружие замедленного действия.

"Это не просто халатность, а системный сбой в управлении. Нарушение технологии приготовления на объекте — это прямая ответственность руководства, которое не смогло наладить даже базовый контроль соблюдения стандартов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Проблема не ограничивается только микробами. Финансовая экономия на детях вылилась в потерю энергетической ценности. Семь блюд "похудели" по калорийности — это технический термин для банального недокладывания продуктов. Надои молока 2025 года в регионе могут быть рекордными, но до школьных столовых качественные продукты доходят не всегда: в молоке и масле ревизоры обнаружили те же микробиологические нарушения.

Механика нарушений: от грязной посуды до фальсификата

Инфраструктура школьного общепита гниет из-за отсутствия дисциплины. Дезинфицирующие средства используют "на глаз", а технологические карты превратились в художественную литературу. Ситуация напоминает затопление в Тульской области, где вода смывает мосты: здесь грязь и некомпетентность смывают остатки безопасности. Посуда моется плохо, суточные пробы хранятся с нарушениями, а это последний рубеж обороны перед массовым отравлением.

Тип нарушения Последствия/Масштаб Микробиология в готовой еде 14 опасных проб Изъятая продукция 381 кг неликвида Административное давление 287 дел на ответственных лиц

"С точки зрения муниципального управления, мы видим отсутствие жесткой вертикали контроля. Контракты на питание разыгрываются, но их исполнение никто не мониторит в ежедневном режиме", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Тульские школы — это не изолированный случай. Ранее ведомство зачистило столовые в 22 техникумах и колледжах региона. Там масштаб бедствия был схожим: подозрительная вода и грязные смывы с поверхностей. Вместо того чтобы инвестировать в современные технологии, школы продолжают цепляться за архаичные методы работы, которые сегодня стоят дороже, чем ипотека в Тульской области для молодой семьи. Бюджетные деньги растворяются в некачественном масле и просроченных овощах.

"Когда мы видим 381 килограмм изъятой еды — это прямой убыток, который ляжет на бюджеты организаций или поставщиков. Юридически это классическое невыполнение договорных обязательств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.

Пока ответственные лица получают свои административные протоколы, родителям остается только гадать, что именно обнаружит следующая проверка. Культурное наследие региона богато, но традиции антисанитарии в школьных пищеблоках — это то прошлое, от которого давно пора избавиться.

Ответы на популярные вопросы о школьном питании

Почему в школьной еде находят бактерии?

Основные причины — нарушение температурного режима хранения, плохая санобработка инвентаря и несоблюдение личной гигиены персоналом столовых.

Что грозит школе за такие нарушения?

Заводятся административные дела, выписываются штрафы на должностных и юридических лиц, а опасная продукция немедленно изымается из оборота для уничтожения.

Как родители могут проверить качество питания?

В каждой школе должен действовать родительский контроль, имеющий право проверять меню, вес блюд и соответствие санитарным условиям в обеденном зале.

Читайте также