Система школьного питания в Тульской области дала серьёзный сбой, который нельзя объяснить лишь человеческим фактором. Роспотребнадзор проверил отчётность 400 учебных заведений, и результаты больше напоминают сводку из зоны эпидемиологического неблагополучия.
Почти 1600 проб, сотни килограммов изъятой продукции и многочисленные протоколы — это уже не просто проверка, а свидетельство серьёзных организационных проблем в регионе.
Когда в 14 образцах готовых блюд находят опасную микробиологию, это означает, что на кухне царит средневековье. Инспекторы зафиксировали классический набор: бактерии там, где их быть не должно, и полное отсутствие контроля над тем, что попадает в кастрюли. Санитарные нормы города в школьных столовых игнорируются так же системно, как и правила гигиены в захламленных дворах. Еду буквально превратили в биологическое оружие замедленного действия.
"Это не просто халатность, а системный сбой в управлении. Нарушение технологии приготовления на объекте — это прямая ответственность руководства, которое не смогло наладить даже базовый контроль соблюдения стандартов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.
Проблема не ограничивается только микробами. Финансовая экономия на детях вылилась в потерю энергетической ценности. Семь блюд "похудели" по калорийности — это технический термин для банального недокладывания продуктов. Надои молока 2025 года в регионе могут быть рекордными, но до школьных столовых качественные продукты доходят не всегда: в молоке и масле ревизоры обнаружили те же микробиологические нарушения.
Инфраструктура школьного общепита гниет из-за отсутствия дисциплины. Дезинфицирующие средства используют "на глаз", а технологические карты превратились в художественную литературу. Ситуация напоминает затопление в Тульской области, где вода смывает мосты: здесь грязь и некомпетентность смывают остатки безопасности. Посуда моется плохо, суточные пробы хранятся с нарушениями, а это последний рубеж обороны перед массовым отравлением.
|Тип нарушения
|Последствия/Масштаб
|Микробиология в готовой еде
|14 опасных проб
|Изъятая продукция
|381 кг неликвида
|Административное давление
|287 дел на ответственных лиц
"С точки зрения муниципального управления, мы видим отсутствие жесткой вертикали контроля. Контракты на питание разыгрываются, но их исполнение никто не мониторит в ежедневном режиме", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Тульские школы — это не изолированный случай. Ранее ведомство зачистило столовые в 22 техникумах и колледжах региона. Там масштаб бедствия был схожим: подозрительная вода и грязные смывы с поверхностей. Вместо того чтобы инвестировать в современные технологии, школы продолжают цепляться за архаичные методы работы, которые сегодня стоят дороже, чем ипотека в Тульской области для молодой семьи. Бюджетные деньги растворяются в некачественном масле и просроченных овощах.
"Когда мы видим 381 килограмм изъятой еды — это прямой убыток, который ляжет на бюджеты организаций или поставщиков. Юридически это классическое невыполнение договорных обязательств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.
Пока ответственные лица получают свои административные протоколы, родителям остается только гадать, что именно обнаружит следующая проверка. Культурное наследие региона богато, но традиции антисанитарии в школьных пищеблоках — это то прошлое, от которого давно пора избавиться.
Основные причины — нарушение температурного режима хранения, плохая санобработка инвентаря и несоблюдение личной гигиены персоналом столовых.
Заводятся административные дела, выписываются штрафы на должностных и юридических лиц, а опасная продукция немедленно изымается из оборота для уничтожения.
В каждой школе должен действовать родительский контроль, имеющий право проверять меню, вес блюд и соответствие санитарным условиям в обеденном зале.
